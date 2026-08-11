Jeff Bezos ulazi u Liverpool: Sprema se ulaganje vrijedno milijarde dolara

Osnivač Amazona Jeff Bezos nalazi se nadomak dogovora o kupovini značajnog manjinskog udjela u engleskom nogometnom velikanu Liverpoolu.

Sky News saznaje da bi dogovor s konzorcijem koji predvodi Amit Bhatia, a u kojem se nalaze Jeff Bezos i Eduardo Saverin, jedan od suosnivača Facebooka, mogao biti objavljen već ove sedmice.

Konzorcij u kojem se nalazi Bezos približava se dogovoru o kupovini približno jedne trećine udjela u nogometnom klubu Liverpool.

Fenway Sports Group, većinski vlasnik kluba s Anfielda od 2010. godine, priprema se objaviti transakciju već u narednim danima.

Prema dogovoru, Bezos bi postao dio investicijske grupe zajedno s Eduardom Saverinom, jednim od suosnivača društvene mreže Facebook.

Konzorcij predvodi Amit Bhatia, zet čeličnog milijardera Lakshmija Mittala i donedavni dioničar kluba Queens Park Rangers iz Championshipa.

Jedan izvor naveo je da se objava dogovora očekuje u narednim danima, iako postoji mogućnost da bude odgođena do sljedeće sedmice.

Ako dogovor bude zaključen, trojica izuzetno bogatih investitora postat će suvlasnici Redsa, jednog od najuspješnijih klubova u historiji engleskog nogometa.

Bezosovo bogatstvo Forbes procjenjuje na više od 280 milijardi dolara, dok se bogatstvo Eduarda Saverina procjenjuje na više od 32 milijarde dolara.

Investicija u Liverpool navodno bi klub procijenila na oko 6 milijardi dolara, čime bi ova transakcija postala jedan od najvrjednijih poslova ikada sklopljenih u svijetu nogometa.

Dogovor dolazi u trenutku kada nogometni svijet potresaju posljedice prijedloga o prodaji udjela u komercijalnim pravima za velika takmičenja, uključujući i Svjetsko prvenstvo za muškarce, koji je iznio predsjednik FIFAe Gianni Infantino.

Pojava tih planova otvorila je ozbiljna pitanja o budućoj komercijalnoj strukturi nogometa, kao i o ulozi najmoćnijih ljudi u ovom sportu.

Infantinijevi planovi pojavili su se u trenutku kada ogromne količine novca i dalje pristižu u najveće svjetske sportske klubove, posebno u nogometu i najjačim sportskim ligama sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama.

Iako Bezos ranije nije bio povezivan s ulaganjima u nogomet, njegovo moguće uključivanje u konzorcij koji ulaže u Liverpool pokazuje koliko bogati investitori danas sport posmatraju kao zasebnu i izuzetno vrijednu klasu imovine.

REUTERS/Molly Darlington

Eduardo Saverin, koji ima 44 godine, ranije je bio dio konzorcija koji je 2022. godine podnio neuspješnu ponudu za preuzimanje Chelseaja. Aukcija je pokrenuta nakon što je britanska vlada sankcionisala tadašnjeg vlasnika kluba Romana Abramoviča zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Jedan insajder naveo je da se sada očekuje kako će transakcija biti nešto veća nego što se ranije pretpostavljalo i da bi mogla uključivati više od 30 posto udjela u Liverpoolu.

Liverpool je posljednji put osvojio naslov prvaka Premier lige u sezoni 2024/2025, ali se sada nalazi u periodu velikih promjena nakon odlaska trenera Arnea Slota i gubitka dugogodišnje zvijezde Mohameda Salaha.

Uprkos tome, ako procjena vrijednosti kluba zaista dostigne 6 milijardi dolara, ova transakcija dodatno će potvrditi ogroman finansijski uspjeh koji je Fenway Sports Group ostvario tokom svojih 16 godina na čelu Liverpoola.

Vlasnik bejzbolskog kluba Boston Red Sox preuzeo je Liverpool za samo 300 miliona funti u trenutku kada se klub nalazio u ozbiljnim finansijskim problemima.

Dolazak ovako moćnog konzorcija mogao bi dodatno pojačati očekivanja da će njegovi članovi u budućnosti pokušati steći potpunu kontrolu nad Liverpoolom.

Glasnogovornik Fenway Sports Groupa prošlog mjeseca izjavio je, „Investicijski konzorcij kojim upravlja i koji predstavlja Amit Bhatia izrazio je interes za strateško manjinsko ulaganje u nogometni klub Liverpool.“

Fenway Sports Group odbio je dodatno komentarisati moguće vrijeme zaključenja transakcije.

Glasnogovornik konzorcija koji predvodi Bhatia također je odbio komentarisati navode.

Posljednji put je vlasnički udio u Liverpoolu promijenio vlasnika 2023. godine, kada je Dynasty Equity kupio manjinski udio u klubu, čime je Liverpool procijenjen na više od 4,5 milijardi dolara.

Otkako je preuzeo klub, Fenway Sports Group uglavnom je imao podršku navijača Liverpoola zbog načina na koji upravlja klubom. Ipak, prošlosezonsko peto mjesto i odluka da se u maju napravi promjena na klupi izazvali su zabrinutost među dijelom navijača.

Ako se najavljeni dogovor realizuje, Liverpool će dobiti jednog od najbogatijih i najutjecajnijih investitora na svijetu, dok bi vrijednost kluba mogla dosegnuti historijski nivo.

Please enable JavaScript

