LinkedIn kreće u obračun s AI sadržajem, šta to znači za vaše objave

Nova opcija omogućuje korisnicima prijavu objava i komentara za koje smatraju da ih je napisala umjetna inteligencija. LinkedIn poručuje da će veći doseg imati autentičan sadržaj, a ne tekstovi generirani AI-jem.

Neko je pročitao vašu posljednju objavu, kliknuo na tri tačkice i odabrao opciju “Čini se da je ovo AI sadržaj”. LinkedIn je ove sedmice počeo uvoditi novu opciju za prijavu sadržaja za koji korisnici smatraju da je generiran umjetnom inteligencijom. Tokom mjeseca će postupno postati dostupna svim korisnicima, a odnosi se i na objave i na komentare. Hari Srinivasan, direktor proizvoda za LinkedInov ekosistav, poručio je da je suzbijanje takvog sadržaja jedan od glavnih prioriteta platforme.

Vaša objava ima samo jedan cilj – da je pročita prava osoba i poželi stupiti u kontakt s vama.

Autorica teksta tvrdi da je izgradila LinkedIn profil s više od 57.000 pratitelja eksperimentirajući s AI pisanjem i analizirajući rezultate. No, smatra da je LinkedIn sada promijenio pravila igre, više nije dovoljno objaviti prvi tekst koji generira ChatGPT.

Ključ je u tome kako koristite AI, koje vas riječi odaju i trebate li umjetnu inteligenciju uopće za pisanje. Evo sedam savjeta kako izbjeći da vaše objave budu označene kao AI sadržaj.

1. Naučite prvo dobro pisati, pa tek onda koristite AI

Ako svoju ideju samo zalijepite u ChatGPT i objavite prvi rezultat, čitatelji će to prepoznati.

Kompanija Pangram Labs, koja razvija alate za prepoznavanje AI teksta, analizirala je više od milion objava na društvenim mrežama i zaključila da je LinkedIn platforma s najvećim udjelom AI sadržaja – više od 40 posto dužih objava u potpunosti je generirano umjetnom inteligencijom.

Autorica savjetuje da analizirate nekoliko objava koje su vam posljednjih dana privukle pozornost. Većina njih sadržavat će neku misao koju ste i sami imali, ali je niste izrekli. Upravo takve nijanse AI još uvijek teško može uvjerljivo prenijeti.

Prvu verziju teksta napišite sami, pa tek onda uključite AI.

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2. Naučite prepoznati šta odaje AI

Iskusni čitatelji često prepoznaju AI tekst prije nego što dođu do njegove glavne poruke. Prema Pangram Labsu, gotovo dvije trećine sadržaja označenog kao AI odnosi se upravo na LinkedIn objave.

Jan Tegze, direktor za zapošljavanje i LinkedInov edukator, sažeo je problem jednom rečenicom, “Previše uglađeno pisanje zvuči lažno.”

Odaju vas sitnice, previše crtica, rečenice koje prvo grade tvrdnju pa je odmah poništavaju ili često ponavljane riječi poput “putovanje”, “krajolik”, “istražiti” ili “tiho”.

Dobar test je jednostavan, pročitajte tekst naglas i izbrišite sve što ne biste izgovorili klijentu tokom razgovora.

3. Neka AI ispravlja, ali ne piše umjesto vas

LinkedIn ukida alat Enhance your post i zamjenjuje ga funkcijom koja će, prema riječima Harija Srinivasana, “ispravljati tekst, ali neće mijenjati vaš stil”.

Umjesto da AI piše objavu, dajte mu vlastite bilješke ili glasovne poruke i zatražite samo ispravak pravopisa, interpunkcije i nelogičnih rečenica.

U uputi jasno napišite: “Ispravi pogreške, ali ne mijenjaj moje riječi.”

4. Označavanje AI sadržaja smanjuje doseg objava

Ako korisnici označe vašu objavu kao AI sadržaj, LinkedIn će joj smanjiti doseg, slično kao i objavama koje korisnici označavaju kao nezanimljive.

Autorica navodi da su brojni konzultanti i treneri ove godine primijetili pad dosega objava upravo zato što algoritam sve više favorizira sadržaj koji korisnike zaustavlja tokom pregledavanja feeda.

Zato preporučuje redovito praćenje analitike i ponovno pisanje objava koje su dobile takvu oznaku.

5. AI komentari također su pod povećalom

Nova opcija prijavljivanja odnosi se i na komentare.

LinkedIn svakodnevno blokira stotine tisuća pokušaja automatskog objavljivanja komentara, no komentiranje je i dalje jedan od najvažnijih načina za izgradnju osobnog brenda.

Umjesto generičkih odgovora koje može napisati AI, autorica preporučuje citiranje dijela objave s kojim se ne slažete, dodavanje vlastitog iskustva ili konkretnih primjera iz prakse.

6. LinkedIn prodaje AI i istodobno ga kažnjava

Ironično, LinkedIn je u vlasništvu Microsofta, koji je jedan od najvećih ulagača u OpenAI.

Zbog toga dio korisnika kritizira novu politiku.

Marketinška direktorica Allison Rossi upozorila je da će ljudi novu opciju koristiti i za prijavljivanje objava koje im se jednostavno ne sviđaju, bez obzira na to jesu li ih napisali ljudi ili AI.

7. Možda vam AI uopće nije potreban

Autorica zaključuje da umjetna inteligencija može pomoći u stvaranju većeg broja objava i analizi onoga što prolazi kod publike. No s vremenom bi upravo to iskustvo trebalo omogućiti da kvalitetan tekst napišete sami.

Najbolji način za rast na LinkedInu, smatra, nije oslanjanje na ChatGPT, nego razumijevanje vlastite publike i razvoj prepoznatljivog stila pisanja.

“Ljudi koji sami pišu svoje objave danas imaju veliku prednost. Korisnici su tijekom posljednjih godinu dana naučili prepoznavati obrasce AI sadržaja u nekoliko sekundi. Iskoristite to. Pišite kao čovjek.”

Jodie Cook, suradnica Forbesa (link na originalan članak)

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