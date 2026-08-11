Sudija privremeno blokirao Mamdanijev porez na luksuzne nekretnine, gradonačelnik ne odustaje

Porez na druge nekretnine, takozvani pied-à-terre, koji se smatra simbolom politike njujorškog gradonačelnika Zohrana Mamdanija, naišao je na probleme. Sudija sa Staten Islanda Wayne Ozzi privremeno je blokirao primjenu ovog poreza, te zabranio bilo kakve daljnje radnje gradske uprave do okončanja sudskog postupka. Ova odluka je donesena nakon žalbe troje vlasnika Simon Hedley, Rachel O'Brien i Carmine Morano, koji tvrde da je grad pogrešno označio njihove kuće kao potencijalno podložne dodatnoj naknadi, iako te nekretnine služe kao njihova primarna rezidencija. Prvo ročište zakazano je za kraj augusta.

Međutim, pauza nije dugo trajala, jer je grad podnio žalbu na presudu, što sprječava stupanje na snagu sudijske odluke dok se ne donese rješenje po žalbi.Slučaj u ime troje vlasnika pred sudom je vodio poznati advokat Randy Mastro, bivši prvi zamjenik gradonačelnika New Yorka Erica Adamsa.

Kako će se oporezivati

“Od napuštanja funkcije, gospodin Mastro je već pet puta tužio grad. Ne slažemo se s današnjom presudom, ali smo uvjereni i u dodatnu naknadu za pied-à-terre i u sposobnost Grada da je pravedno i efikasno provede”, rekao je glasnogovornik gradonačelnika Zohrana Mamdanija. “Pravni odjel će se odmah žaliti na presudu, što će obustaviti izvršenje naloga, a Grad će nastaviti s provedbom naknade za pied-à-terre.”

Porez pied-à-terre, uveden zakonom koji je potpisala guvernerka Kathy Hochul, nadležna za fiskalna pitanja, pogađa vlasnike izuzetno skupih nekretnina u kojima ne žive stalno niti ih izdaju, te se odnosi na porodične kuće vrjednije od 5 miliona dolara i stanove vrjednije od 1 milion dolara.

Od 1. jula ove godine do 30. juna 2028. godine, porez bi se trebao primjenjivati, prema privremenom okviru: Kuće vrijedne 5 miliona dolara ili više, oporezivaće se po stopi od 0,8% do 1,3%, u zavisnosti od procijenjene vrijednosti, stanovi s procijenjenom vrijednošću od milion dolara ili više bit će podložni stopama između 4% i 6,5%, ovisno o procijenjenoj vrijednosti. Od 1. jula 2028. godine, s datumom ukidanja 30. juna 2031. godine, porez će preći na novi model vrednovanja koji primjenjuje iste stope na sve kuće, stanove i zadruge s jednom do tri porodice vrijedne 5 miliona dolara ili više.

0,8% za kuće vrijedne između 5 i 15 miliona dolara;

1,05% za kuće vrijedne preko 15 miliona dolara i do 25 miliona dolara; i

1,3% za kuće vrijedne preko 25 miliona dolara.



Očekuje se, navodi se na sajtu američke advokatske firme Cole Schotz, da će prelazak na tržišno zasnovane procjene povećati broj nekretnina koje podliježu porezu.

Kada je Mamdani predložio ovaj zakon, naišao je na veliko odobravanje Njujorčana, ali sada mora preživjeti pravnu borbu. Prema predviđanjima uprave, grad bi trebao od oporezivanja ostvariti prihode od najmanje 500 miliona dolara godišnje, što bi značajno rasteretilo budžet, koji je u minusu više od 5 milijardi dolara. Da postoji nada da bi porez, uprkos trenutnom zaustavljanju, mogao dočekati dan i u svojoj praksi, možda se vidi u činjenici da sud nije osporio sam porez kao ideju, već način na koji ga je gradska uprava pokušala sprovesti.

New York, Foto: Shutterstock / marcociannarel

Greška je adresirana na gradsku administraciju, gdje je u julu gradski Odjel za finansije objavio početni spisak od skoro milion nekretnina koji je napravljen na osnovu podataka iz poreznih prijava, kupoprodajnih ugovora i drugih službenih dokumenata, međutim, dokument se nije ograničio samo na nekretnine koje bi potencijalno mogle podlijegati oporezivanju, već i na one koje najvjerovatnije ne prelaze traženi prag za porez.

Osim toga, Gradska uprava je poslala 17.000 obavještenja vlasnicima nekretnina, informišući ih da bi mogli podlijegati plaćanju poreza, ostavljajući im rok do 18. septembra da izvrše provjere spadaju li u tu kategoriju, te zatraže eventualna oslobađanja od oporezivanja.

Sud je ocijenio da se ovime prebacuje teret identifikovanja nekretnine sa administracije na građane, pa je naložio povlačenje javno objavljenog spiska.

Izjava Mamdanija

Kako je navedeno u žalbi tri vlasnika nekretnina, koja nije osporila sam sadržaj porezne mjere, već se u njoj tvrdilo da je Mamdanijeva uprava loše upravljala njenom provedbom, da je izazvala veliku pometnju kroz upitno označavanje hiljada nekretnina koje bi potencijalno mogle podlijegati porezu na druge nekretnine. Troje tužitelja; Rachel O’Brien, Carmine Morano i Simon Hedley, pojasnili su kako su vlasnici nekretnina nepravedno primili obavijest o plaćanju.

Također, o cijelom pitanju se oglasio i sam gradonačelnik, koji je još jednom naglasio da je plan da resurse prikupljene od dodatnog poreza na druge nekretnine iskoristi za finansiranje sigurnijih ulica, sigurnijih škola i grada kakav Njujorčani zaslužuju.

Ovo pitanje međutim, nije samo pravna bitka već i političko pitanje. Pristalice Zohrana Mamdanija tvrde da je porez pravedan i da bogati koji uživaju u pogodnostima New Yorka treba da doprinesu zajednici, dok s druge strane konzervativci i vlasnici nekretnina tvrde da je porez rezultat ideologije i da će otjerati bogatstvo i investicije iz grada.

Mamdani se u svom osvrtu referirao na Benjamina Franklina da su u životu sigurni samo „smrt i porezi“.

“Znate, u New Yorku postoji nekoliko stvari koje su sigurnije od smrti, poreza i tužbe Randyja Mastra protiv ove administracije. Stoga se radujemo što ćemo snažno braniti poziciju našeg grada na sudu, kao što smo to učinili s prethodnim tužbama koje je on podnio, a siguran sam i s tužbama koje ćemo nastaviti podnositi u mjesecima i godinama koje dolaze. I uvjereni smo u našu poziciju. A to je povjerenje koje proizlazi i iz zakonitosti gradskih postupaka, kao i iz važnosti dodatne naknade za sekundarne kuće vrijedne više od 5 miliona dolara, dodatne naknade koja će pomoći u finansiranju sigurnijih ulica, koja će pomoći u finansiranju jačih škola i pomoći će u finansiranju grada kakav Njujorčani zaslužuju”, kazao je Mamdani.