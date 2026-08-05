Nakon smrti majke, vila Borisa Beckera dobit će novog vlasnika, evo kolika joj je cijena na tržištu nekretnina

Porodična vila bivšeg tenisera Borisa Beckera (58), sagrađena 1992. godine prema projektima njegovog oca Karla-Heinza Beckera, inače arhitekte po struci, se prodaje. Kako je objavila agencija za nekretnine Kozlowski Immobilien, koja posreduje u ovom poslu, nekretnina se nalazi u Leimenu u regiji Badische Bergstraße, blizu Heidelberga. Njena izgradnja na parceli od 825 metara kvadratnih koštala je u to vrijeme oko 4,6 miliona njemačkih maraka, a danas se prodaje za 2,98 miliona eura.

U opisu vile (fotografije možete pogledati na ovom linku) navodi se kako privlači svojom prostranom arhitekturom, najvišim nivoom privatnosti i impresivnim panoramskim pogledom na dolinu Rajne sve do planinskog lanca Pfalza.

Vila sa deset soba

Vila nudi oko 586 m² stambenog prostora s konceptom koji u potpunosti zadovoljava i savremene zahtjeve za porodičnim stanovanjem. Jedan od najboljih tenisera, koji je u karijeri osvojio šest Grand Slam turnira, u međuvremenu je za sebe uredio zaseban stan u prizemlju, dok su preostali dio prostora koristili njegovi roditelji.

Srce kuće je stambena etaža u prizemlju sa panoramskim pogledom. Prostrani predprostor vodi u dnevni boravak i trpezariju. Kuhinja s ostavom, trpezarija, kao i natkriveni vanjski prostor za sjedenje s balkonom od oko 43 m² pružaju idealne uslove za ugodne večeri i opuštene trenutke s porodicom i prijateljima. Spavaća soba u gotovo potpuno zastakljenoj okrugloj kuli, dodatna soba, garderober i kupatilo s balkonom, agencija navodi kao argumente koji bi mogli privući buduće kupce, kojima su osim, deset soba, na raspolaganju tri kupatila i wellness zona sa saunom i hidromasažnom kadom.

Bankrot 2017. godine

Također, potrkovlje vile sa tri spavaće sobe, porodica Becker je uredila po najvišim arhitektonskim standardima.

Spisak nekretnina Borisa Beckera bio je značajan. Međutim, zbog finansijskih problema od prije nekoliko godina kada je proglasio bankrot 2017. godine, a kasnije i sudskih postupaka, neka od njih su rasprodana ili oduzeta.

Pod rizikom je 2017.godine bilo i porodično imanje u Leimenu, a da bi spriječio prinudnu prodaju tokom bankrota, imanje je prodao poreznom savjetniku Reinhardu Hofmannu, uz ugovoreno doživotno pravo stanovanja za svoju majku Elviru.

Borisov otac umro je 1999. godine, a njegova majka, Elvira 2024. godine. Nakon njene smrti sadašnji vlasnik, Hofmann, renovirao je vilu, te sada traži kupca.