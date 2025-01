Život iza pozlaćenih zidova: Kako izgleda Mar-a-Lago, privatno imanje Donalda Trumpa

Italijanska premijerka Giorgia Meloni jedna je od posljednjih političara koji su posjetili američkog predsjednika Donalda Trumpa na njegovom imanju Mar-a-Lago na Floridi. Ono što je bila privatna rezidencija Trumpovih, sada je mjesto političkih susreta i važnih dogovora. Prije nego što Trump ponovo uđe u Bijelu kuću, ovo će biti mjesto gdje će on, sasvim je sigurno, donijeti niz strateških odluka u svom drugom predsjedničkom mandatu.

Imanje čije ime znači od mora do jezera, sagrađeno je za Marjorie Merriweather Post, ženu koja je većinu svog života provela uživajući u statusu najbogatije Amerikanke. Bila je poslovna žena, članica visokog društva i filantrop i nasljednica očeve firme General Foods Corporation.

Imanje je uređeno u duhu Venecije i Firence sa pozlaćenim plafonima i zidovima, te panoramskim pogledom na okean. Kuća sa 58 spavaćih soba nalazi se na 17 hektara (68.797 kvadratnih metara) sa zelenilom, nasadima citrusa i staklenicima.

Trump i Meloni na imanju Mar-a-Lago, Foto: Reuters

Mađarski premijer Victor Orban u posjeti Trumpu na imanju, Foto: Reuters

Gradilo se četiri godine

Prije skoro pola vijeka (1985. godine) imanje mijenja vlasnika. Mar-a-Lago za 10 miliona dolara, što uključuje samu kuću, namještaj i plažu, postaje dom porodice Trump. Prije dvije godine, potaknuto činjenicom poslovnog uspjeha i političkog uspona, ovaj biser Palm Beacha dostiže vrtoglavu cijenu, te se procjenjuje na 350 miliona dolara. Zanimljivo je kako Donald Trump ovo imanje voli zvati i zimskom Bijelom kućom.

Imanje se krajem 20-ih godina prošlog vijeka gradilo četiri godine, struktura kuće otporna je na uragane te učvršćena betonom i čelikom za koraljni greben, dok cijelo imanje obuhvaća otprilike dvadeset hektara uređenih travnjaka. Preko jednog travnjaka, proteže se kamena staza Chattahoocheeja i vodi do tunela ispod South Ocean Boulevara koji se otvara prema Beach Clubu. Mjesto na kojem se nalazi Mar-a-Lago sada se smatra najvrijednijom parcelom zemlje na Floridi.

Foto: Mar-a-Lago

Struktura kuće otporna je na uragane te učvršćena betonom i čelikom za koraljni greben, Foto: Mar-a-Lago

Rezidencija bila domaćin mnogim uglednicima, ali i mjesto održavanja koncerata najvećih zvijezda, Foto: Mar-a-Lago

Foto: Mar-a-Lago

Kada ga je gradila Marjorie je željela spojiti najbolje od starog svijeta Španije, Italije i Portugala, Foto: Mar-a-Lago

Foto: Mar-a-Lago

Kada ga je gradila Marjorie je željela spojiti najbolje od starog svijeta Španije, Italije i Portugala. Blisko je sarađivala s Marion Wyeth, poznatom arhitekticom vezano za veličinu zdanja, postavljanje i dizajn tlocrta. Joseph Urban, nekada arhitekt cara Franje Josipa pozvan je iz Beča radi drugih detalja, te se morao vratiti u Beč po eminentnog kipara, profesora Franza Barwiga i njegovog sina, koji su gotovo tri godine radili na modeliranju i rezbarenju neponovljivih skulptura. Makete za papige, majmune i druge motive još uvijek se čuvaju u prostoru.

Članarina od 200.000 dolara

U januaru 1969., Ministarstvo unutarnjih poslova označilo je imanje kao “Nacionalno historijsko mjesto Mar-a-Lago”, navodi se na stranici ovog zdanja, da bi 1972., odlukom Kongresa uvršteno u Nacionalni registar historijskih mjesta. Sve do svoje smrti 1973., Post je imanje koristila kao mjesto sastanka uglednika. Nakon njene smrti, imanje je oporučeno saveznoj vladi za korištenje kao diplomatsko/predsjedničko utočište. Deset godina kasnije, zbog bojazni o održavanju i sigurnosti, vlada je dodijelila vlasništvo Post Foundationu, a 1985. godine kupit će ga Donald J. Trump od fondacije Post. Do 1995., koristio ga je kao privatnu rezidenciju, da bi ga potom osnovao kao The Mar-a-Lago Club. Ovo je posljednje imanje na Palm Beachu koje je sačuvalo izvorni oblik svojih zgrada i zemljišta. Zanimljivu većinu namještaja koju je koristila Marjorie, zadržala je i porodica Trump.

Trumpov portret na zidu rezidencije, Foto: Reuters

Između ostalog na imanju se nalazi i bazen, kozmetički salon, spa svjetske klase, pet teniskih terena i teren za kriket. Trump je uložio značajan dio sredstava kako bi obnovio ovaj, kako ga zovu, dragulj Palm Beacha, koji će biti domaćin mnogih bogataša kao i događaja poput izbora ljepote i koncerata najvećih zvijezda. Jedan od takvih je i koncert Celine Dion i Billyja Joela. 2005. godine Trump je klupskim sadržajima dodao plesnu dvoranu od 2000 kvadratnih metara, koja ga je koštala sedam miliona dolara. Na ovom mjestu se vjenčao i sa sadašnjom suprugom Melaniom. Odmah nakon što je prvi put postao predsjednik SAD-a, klubu je porasla popularnost, te je članarina podignuta na 200.000 dolara. U 2016. prihod kluba dosegao je približno 29 miliona dolara, što je 25 posto više u odnosu na prethodnu godinu.