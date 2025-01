Upoznajte poduzetnicu koja je od materijala za pancire kreirala najlonke

Mlada kanadska poduzetnica Katherine Homuth 2017. je godine bila u potrazi za materijalom za proizvodnju dugotrajnih prozirnih čarapa koje ne bi pucale toliko lako kao što je obično slučaj. Naručila je na desetine različitih vlakana koje bi testirala omatajući ih oko prstiju i pokušavajući ih pocijepati. Materijal bi popucao svaki put. Napokon je otkrila jedan materijal koji je bio praktički neuništiv. Riječ je o polietilenu ultravisoke molekularne mase, koji se zbog svoje izuzetno guste strukture koristi za prsluke otporne na metke.

Distributere je nazvala nebrojeno puta, moleći ih da joj pošalju materijal. “Napokon sam dobila jedan namotaj vlakana koji me koštao 2.000 dolara,” priča. “Poslala sam ga u fabriku u Kini i natrag dobila ljutitu poruku da im je materijal uništio mašine”.

Dugotrajne najlonke

Takav početak nije obećavao, ali 34-godišnja Homuth je izgradila značajan biznis. Proizvodi najlonke koje, kako tvrdi, mogu trajati do 10 puta duže od onih tradicionalnih, od kojih milijarde završavaju na odlagalištima otpada. Homuth, koja je svojevremeno bila uvrštena i na Forbesovu listu 30 ispod 30, očekuje da će prihodi za 2024. godinu iznositi oko 30 miliona dolara. Prethodne godine, klasične prozirne najlonke brenda Sheertex bile su vodeće najlonke u SAD-u prema novcu zarađenom od prodaje, kaže ona. Ipak, širenje biznisa je teško: prihodi su pali s 45 miliona ostvarenih 2023. godine nakon što je Homuth od prodaje direktno sa svoje internet stranice prešla na potpisivanje ugovora s maloprodavcima poput H&M-a, Costca i QVC-ja. Očekuje da će se prihodi oporaviti i 2025. godine dostići 70 miliona dolara.

Sada SRTX, kompanija iza brenda Sheertex, radi na širenju proizvodnje i van najlonki na druge materijale, uključujući i vodootporni materijal koji ne sadrži toksične “vječne” hemikalije ili PFAS koje se već godinama koriste u svemu, od kabanica do čizmi za planinarenje. Taj potez će, nada se osnivačica, transformirati SRTX iz potrošačkog na biznis održivih materijala. “Želimo biti DuPont industrije održivosti,” kaže Homuth. “Cilj je kreirati nove materijale koji se nikada prije nisu proizvodili.”

Kako bi to postigla, kompanija je prikupila ukupno 143 miliona dolara od investitora koji uključuju H&M, investicionu kompaniju ArcTern Ventures, fokusiranu na održivost, i milijardera i osnivača Lululemona Chipa Wilsona. Vrijednost kompanije tokom prikupljanja investicija procijenjena je na 350 miliona dolara. SRTX je ranije ove godine izgradio i novu, veliku fabriku u Montrealu kako bi ispunio potražnju.

Potreba za inovacijom

Kompanija proizvodi u Kanadi, a prodaja uglavnom dolazi iz SAD-a. Upravo zato Homuth s velikim zanimanjem prati razgovore o potencijalnom uvođenju Trampovih carina. “To nam je sigurno razlog za zabrinutost,” kaže ona, dodajući da joj je teško procijeniti kako se ponašati usred ovakve nesigurnosti.

Ideja o proizvodnji ženskih čarapa koje će biti dugotrajne prvi put joj je na pamet pala prije sedam godina. “Kad su me počele zanimati najlonke, mislila sam da ću guglati, shvatiti da je neko to već postigao i onda krenuti na nešto drugo.” Umjesto toga, kaže, shvatila je da gotovo da uopšte nije bilo nikakvih inovacija otkad je 1930-ih izmišljen najlon, a 1950. spandex.

„Sve počinje s izdržljivošću“

Nakon što je pokušala proizvodnju prebaciti u Kinu i tamo polomila mašine proizvođača, u Torontu je otvorila malu istraživačku laboratoriju u kojoj su tri mašine za šivenje radila izuzetno sporo kako bi bolje shvatila kako raditi s polietilenom ultra visoke molekularne mase. Iako njene najlonke nisu biološki razgradive, nisu ni obične najlonke koje se obično rade od najlona i elastina. Prema tome, njihova najveća privlačnost je dugotrajnost. “Sve počinje s izdržljivošću,” kaže ona. “Ako proizvod ne može trajati, nikada neće biti održiv.”

U zimu 2018. godine kompaniju (tada pod imenom Sheerly Genius) je uvela u akcelerator Y Combinator i izgradila sopstvenu fabriku u Montrealu. U početku je proizvodnja koštala 50 dolara po paru, zbog čega su najlonke bile izuzetno ograničen proizvod. Homuth je troškove smanjila tako što je Sheertex počeo proizvoditi vlakna, pretvarati ih u niti i samostalno šiti. Kompanija ima i laboratoriju za razvoj i testiranje materijala. Proizvodnja većeg obima pomogla je opšte troškove rastegnuti na veću proizvodnju i kupovati sirove materijale po nižoj cijeni. “Prošle godine spustili smo cijenu proizvodnje na 12,5 dolara po paru,” kaže ona. “Za dvije godine očekujemo da će ona biti bliža 2,5 dolara.” Prodajna cijena kreće se od 19,99 dolara za običan par crnih prozirnih najlonki u H&M-u do 99 dolara za nove mikro mrežaste najlonke direktno od Sheertexa.

Saradnja s maloprodajnim prodavnicama

H&M, koji je prvi investirao u SRTX 2020. godine, počeo je u nekim od svojih prodavnica prodavati male količine najlonki 2022. godine, a potom proširio distribuciju godinu dana kasnije. To je dio Homuthine velike promjene smjera koja je, kako ona tvrdi, potrebna da bi kompanija mogla postaviti temelje za održivi rast. Većina brendova koja prodaje direktno potrošačima s vremenom se moraju povezati s maloprodajom ako žele nastaviti rasti, ali to je teška odluka, budući da su cijene u veleprodaji mnogo niže. To znači da će sposobnost kompanije da smanji troškove proizvodnje, a istovremeno nagovori maloprodavce da prodaju veliki broj najlonki biti ključna. “Ovo smo shvatili kao prvi test procjene potencijala,” kaže Peter Ekeberg, šef za finansije i investicije u H&M-u. “2024. smo značajno povećali obim,” dodao je, ali nije naveo brojke.

Prodaja je jedna stvar, a proizvodnja na značajnom nivou potpuno druga. Cilj SRTX-a je da do 2027. proizvodnja dostigne 30 miliona parova najlonki. To je povećanje od 15 puta u odnosu na 2024. “Povećanje proizvodnje do tog nivoa nadrealno je teško,” kaže Alexandre Aubrey, upravljački partner u kompaniji Export Development Canada koja je uložila u biznis. “To je izuzetno teško, a ona je zaista fokusirana da to postigne.”

Homuth je nedavno predstavila i mrežaste čarape, koje zahtijevaju komplikovaniji proces proizvodnje, kao i novi brend naziva Sheertex Studio koji proizvodi stilove nedostupne u prodavnicama. Takođe su počeli i saradnju s drugim brendovima. Brend cipela Steve Madden pokrenuo je ove godine saradnju za crne najlonke “Steve Madden X Sheertex” u kanadskim prodavnicama. “Najvažnije je da ih možete nositi cijele sezone i ne morate kupovati nove,” kaže Jennifer Walewski, predsjednica Steve Madden Canada. “Zapravo je ludo koliko će manje najlonki završavati na odlagalištima otpada.”

Šta je sljedeće?

SRTX planira da počne raditi i na drugim održivim materijalima, a počinje s netoksičnim materijalom otpornim na vodu, poznatim kao Watertex. Ciljaju na kupaće kostime, a kažu da su testovi trećih strana pokazali da se njihov proizvod suši dvostruko brže od kupaćih kostima tri konkurentska brenda. Druga tehnologija na kojoj rade je za netoksične vodootporne premaze koji bi mogli zamijeniti one zasnovane na PFAS-u.

To je potencijalno ogromno tržište, pogotovo u vrijeme kada Evropa, ali i regulatori u Californiji, sve strože pristupa tim toksičnim hemikalijama. Grand View Research procjenjuje da tržište za vodootporne prozračne tekstile trenutno vrijedi 2 milijarde dolara, a raste stopom od 5,9 posto godišnje. Kompanija također istražuje i druge potencijalne nove materijale, uključujući zamjenu za spandex, imena Elasta, koju je moguće reciklirati.

“Mijenjamo biznis na poprilično dramatičan način,” kaže Homuth. “Više je stvar u tehnologiji.”

Autor: Amy Feldman, Forbes

(Prevela: Nataša Belančić)

