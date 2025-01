Predsjednik požurivao Kineze da završe rekonstrukciju pruge prije roka: Koliko je bilo potrebno novca za to

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je želju da rekonstrukcija pruge od Novog Sada do Mađarske bude završena prije roka. Ta informacija proističe iz dopisa kineskog konzorcijuma CRIC-CCCC ka Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Njime traže dodatna, značajna sredstva da bi tu želju i ispunili.

Naime, 18. decembra 2022. kineski konzorcijum uputio je dopis tadašnjoj pomoćnici ministra građevinarstva Aniti Dimoski. Isto pismo dobio je i tadašnji direktor Infrastrukture željeznice Srbije Nebojša Šurlan (oboje su se našli u pritvoru i u optužnici Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu).

Dopis je naslovljen sa „Zahtjev za rješavanje problema sredstava za naknadne radove“.

Nedostaje 65 miliona dolara

„Poštovani, dana 13. decembra predsjednik Vučić primio je gospodina Đua, predsjednika Upravnog odbora kompanije CRIC, i gospodina Džoua, predstavnika izvođača. Ovo pismo sačinjeno je na osnovu rezultata razgovora. Tokom razgovora, gospodin predsjednik je upitao o mogućnosti otvaranja dionice Novi Sad – Subotica za saobraćaj prije planiranog roka, odnosno do kraja 2024“, stoji u dopisu kineskog konzorcijuma.

Aleksandar Vučić, Foto: REUTERS/Johanna Geron

Oni dalje navode da su iznijeli plan izvodljivosti kako bi se dostigao ovaj cilj. I izvijestili su o „izvjesnim problemima koji se moraju reijšiti od strane srpske Vlade kako bi se ovaj cilj postigao“.

„Jedna od ključnih prepreka je da će se Izvođač suočiti sa velikim problemom nedostatka novčanih sredstava za naknadne radove u 2023, u iznosu od skoro 65 miliona dolara. Gospodin predsjednik je jasno iznio da se ovaj problem može riješiti i da će srpska Vlada u potpunosti podržavati Izvođača da ubrza napredak na projektu“, navode Kinezi u dopisu.

Plaćanje podizvođačima i dobavljačima

Kinezi dalje podsećaju da su sa Ministarstvom i Infrastrukturom željeznice dogovorili 25. oktobra 2022. da se izvedu naknadni radovi u vrijednosti od 112 miliona dolara. I da su umjesto aneksa ugovora potpisali ugovorni sporazum „usljed problema budžeta za naknadne radove“. Kinezi su pristali da dio finansiraju iz sopstvenih sredstava tako da su avansno platili 22,96 miliona.

„Međutim, Izvođač će se susresti sa jakim finansijskim pritiskom ako se radovi moraju završiti prije roka odnosno do kraja 2024. godine“, piše kineski konzorcijum.

Oni objašnjavaju da moraju da plate podizvođačima i dobavljačima za glavne radove. Plaćanja se obavljaju sa jednim mjesecom zakašnjenja, a prosječno za te namjene mjesečno izdvajaju 52,5 miliona dolara. Kako ne bi kasnili s plaćanjem, taj novac izdvajaju iz sopstvenih sredstava.

Druga vrsta plaćanja prema podizvođačima su ona za naknadne radove.

„Kako bi se postigao cilj predložen od strane gospodina predsjednika, naknadni radovi moraju biti gotovi u obimu od 78,53 posto do kraja 2023. u ukupnoj vrijednosti od 87,96 miliona dolara. Ne računajući sredstva koja je Izvođač već platio, još uvijek nedostaje 65 miliona dolara“, napominju Kinezi.

Upozoravaju da je hitno potrebno da srpska Vlada riješi problem nedostatka sredstava. U suprotnom neće biti ostvaren cilj završetka radova do kraja 2024. Traže da se što prije potpiše aneks ugovora. Tim aneksom bi putem avansa dobili 25 posto odnosno oko 28 miliona dolara.

Dopis potpisuje Džou Sin, koji je bio na sastanku s predsjednikom.

Protest studenata ispred Predsjedništva; Foto: REUTERS/Marko Djurica

Šutnja i novi dopis

Kinezi su tražili komentar što je prije moguće, ali ga očigledno nije bilo. Zato šalju novi dopis osam dana kasnije odnosno 26. decembra. Naslovili su ga sa „Urgencija“.

„Još uvijek nismo dobili nikakvu povratnu informaciju s vaše strane“, navode kineske kompanije i dodaju da je pitanje hitno.

Ponovo se pozivaju na predsjednika Srbije.

„Moramo iznijeti Finansijeru i Investitoru da mi dajemo sve od sebe da ubrzamo radove sa konkretnim koracima, a kako bismo postigli cilj koji je zacrtao predsjednik Vučić“, ističu u dopisu.

Tu je bio i ministar Mali

Oni podsjećaju da su dopremili dio dodatne opreme odnosno mehanizacije. Takođe, da su podizvođačima platili za radove obavljene u novembru i decembru 68 miliona dolara iz sopstvenih sredstava i da su dali pomenuti avans od 22,96 miliona za naknadne radove. Kao i da redovno objavljuju tendere za naknadne radove i da se ne kasni s radovima.

U priču sada „uvode“ i ministra finansija Sinišu Malog.

„Na osnovu iznijetog, Izvođač daje sve od sebe da obezbijedi postizanje cilja koji je zacrtao gospodin Predsjednik, i gore pomenute mjere koje smo preduzeli izazivaju ogroman finansijski pritisak na nas, tako da nam je potrebna vaša pomoć u rješavanju problema nedostatka sredstava za naknadne radove. S obzirom na to da su predsjednik Vučić, i prvi potpredsjednik Vlade i ministar finansija g. Mali iznijeli da nedostatak sredstava za naknadne radove može biti riješen, smatramo da ugovorne strane treba da dođu do konkretnih rješenja što je prije moguće“, stoji u dopisu.

I dalje šutnja i nastavak dopisivanja

U dokumentaciji kojom raspolaže Više javno tužilaštvo u Novom Sadu vidi se da je nedugo nakon drugog dopisa, tačnije 5. januara, kineskoj kompaniji CRIC iz Ministarstva građevinarstva zatražen ažurirani plan povlačenja sredstava.

Odgovor je stigao istog dana. Kinezi se ponovo pozivaju na predsjednika.

„Poštovani, priloženi plan povlačenja sredstava izrađen je na osnovu želje gospodina Predsjednika da svi radovi moraju biti gotovi do kraja 2024. godine. Kao što smo vas izvijestili u našim pismima od 18. i 26. decembra, hitno nam je potrebna avansna uplata za odobrene naknadne radove, a ostatak naknadnih radova mi ćemo naplaćivati tokom godine. Ovakav način plana povlačenja sredstava je preduslov za uspješnu implementaciju želje gospodina Predsjednika“, navode Kinezi. Dodaju da nisu dobili odgovore na prethodna dva pisma. Ljubazno podsjećaju da je potrebno početi razgovore o plaćanju što prije kako bi završili radove do kraja 2024.

Konferencija kojom je najavljeno objavljivanje dokumentacije; Foto: REUTERS/Marko Djurica

Urgencija Šurlana

Već sutradan, direktor Infrastrukture željeznice Srbije Nebojša Šurlan piše pomoćnici ministra građevinarstva Aniti Dimoski. Na početku on podsjeća na dva dopisa kineskih kompanija, u kojima se pozivaju na dogovor sa sastanka 13. decembra (ne pominje da je riječ o sastanku s predsjednikom) da se „odobre dodatna sredstva“ u iznosu od 65 miliona dolara.

On podsjeća da su na zahtjev Kineza odobreni naknadni radovi u vrijednosti od 112 miliona dolara (preciznije, 111.999.042 dolara) i da je o tome potpisan sporazum 25. oktobra. Šurlan dodaje i da je kineska strana prihvatila da do obezbjeđivanja budžetskih sredstava za dodatne radove finansira iz sopstvenih sredstava.

„Izvođač je ovu odluku donio nakon što je napravio detaljnu analizu potreba za finansijskim sredstvima za završetak radova u roku od 38 mjeseci, odnosno do polovine 2025. godine“, podsejća Šurlana na prvobitni rok za okončanje projekta. Šurlan eksplicitno dodaje da je dogovoreno da se radovi na izgradnji pruge umjesto do druge polovine 2025. završe do kraja 2024.

Od Dimoski traži pomoć kako bi se u najkraćem roku obezbijedila sredstva. Ovdje ponovo pominje sastanak od 13. decembra, ali i naglašava da tom sastanku nisu prisustvovali predstavnici Infrastrukture željeznice Srbije. Šurlan dodaje i da je zahtjev izvođača opravdan.

Rad u tri smjene

Da li je i kako ovo očekivanje predsjednika utjecalo na dalju dinamiku radova možda se može naslutiti i iz jednog kasnijeg mejla, koji je u aprilu 2024. Ministarstvo građevinarstva uputilo kineskim kompanijama i stručnom nadzoru.

Mejl je naslovljen sa „Instrukcija – produženo radno vrijeme na gradilištu“.

Potpisuje ga v.d. pomoćnika ministra Anita Dimoski. A počinje rečenicom „Skraćeni rokovi za završetak radova na modernizaciji i rekonstrukciji mađarsko-srpske željezničke veze na teritoriji Republike Srbije, dionica Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija) zahtjevaju izmjene radnog vremena na gradilištu“.

U mejlu se dalje navodi da su se ulaskom u povoljne vremenske uslove i prelaskom na ljetno računanje vremena „stekli uslovi za efikasnije korištenje obdanice kroz produžetak radnog vremena gradilišta“. Ponovo se naglašava da je prodružetak radnog vremena uslovljen skraćenim rokovima za završetak radova, koji će omogućiti dinamičko testiranje pruge planirano za septembar 2024. kao i „preduslov završetka svih radova i uspostavljanje željezničkog saobraćaja na dionici Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija) u decembru 2024. godine“.

„Imajući u vidu navedeno, zahtjeva se od Izvođača radova i svih Podizvođača da u cilju racionalizacije rada i ostvarivanja potrebnog nivoa efikasnosti i ekonomičnosti rada gradilišta, uspostave organizaciju rada sa produženim radnim vremenom najmanje do kraja vidnog dijela dana. Za radove koji su na kritičnom putu Izvođač radova i svi Podizvođači treba da organizuju rad u najmanje dvije smjene, a po potrebi i u tri smjene“, stoji u instrukciji ministarstva.

Autor: Ivan Radak, urednik Forbes Srbija