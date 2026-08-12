Debata o transrodnim sportistima: Dvojica bivših NBA igrača tvrde će proći draft u ženskoj ligi

Dvije bivše NBA igračice zauzele su podrugljiv stav o debati o transrodnim sportistkinjama u ženskim sportovima. Rekle su da će “objaviti” WNBA draft 2027. godine kako bi testirale kriterije lige za učešće. Uvjerene su da ispunjavaju te kriterije.

Royce White, koji je prije više od 10 godina odigrao samo tri utakmice u jednoj NBA sezoni, i bivši NBA centar Enes Kanter Freedom rekli su da će pokušati biti izabrani na draftu ženske lige. I da, prema inkluzivnom pristupu lige, trebaju ispuniti uslove za nastup.

Kanter, koji je legalno promijenio ime u “Freedom” nakon što je postao američki državljanin 2021. godine, rekao je da je proučio pravila lige o podobnosti igrača. I da bi liga trebala ispunjavati uslove prema pravilima “samoodređenja i inkluzije”.

“Volio bih znati koji su kriteriji”

Njegova objava je postala viralna prije nekoliko dana. Ubrzo nakon toga uslijedila je slična izjava od Whitea. Rekao je za Fox News: “Ponekad se identificiram kao žena kako bih igrao profesionalnu košarku.”

Kanter je rekao da njegova izjava nije imala za cilj da “ismijava, zabavlja se na račun ili ne poštuje bilo koju zajednicu ili lične izbore“. Umjesto toga, želi ohrabriti WNBA da preciznije definiše smjernice o tome ko može igrati u ligi.

White je također rekao da misli da bi bio “nezaustavljiv” u WNBA ligi i naglasio da želi izazvati ligu da pojasni svoja pravila: “Volio bih znati koji su kriteriji.”

Njih dvojica se uključuju u debatu koju je pokrenula zvijezda Indiana Fevera Sophie Cunningham. Prošlog mjeseca je rekla da neće podržati transrodne žene u ligi. Debatu je kasnije dodatno rasplamsala sportska platforma OutKick, u vlasništvu Fox Newsa. Isprovocirali su francusku transrodnu košarkašicu da prizna da bi voljela igrati u WNBA ligi. I to s namjerom da izvrše pritisak na ligu da promijeni svoj trenutno nedefinirani stav.

Enes Kanter Freedom, Foto: John Lamparski / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šta kažu pravila lige?

“Ako je zaista dovoljno samo izjaviti ko si, onda ispunjavam svaki pojedinačni uslov potreban za igranje u WNBA ligi”, rekao je Kanter.

Član XIII, odjeljak 1(a) Kolektivnog ugovora WNBA navodi: “Samo igračice imaju pravo igrati u WNBA.”

Pravilnik ne definiše eksplicitno pojam “žena”, niti navodi bilo kakve kriterije vezane za biološki spol, nivo hormona ili fizičke karakteristike.

Također, u pravilima ne postoji odredba prema kojoj bi neko automatski stekao pravo na nastup samo izjašnjavanjem ili samoidentifikacijom kao žena.

Šta je WNBA rekla o transrodnim igračicama

Ne mnogo. U petak je komesarka WNBA-e Cathy Engelbert poslala dopis timovima u kojem se navodi da će radna grupa sastavljena od predsjednika klubova i generalnih menadžera razgovarati o pitanju transrodnih igračica na sastanku sljedeće sedmice.

Pravila WNBA-e o podobnosti za igračice regulirana su Kolektivnim ugovorom (CBA). To znači da nisu isključivo odgovornost uprave WNBA lige. Ipak, Engelbert je rekla da će “očuvanje integriteta naše igre i osiguranje fer konkurencije uvijek biti među najvećim prioritetima lige”.

Udruženje igračica WNBA lige objavilo je prije nekoliko dana službeno saopštenje. Insistirali su na raznolikosti i inkluziji, uz poruku da organizacija “neće dozvoliti da bude korištena kao politički pijun”.

U saopštenju se navodi da sindikat želi “zaštititi ženski sport dok istovremeno stvara transformativne promjene”. Dodao je: “Imati, zlostavljati i demonizirati bilo koju osobu ili grupu ljudi, uključujući transrodne osobe, samo podstiče strah, podjele i štetu.”

Pozadina slučaja

Trenutni pritisak da se preciznije definišu uslovi za igranje u ligi dolazi nakon što je Cunningham, koja je na internetu prozvana “MAGA Barbie”, prošlog mjeseca izjavila da želi “zaštititi ženski sport”. I da ne misli da ljudi koji su rođeni kao muškarci trebaju imati pravo da igraju u ligi.

Njene izjave su od tada izazvale manje skupove i proteste, i u znak podrške i protiv njenog stava. Tema je dobila dodatnu pažnju nakon što je portal OutKick poslao direktnu poruku francuskoj transrodnoj košarkašici. Julie Tétart je upitana da li želi igrati u WNBA ligi.

Tétart, 34-godišnja košarkašica iz Monaka koja igra u drugoj ligi francuske ženske košarke, Ligue 2, rekla je da bi to bio njen san. Ali je navodno dodala: “Moramo biti realni: stara sam i ima mnogo boljih igračica od mene!”

OutKick je potom objavio autorski članak u kojem je kritizirao “inkluzivnu” WNBA ligu. A to je zato što nisu pozvali igračicu nakon njene dominantne sezone u drugoj francuskoj ligi. Osnivač OutKicka Clay Travis je potom na X -u nazvao ligu “transfobičnom”.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa