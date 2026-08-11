Na mjestu stare Tvornice duhana niče novi Mostar: 356 stanova, 12 poslovnih prostora i 463 parking mjesta

Na gotovo 20.000 kvadratnih metara nekadašnje Tvornice duhana Mostar nastaje Garden SUN, jedan od najvećih novih stambeno poslovnih projekata u gradu. Iza investicije stoje Alarm Gross, čiji su vlasnici Emir Spahić i Mirsad Ćatić, te trebinjski Herc invest. Projekat je samo jedan dio šireg poslovnog portfelja bivšeg kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Na mjestu na kojem je decenijama radila Tvornica duhana Mostar danas se gradi novi gradski kompleks sa stotinama stanova, poslovnim prostorima i velikim brojem parking mjesta, piše hrvatski Poslovni dnevnik.

Garden SUN, smješten u naselju Tekija između magistralne ceste M 17 i Titove ulice, iz dana u dan mijenja izgled ovog dijela Mostara.

Najnovije snimke gradilišta objavio je Emir Spahić, bivši kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i aktuelni direktor Zmajeva, a prema informacijama objavljenim posljednjih dana, radovi napreduju planiranom dinamikom.

Zvanična stranica projekta Garden SUN potvrđuje osnovne parametre investicije. Kompleks će imati 356 stanova, 69 ostava, 12 poslovnih prostora i ukupno 463 parking mjesta.

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Četiri zgrade i osam lamela

Garden SUN projektovan je kao savremena stambeno poslovna cjelina koju čine četiri zgrade podijeljene u osam lamela.

Objekti su raspoređeni oko unutrašnjeg vrta, a prema zvaničnoj stranici projekta, stanarima će biti ponuđen izbor između 178 jednosobnih, 146 dvosobnih i 32 trosobna stana.

Stambene jedinice raspoređene su od prvog do sedmog sprata, odnosno mansarde, dok su poslovni prostori predviđeni u prizemlju.

Projekt uključuje i 69 ostava, dok je parking riješen kombinacijom podzemne garaže, garažnih mjesta u prizemlju i vanjskog parkinga.

Prema ranije objavljenim podacima, podzemna garaža imat će 289 mjesta, dodatnih 20 mjesta bit će u prizemlju, a 154 parking mjesta bit će smještena oko kompleksa.

Brojke same po sebi pokazuju veličinu investicije. Sa 356 stanova i više od četiri stotine parking mjesta, Garden SUN nije mali lokalni građevinski poduhvat, već projekat koji će značajno utjecati na izgled i ponudu nekretnina u Mostaru, piše Poslovni dnevnik.

Gotovo 20.000 kvadratnih metara nekadašnje tvornice

Još je zanimljivija historija lokacije. Na ovom prostoru nalazila se Tvornica duhana Mostar, industrijski kompleks koji je godinama bio van funkcije. Ruševine nekadašnje tvornice uklonjene su u sklopu priprema za novu gradnju, a sama parcela prostire se na gotovo 20.000 kvadratnih metara.

Time je jedna od zapuštenih industrijskih lokacija u širem gradskom području dobila potpuno novu funkciju.

Umjesto proizvodnih pogona, na prostoru nekadašnje tvornice nastaje nova stambena i poslovna zona.

Upravo ovdje počinje šira poslovna priča Emira Spahića. Spahić je, zajedno s Mirsadom Ćatićem, vlasnik kompanije Alarm Gross iz Mostara. Prema dostupnim poslovnim podacima, njih dvojica imaju po 50 posto vlasništva u ovoj kompaniji.

Alarm Gross upravlja tržnim centrom Plaza u Mostaru, čime je Spahić već godinama prisutan i u sektoru komercijalnih nekretnina.

Prema podacima dostupnim za 2025. godinu, Alarm Gross je ostvario prihod od oko 4,66 miliona KM i imao 11 zaposlenih.

Garden SUN/Screenshot, naselje na mjestu nekadašne Fabrike duhana Mostar

Ulazak i u zaštitarski biznis

Poslovni portfelj Spahića i Ćatića nije vezan samo za nekretnine. Kako je objavio Indikator, Alarm Gross je početkom 2025. godine stekao 18 posto vlasničkog udjela u kompaniji SEC One Sarajevo.

Time su Spahić i Ćatić preko svoje kompanije ušli i u vlasničku strukturu zaštitarske kompanije koja je nastala nakon izlaska švedskog Securitasa s tržišta Bosne i Hercegovine.

To je važan detalj za razumijevanje poslovne pozicije bivšeg kapitena Zmajeva.

Njegov angažman danas nije ograničen na jedan projekat ili jednu vrstu imovine. Kroz Alarm Gross prisutan je u poslovanju povezanim s nekretninama, upravljanjem komercijalnim prostorom i zaštitarskim sektorom, dok je Garden SUN novi i daleko vidljiviji projekat u segmentu stanogradnje.

Partner iz Trebinja

Drugi ključni partner u projektu Garden SUN je Herc invest iz Trebinja. Prema ranije objavljenim informacijama, Herc invest je povezan s hercegovačkim privrednikom Bratislavom Pidžulom.

Takva struktura pokazuje da se iza projekta nalazi partnerstvo mostarskog kapitala i kompanije iz Trebinja, a ne samo pojedinačno ulaganje bivšeg nogometaša.

Garden SUN se prema zvaničnoj prezentaciji projekta pozicionira upravo kao nova stambeno poslovna cjelina u srcu Mostara, sa sadržajima koji bi trebali zadovoljiti potrebe porodica, mladih parova i investitora.

U tom smislu, projekat je dio šireg procesa pretvaranja nekadašnjih industrijskih zona u nove gradske sadržaje.

Spahićeve investicije ne završavaju u Mostaru

Garden SUN nije jedina nekretninska priča koja se posljednjih godina povezuje sa Spahićem.

Prema navodima medija objavljenim ranije, bivši kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine ulagao je i u luksuzne nekretnine u Dubrovniku, posebno na području Babinog kuka.

Ako se uz te investicije posmatraju Plaza centar, vlasništvo u Alarm Grossu, udio u SEC One Sarajevo i sada Garden SUN, postaje jasno da je Spahićeva poslovna priča znatno šira od jednog građevinskog projekta.

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