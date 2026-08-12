Roger Federer više nije milijarder – pad jedne dionice ga je skupo koštao

Nakon što su dionice švicarske kompanije pale za gotovo 20 posto, Federer je izgubio najmanje 52 miliona dolara, čime je njegovo bogatstvo ponovo dovedeno ispod granice od milijardu dolara.

Roger Federer više nije milijarder, procjenjuje Forbes , nakon što su dionice švicarskog proizvođača sportske opreme On Holding, u kojem teniska legenda ima vlasnički udio, potonule za gotovo 20 posto zbog razočaravajućih poslovnih rezultata za drugi kvartal.

Prema procjenama Forbesa , Federerovo bogatstvo palo je u utorak na 952,4 miliona dolara, nakon što je pad dionica On Holdinga od gotovo 19 posto izbrisao najmanje 52 miliona dolara s njegove imovine.

Švicarska kompanija je u drugom kvartalu ostvarila neto prodaju od 850,4 miliona švicarskih franaka (oko 907 miliona eura), izvijestio je Wall Street Journal . To predstavlja povećanje od 13 posto u odnosu na prethodnu godinu, ali je ispod očekivanja analitičara od 878,4 miliona franaka (oko 938 miliona eura).

Profit raste uprkos padu cijene dionica

Prema procjenama Forbesa , Federer posjeduje oko 2,5 posto kompanije, odnosno približno 296 miliona dionica klase A i 341 milion dionica klase B. Upravo je vrijednost tog udjela prošle godine prvi put donijela status milijardera.

Uprkos negativnoj reakciji tržišta, On Holding je izvijestio o snažnim finansijskim rezultatima. Neto dobit dostigla je 105 miliona švicarskih franaka (oko 112 miliona eura), što je veliki preokret u odnosu na gubitak od 40,9 miliona franaka (44 miliona eura) u istom periodu prošle godine.

Bruto profitna marža porasla je na 65,4 posto, u poređenju sa 61,5 posto godinu ranije, pa je kompanija povećala i prognozu za cijelu godinu na 65 posto.

Izgradio bogatstvo van terena

Iako je privremeno izgubio status milijardera, Federer je i dalje vrlo blizu toga.

Švicarski teniser je završio karijeru 2022. godine nakon 24 godine profesionalnog igranja, tokom kojih je osvojio 20 Grand Slam titula i zaradio oko 131 milion dolara od nagrada.

Većina njegovog bogatstva, međutim, dolazi iz sporta. Dugogodišnji sponzorski ugovori s brendovima poput Uniqla, kao i manjinski udio u On Holdingu, povećali su njegovu neto vrijednost i prošle godine mu donijeli mjesto među milijarderima.

Federer je postao suvlasnik kompanije On Holding 2019. godine , a kompanija ga opisuje kao “bliskog partnera svojih osnivača”.

Zachary Folk, novinar Forbesa (link originalnog članka)