Infantinovi protivnici spremaju novi plan za upravljanje svjetskim nogometom

Protivnici Giannija Infantina udružili su snage kako bi osmislili novi okvir za upravljanje svjetskim nogometom, koji bi mogao zamijeniti ono što smatraju sistemom „pokroviteljstva“ koji je FIFA uspostavila otkako je Infantino prije deset godina naslijedio Seppa Blattera na mjestu predsjednika.

Infantino je ignorirao ponovljene pozive UEFA-e, CONCACAF-a i Azijske nogometne konfederacije (AFC) za neovisnom revizijom upravljanja FIFA-om, nakon što je prije dvije sedmice objavljen njegov plan o prodaji 21 posto Svjetskog prvenstva. Zbog toga se sada smatra da su protivnici odlučili uzeti stvari u svoje ruke.

Izvor upoznat s pregovorima rekao je za Guardian da tri konfederacije rade na izradi političkog dokumenta kojim bi se pokazalo kako bi svjetska nogometna organizacija trebala izgledati u budućnosti.

U dokumentu će se razmatrati ključna pitanja poput toga koja bi tačno trebala biti uloga FIFA-e, kako bi organizacija trebala biti strukturirana i koji bi model upravljanja trebalo usvojiti. Važan dio razgovora bit će i raspodjela novca među članicama, posebno način na koji bi se najbolje rasporedila sredstva iz FIFA-inih procijenjenih rezervi od 5 milijardi dolara.

Ako Infantino odbije uključiti se u proces, novi okvir bi mogao usvojiti njegov protukandidat na predsjedničkim izborima naredne godine. Postoji čak mogućnost da posluži kao osnova za stvaranje paralelne nogometne organizacije, javlja Guardian.

Nakon što su UEFA, CONCACAF i AFC u ponedjeljak objavili zajedničko saopćenje u kojem su pozvali na „liderstvo koje služi nogometu, a ne pokušava njime upravljati“, tri konfederacije dale su naslutiti da su već počele preliminarne razgovore o organizaciji novih takmičenja ukoliko se kriza s vodstvom FIFA-e nastavi.

Trenutno postoji mogućnost da se Svjetsko prvenstvo za žene do 20 godina, koje se održava narednog mjeseca, odigra bez evropskih reprezentacija. UEFA tvrdi da će njene članice bojkotovati turnir ukoliko FIFA hitno ne provede neovisnu reviziju kontroverze oko prodaje Svjetskog prvenstva i ne pruži pravno obavezujuće garancije da se sličan potez neće ponoviti.

Predsjednik CONCACAF-a Victor Montagliani trenutno se smatra najvjerovatnijim kandidatom koji bi mogao izazvati Infantina na predsjedničkim izborima. Ipak, Montagliani je u junu za Guardian rekao da mu je trenutni prioritet ponovni izbor na čelo sjevernoameričke i srednjoameričke nogometne konfederacije naredne godine.

Posebno je značajno što je zajedničko saopćenje tri konfederacije sadržavalo poruke vrlo slične onima koje je Montagliani iznio na ovogodišnjem Kongresu FIFA-e u Vancouveru.

„Dozvolite mi da budem iskren – liderstvo nije pitanje moći“, poručio je tada.

U međuvremenu, vodeći ljudi evropskog nogometa prvi put se sastaju uživo od izbijanja skandala oko FIFA Forward Enterprise programa. Očekuje se niz sastanaka u Salzburgu, gdje će se u srijedu igrati finale UEFA Superkupa između Paris Saint-Germaina i Aston Ville.

Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin sastat će se s Nasserom Al-Khelaifijem, predsjednikom Udruženja evropskih klubova, s ciljem dodatnog jačanja jedinstva evropskog nogometa u zahtjevu za promjenama na čelu FIFA-e.

UEFA i dalje čvrsto stoji iza najavljenog bojkota FIFA-inih takmičenja, nakon što nije dobila tražene garancije da se problemi koji su izazvali aktuelnu krizu neće ponoviti.

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