Zašto JPMorgan ulaže ogromne novce u Olimpijske igre u Los Angelesu 2028.

JPMorgan je napravio jedan od najvećih poteza u historiji svog sportskog marketinga. Američki bankarski gigant postao je prvi globalni bankarski partner Olimpijskih igara i za to je spreman izdvojiti devetocifreni iznos. Na prvi pogled riječ je o skupom sponzorstvu. Međutim, iza ove investicije krije se mnogo veća poslovna strategija.

Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. za JPMorgan neće biti samo prilika da se njegov logo pojavi pred milijardama gledalaca širom svijeta. Za najveću američku banku Igre predstavljaju platformu kroz koju želi povezati sport, velike kompanije, male biznise, bogate klijente i novu generaciju potrošača.

I upravo zbog toga JPMorgan je spreman platiti ogromnu cijenu.

Finansijski detalji ugovora nisu javno objavljeni, ali se procjenjuje da partnerstva na najvišem nivou olimpijskog sponzorstva mogu vrijediti više od 200 miliona dolara za jedan četverogodišnji ciklus. JPMorgan je time ušao u ekskluzivni program The Olympic Partners, poznat kao TOP, koji sponzorima daje najviši nivo marketinških prava povezanih s Olimpijskim igrama, piše CNBC.

John Slusher, bivši Nikeov direktor i izvršni direktor US Olympic and Paralympic Properties, partnerstvo je opisao kao izuzetno značajno i JPMorgan nazvao „najvećim partnerom kojeg možemo dobiti“.

Ali zašto bi jedna banka bila spremna potrošiti stotine miliona dolara na Olimpijadu?

Odgovor je jednostavan. JPMorgan ne kupuje samo reklamu, kupuje pristup.

REUTERS/Amr Alfiky

Olimpijada kao globalna poslovna platforma

Za razliku od kompanije koja prodaje patike, automobile ili gazirana pića, banka ne može jednostavno pokazati proizvod na televiziji i očekivati trenutnu kupovinu.

Bankarstvo se zasniva na povjerenju, odnosima i dugoročnom poslovanju.

Zbog toga je za JPMorgan izuzetno vrijedno da se njegovo ime povezuje s događajem koji ima gotovo univerzalnu prepoznatljivost. Olimpijske igre omogućavaju banci da u istom trenutku komunicira s potrošačima, vlasnicima kompanija, investitorima, sportistima i međunarodnom poslovnom elitom.

To je mnogo više od klasične reklamne kampanje. JPMorgan kroz Olimpijadu može promovirati svoje poslovanje u potrošačkom bankarstvu, poslovnom bankarstvu.

Please enable JavaScript

