Karoline Leavitt odlazi s dužnosti glasnogovornice Bijele kuće

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt podnosi ostavku na svoju poziciju, navodi se u saopćenju objavljenom u srijedu, navodeći kao razlog želju da provede više vremena sa svojom djecom i porodicom nakon rođenja kćerke u maju.

Leavitt je rekla da je, od povratka s porodiljskog odsustva u junu, osjećala “da ne može biti najbolja majka koju moje dvoje male djece zaslužuje, a istovremeno ulagati stalno vrijeme, energiju i pažnju koju zahtijeva uloga glasnogovornice Bijele kuće”.

Leavitt je njenu ostavku nazvala “gorko-slatkom odlukom” i pohvalila predsjednika Donalda Trumpa što ju je izabrao za glasnogovornicu i što ju je podržao.

Trump se zahvalio

Rekla je da ju je Trump zamolio da nastavi raditi kao njegova “ključna savjetnica izvan Bijele kuće”, dodajući da će “uvijek ostati glasna zagovornica pokreta MAGA i Republikanske stranke”.

U objavi na Truth Social-u, Trump je rekao da razumije i poštuje odluku Leavitt, potvrdio njenu buduću ulogu ključne savjetnice i dodao da je “uradila fenomenalan posao boreći se za pravdu”.

Trump je rekao da će napustiti funkciju krajem mjeseca.

Leavitt je u svojoj izjavi prilikom odlaska također oštro kritizirala demokrate, rekavši da njihova stranka “nastoji uništiti sve što je sjajno u Americi”.

Tačno 27. Toliko je godina imala Leavitt kada je postala sekretarica za štampu Bijele kuće, što ju je učinilo najmlađom osobom u historiji koja je obavljala tu funkciju.

Leavitt je radila za Trumpa tokom njegovog prvog mandata u Uredu za predsjedničku korespondenciju, gdje je pisala pisma građanima, prije nego što je unaprijeđena u pomoćnicu sekretara za štampu.

Na funkciju došla sa 27 godina, Foto: REUTERS/Kylie Cooper

Godine 2021., pridružila se republikanskoj zastupnici Elise Stefanik iz New Yorka kao direktorica komunikacija, a godinu kasnije kandidovala se za mjesto u Predstavničkom domu u 1. kongresnom okrugu New Hampshirea. Izgubila je od aktuelnog demokratskog zastupnika Chrisa Pappasa.

Okršaji s novinarima

Kasnije je postala nacionalna glasnogovornica za Trumpovu predsjedničku kampanju 2024. godine.

Kao glasnogovornica Bijele kuće, stekla je reputaciju osobe sklone oštrim sukobima s novinarima za koje je tvrdila da su pristrasni ili simpatiziraju političku ljevicu. Prošle godine je branila odluku Trumpove administracije da zabrani novinarima Associated Pressa prisustvo na događajima press poola u Ovalnom uredu.

Leavitt je također osigurala akreditacije i prostor za konferencije za medije netradicionalnim medijima i desničarski orijentiranim influencerima.

Antonio Pequeño IV, novinar Forbesa (link originalnog članka)