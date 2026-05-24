Musk i Zuckerberg blokirali Trumpov AI plan, Bijela kuća povukla uredbu u posljednji trenutak

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u posljednjem trenutku povukao je novu izvršnu uredbu o umjetnoj inteligenciji koja je trebala biti predstavljena u četvrtak, nakon pritiska vodećih ljudi tehnološke industrije, među kojima su milijarderi Elon Musk i Mark Zuckerberg, kao i bivši savjetnik Bijele kuće za umjetnu inteligenciju i kriptovalute David Sacks.

Prema pisanju The Washington Posta, Sacks je upozorio Trumpa da bi novi protokoli predviđeni uredbom mogli usporiti razvoj i lansiranje novih AI proizvoda, dati prednost Kini i otvoriti prostor budućim administracijama za veću kontrolu nad tehnološkom industrijom.

Musk i Zuckerberg su također direktno razgovarali s Trumpom i izrazili zabrinutost da bi uredba mogla negativno utjecati na američku ekonomiju, navodi Washington Post, pozivajući se na visokog zvaničnika administracije.

Bijela kuća je samo nekoliko sati prije planiranog događaja iznenada otkazala potpisivanje uredbe, na koje je bilo pozvano više rukovodilaca velikih tehnoloških kompanija.

Trump je novinarima rekao da je odustao od uredbe jer mu se „nije svidio“ nacrt dokumenta.

„Mi predvodimo Kinu, predvodimo cijeli svijet i ne želim učiniti ništa što bi moglo ugroziti to vodstvo“, rekao je Trump.

Izvršna uredba nije predviđala obavezno državno testiranje niti licenciranje novih AI modela, ali bi uspostavila neformalni protokol prema kojem bi AI kompanije morale unaprijed, najmanje 90 dana ranije, obavijestiti vladu o novim tehnologijama kako bi bile provjerene zbog mogućih sigurnosnih ranjivosti, uključujući hakiranje i strano miješanje.

Prema navodima Washington Posta, lideri tehnološke industrije strahovali su da bi ti zahtjevi, iako formalno dobrovoljni, u praksi mogli postati obavezni i prisiliti kompanije na pridržavanje državnih pravila.

Trump nezadovoljan odzivom tehnoloških direktora

The New York Times objavio je da je Trump pozvao rukovodioce kompanija OpenAI, Google, Anthropic, Meta i Microsoft da prisustvuju ceremoniji potpisivanja uredbe, ali je bio razočaran kada su neki od njih otkazali dolazak.

S druge strane, OpenAI, kompanija na čijem je čelu Sam Altman, podržala je prijedlog uredbe, prenio je Semafor. OpenAI navodno podržava i jaču regulaciju umjetne inteligencije na nivou saveznih država, što ima podršku i u Bijeloj kući.

Strah od zloupotrebe umjetne inteligencije

Prema pisanju The New York Timesa, uredba bi obavezala Ured nacionalnog direktora za kibernetičku sigurnost i druge federalne agencije da u roku od dva mjeseca uspostave sistem revizije AI tehnologija.

Cilj uredbe bio je dodatno ojačati državnu kibernetičku sigurnost i zaštititi banke, energetske kompanije i drugu ključnu infrastrukturu od potencijalnih cyber napada povezanih s umjetnom inteligencijom.

Učešće vodećih tehnoloških direktora u pregovorima pokazuje njihov snažan utjecaj na Trumpovu administraciju, koja je posljednjih mjeseci uspostavila bliske odnose sa Silicijskom dolinom. Trump je prošle sedmice čak poveo više od deset tehnoloških lidera, uključujući Muska i Zuckerberga, u Kinu tokom sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Iako je Trumpova administracija uglavnom imala pasivan pristup regulaciji umjetne inteligencije, zabrinutost je dodatno porasla nakon što je kompanija Anthropic prošlog mjeseca predstavila AI alat Mythos.

Mythos je razvijen za pronalaženje i iskorištavanje sigurnosnih slabosti u softverima, zbog čega su američke vlasti izrazile bojazan da bi ga mogli koristiti zlonamjerni akteri.

Prema ranijem izvještaju The Wall Street Journala, vlada je također bila zabrinuta da bi Mythos mogao trošiti velike količine računarske snage potrebne i državnim institucijama za razvoj vlastitih AI sistema.

Bijela kuća je zbog sigurnosnih rizika blokirala Anthropicu proširenje pristupa alatu Mythos za dodatnih 70 kompanija, nakon što je prvobitno odobren pristup za 50 firmi.

