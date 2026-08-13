Alarm na Dunavu: Rekordna suša gasi nuklearne reaktore

Rekordno nizak vodostaj Dunava doveo je do pokretanja procedure za potpuno gašenje drugog reaktora nuklearne elektrane Černavoda, koja proizvodi oko petinu ukupne električne energije u zemlji.

Prvi reaktor ugašen je još prošlog mjeseca, a sada će biti isključen i drugi, snage 700 megavata. Kao razlog navodi se drastičan pad nivoa Dunava, koji više ne omogućava dovoljno efikasno hlađenje reaktora.

Nadležni su danima pokušavali spriječiti potpuno zaustavljanje elektrane. Kako bi osigurali dovoljne količine vode za hlađenje, minirali su dio stjenovite obale i u rijeku potopili četiri barže napunjene kamenjem. Troškovi tih intervencija procjenjuju se na više od dva miliona eura.

Ovo nije prvi put da suša prisiljava Černavodu na prekid rada. Elektrana je posljednji put zbog niskog vodostaja bila isključena 2003. godine, kada je van pogona ostala nekoliko sedmica.

Manjak električne energije koji će nastati gašenjem reaktora biće nadoknađen proizvodnjom iz alternativnih izvora, uključujući vjetroelektrane, ali i uvozom električne energije. Građani su pozvani da racionalno koriste električnu energiju.

Dunav postaje problem za nuklearni sektor

Problem nije ograničen samo na jednu elektranu. U Mađarskoj je, takođe zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, početkom mjeseca ugašena nuklearna elektrana Pakš, što je bilo njeno prvo takvo zaustavljanje u posljednje 44 godine.

Ekstremno nizak nivo Dunava posljedica je dugotrajnih toplotnih talasa i manjka padavina širom Evrope. Prema analizi evropske službe za praćenje klimatskih promjena Copernicus, istorijski niski julski protoci zabilježeni su na gotovo dvije trećine toka Dunava.

Inquam Photos/George Calin via REUTERS

Posljedice se osjećaju i na Savi. Zbog niskog protoka i povišene temperature vode, nuklearna elektrana Krško prije sedam dana počela je postepeno smanjivati snagu reaktora. Proizvodnja je u prvom koraku spuštena na 80 posto, a po potrebi može biti dodatno smanjena.

Elektrana će se vratiti na puni kapacitet kada vodostaj i temperatura rijeke ponovo budu omogućili normalne uslove rada.

Ekstremna suša tako sve direktnije pogađa evropsku energetiku, pokazujući koliko čak i nuklearne elektrane, koje se obično smatraju stabilnim izvorom energije, mogu zavisiti od dostupnosti vode za hlađenje, navodi STA.

Please enable JavaScript

