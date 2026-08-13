Zelenski traži od SAD-a više Patriota: „Dajte nam 10% i zaustavit ćemo ruske balističke napade“

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je CNN-u da bi čak 10 posto američkih zaliha presretačkih raketa Patriot moglo biti dovoljno da Ukrajina zaustavi ruske balističke napade. Pet posto, kaže, bilo bi dovoljno da njegova zemlja preživi zimu.

Ukrajini trenutno nedostaje veliki dio presretačkih raketa koje su joj potrebne za odbranu od sve intenzivnijih ruskih balističkih napada, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za CNN.

Prema njegovim riječima, Rusija je posljednjih sedmica značajno povećala broj balističkih napada, dok su ukrajinske zalihe raketa za sisteme Patriot gotovo iscrpljene. Posebno je teško pogođen Kijev.

Zelenski tvrdi da bi 10 posto trenutnih američkih zaliha presretačkih raketa bilo dovoljno da Ukrajina zaustavi ruske balističke napade, dok bi joj pet posto omogućilo da prebrodi predstojeću zimu.

„Ove godine imamo dva i po puta manje presretača nego što smo ih imali 2025. godine“, rekao je Zelenski. „Rusija sada mjesečno ispaljuje dvostruko više balističkih projektila nego ranije.“

Prema podacima Ujedinjenih nacija, juli je bio najsmrtonosniji mjesec za ukrajinske civile od aprila 2022. godine.

„Svake noći imamo napade, a četiri ili pet puta mjesečno suočavamo se s masovnim napadima. To su strašne noći“, rekao je Zelenski. „Ljudi su zaista herojski i nevjerovatno otporni. Ali su umorni.“

Ukrajinski predsjednik posebno je istakao koliko bi mu dodatne rakete Patriot značile.

„Ako nam SAD prodaju pet posto, preživjet ćemo zimu i spasiti živote ljudi. Ako nam mogu prodati 10 posto, uništit ćemo sve ruske balističke projektile“, rekao je, dodajući da trenutno ima tek oko jedan posto onoga što smatra potrebnim.

Zelenski je otkrio i dio svakodnevnih napora koje ulaže kako bi osigurao dodatne presretačke rakete. Kaže da pregovara sa saveznicima i pokušava pronaći različite načine da dođe do potrebnog naoružanja.

„Ovo je ono što živim svaki dan: od jedan do pet posto. Imam nekoliko mjeseci i milion telefonskih poziva“, rekao je.

„Pokušavam nešto zamijeniti za rakete. Radim neke stvari o kojima ne mogu ni govoriti. To ne znači da su izvan zakona. Ali ne mogu o tome govoriti.“

Neizvjesna proizvodnja Patriota u Ukrajini

Zelenski je kazao da i dalje postoje brojne nepoznanice oko mogućnosti da Ukrajina sama proizvodi presretačke rakete za sisteme Patriot.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je rekao da bi Ukrajini mogao omogućiti licencu za proizvodnju složenih presretača. Međutim, nekoliko dana kasnije izrazio je sumnju u tu mogućnost.

Predstavnici kompanija koje proizvode sisteme Patriot već su dolazili u Kijev kako bi razgovarali o mogućnosti proizvodnje, ali konkretni rezultati tih razgovora još nisu poznati.

„Nadam se da ću to dobiti“, rekao je Zelenski. „Trenutno nemam ni pet posto i nemam takvo odobrenje. To je za mene ogroman izazov, jedan od najvećih s kojima sam se suočio od početka ovog rata.“

REUTERS/Nathan Howard

Zelenski je rekao da Bijelu kuću direktno i indirektno, putem telefonskih poziva, poruka i savezničkih kanala, pokušava uvjeriti da poveća isporuke raketa Patriot. Ipak, nije želio iznositi mnogo detalja o svojim nedavnim kontaktima s Trumpovom administracijom.

Potvrdio je da je nedavno razgovarao telefonom s američkim potpredsjednikom J. D. Vanceom, ali nije želio komentirati navode Financial Timesa prema kojima je Vance od Ukrajine tražio da obustavi napade na rusku naftnu infrastrukturu na Crnom moru, koji su navodno nanijeli štetu američkim kompanijama i mogli utjecati na globalne cijene energije.

Zelenski želi veći američki pritisak na Putina

Ukrajina je, u međuvremenu, predstavila nove prijedloge za mirovni proces koji pokušava pokrenuti Trumpova administracija. Taj proces posljednjih mjeseci uglavnom je bio u zastoju.

Zelenski nije želio otkriti detalje prijedloga, ali je poručio da je potrebno veće američko angažiranje.

„Potrebno nam je veće uključivanje američke strane u mirovni plan. Zahvalan sam timu predsjednika Trumpa što želi nastaviti“, rekao je.

„Putin sada ne želi zaustaviti ovaj rat i trenutno nema dovoljno pritiska na njega.“

Zelenski je također odbacio mogućnost da Ukrajina ustupi preostale dijelove Donbasa koje ruski predsjednik Vladimir Putin želi zauzeti.

Za Kijev su, kaže, ključna sigurnosna jamstva.

„Rusija počinje govoriti o ovom ratu, a govori o teritoriji. Ključno pitanje je: zašto se neće vratiti s još milion ili dva miliona vojnika nakon velike pauze? Zašto se neće vratiti da nas okupira?“

Strah od širenja rata na NATO

Zelenski je rekao i da dijeli zabrinutost dijela zapadnih obavještajnih procjena prema kojima bi Putin mogao pokušati proširiti sukob na teritoriju NATO-a, uključujući moguće napade na manje baltičke članice Saveza.

„On ne zna kako završiti ovaj rat bez velike okupacije ili velike pobjede koju bi mogao predstaviti svom društvu“, rekao je Zelenski.

Prema njegovim riječima, Putin bi mogao zaključiti da je lakše napasti manju državu.

„Za njega neće biti važno je li ta zemlja u NATO-u ili nije. Želi brzu pobjedu. Želi biti potpuno siguran da će pobijediti, okupirati, uništiti ili kontrolirati.“

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