Nije važna samo plata: Zbog čega sve ljudi ostaju na nekom poslu

Plata ostaje važan dio svake karijere, ali je samo jedan od faktora koji utiču na to da li su ljudi motivisani da obavljaju svoj posao.

Kako se kompanije nastavljaju prilagođavati novim tehnologijama, hibridnim načinima rada i promjenjivim očekivanjima zaposlenika, ljudi sve više cijene iskustva koja doprinose dugoročnom zadovoljstvu i razvoju.

Razumijevanje tih prioriteta može vam pomoći da procijenite svoju trenutnu poziciju i donosite odluke o karijeri koje su u skladu s onim što vam je najvažnije.

Evo pet faktora koji i dalje utiču na angažman zaposlenih, pored same plate.

Osjećaj svrhe i smisla u okruženju koje se brzo mijenja

Ljudi će vjerovatnije ostati angažovani kada shvate kako njihov rad doprinosi nečemu većem od njihovih svakodnevnih obaveza.

Jasno definirana svrha pruža osjećaj smjera tokom perioda promjena i pomaže zaposlenicima da povežu svoje napore sa značajnim rezultatima.

Ovu vezu možete ojačati redovnim prepoznavanjem kako vaš rad doprinosi ciljevima vašeg tima, potrebama klijenata ili široj misiji organizacije.

Čak i u visoko tehničkim ili operativnim poslovima, prepoznavanje vrijednosti koju vaš rad stvara može povećati motivaciju i učiniti svakodnevne zadatke smislenijim.

Menadžeri također cijene zaposlenike koji razumiju širu sliku i donose odluke koje podržavaju zajedničke ciljeve.

Kvalitet odnosa u hibridnim i digitalnim timovima

Dobri profesionalni odnosi i dalje imaju značajan utjecaj na zadovoljstvo poslom, bez obzira na to gdje ljudi rade.

Saradnja je lakša kada postoji povjerenje. Kolege koje pružaju podršku često olakšavaju suočavanje s teškim vremenima.

Izgradnja ovih odnosa zahtijeva namjeru, posebno u hibridnom i radu na daljinu. Organizujte povremene razgovore jedan na jedan. Aktivno učestvujte u timskim diskusijama i pokažite zahvalnost za doprinose drugih.

Male, ali dosljedne interakcije grade povjerenje i čine saradnju produktivnijom. Zdrava profesionalna mreža kontakata unutar organizacije također može otvoriti nove mogućnosti za veću vidljivost i razvoj karijere.

Stepen autonomije

Moderna radna mjesta sve više pružaju zaposlenicima veću fleksibilnost u načinu na koji obavljaju svoj posao. Bilo da se koriste alati zasnovani na vještačkoj inteligenciji ili fleksibilno radno vrijeme, autonomija omogućava zaposlenicima da organiziraju svoje odgovornosti na način koji može doprinijeti i većoj produktivnosti i većem zadovoljstvu poslom.

Veća autonomija podrazumijeva veću odgovornost. Izgradnja povjerenja kroz dosljedne rezultate, proaktivnu komunikaciju i dosljednu isporuku često dovodi do veće fleksibilnosti.

Kada menadžeri imaju povjerenja u vašu sposobnost da ostvarite očekivane rezultate, veća je vjerovatnoća da će vam dati više odgovornosti i dodatne mogućnosti za razvoj.

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Pristup mogućnostima učenja i razvoja vještina

Učenje je postalo jedan od najvažnijih faktora dugoročnog zadovoljstva karijerom. Omogućava zaposlenima da se pripreme za promjene u poslovnim ulogama i buduće prilike.

LinkedInov izvještaj o učenju na radnom mjestu za 2025. godinu pokazao je da se 91 posto stručnjaka za učenje i razvoj slaže da je kontinuirano učenje važnije nego ikad za uspjeh u karijeri i organizacijski uspjeh.

Učenje posmatrajte kao kontinuirano ulaganje u sebe, a ne kao povremenu aktivnost. Tražite projekte koji proširuju vaše odgovornosti. Steknite relevantne certifikate i razvijajte i tehničke i interpersonalne vještine.

Svaka nova vještina povećava vašu sposobnost prilagođavanja promjenama i otvara dodatne mogućnosti za budući razvoj karijere

Usklađivanje ličnih vrijednosti sa kulturom kompanije

Kultura kompanije postaje sve važnija jer zaposleni traže radna mjesta koja odražavaju njihove lične vrijednosti i način na koji rade. Usklađenost se može odnositi na stil vođenja, fleksibilnost, inkluzivnost, saradnju, inovacije ili posvećenost dobrobiti zaposlenih.

Odvojite vrijeme da procijenite da li vaše trenutno radno okruženje podržava ono što želite profesionalno postati. Razmislite o tome kako lideri komuniciraju, kako se donose odluke. I da li postupci kompanije dosljedno odražavaju vrijednosti koje javno predstavlja.

Zadovoljstvo karijerom oblikuju brojna iskustva koja idu dalje od same zarade.

Svrha, odnosi s kolegama, autonomija, učenje i usklađenost s kulturom kompanije doprinose stvaranju okruženja u kojem ljudi mogu dobro raditi, a istovremeno nastaviti profesionalno napredovati.

Najuspješnije karijere grade se u radnom okruženju koje podržava i postignuća i lični razvoj.

Kada razmatrate buduće poslovne prilike, nemojte gledati samo na ponuđenu platu. Također tražite iskustva koja će vam pomoći da izgradite dugoročno zadovoljstvo, poboljšate svoje vještine i postignete kontinuirani uspjeh u karijeri.

Sho Dewan, saradnik Forbesa

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