Filmom Oskarovca Paweła Pawlikowskog otvoren 32. SFF: „Fatherland” poziva da prošlost sagledamo iz ljudske perspektive

Projekcijom novog filma „Fatherland” poljskog reditelja i oskarovca Paweła Pawlikowskog, večeras (petak) otvoren je 32. Sarajevo Film Festival (SFF). Film koji je publika imala priliku pogledati na nekoliko festivalskih lokacija, donosi priču o odnosu između pisca i dobitnika Nobelove nagrade Thomasa Manna i njegove kćerke Erike, glumice, spisateljice i vozačice relija. Radnja je smještena u 1949. godinu, na vrhuncu Hladnog rata, kada otac i kćerka kreću na izazovno i emotivno putovanje u crnom Buicku koje ih vodi preko Njemačke u ruševinama.

„U vrijeme kada Evropa ponovo preispituje pitanja identiteta, pripadnosti i granica, otvaramo Festival filmom koji nas poziva da prošlost sagledamo iz ljudske perspektive- Fatherland!“, kazao je direktor SFF-a Jovan Marjanović.

Za poljskog reditelja ovo je četvrti dolazak na SFF, te je naglasio kako mu je ovaj festival blizak srcu.

„Prvi put sam ovdje prikazao film na prvom izdanju 1995. godine. To je bilo vrlo zanimljivo vrijeme za kinematografiju i historiju. Film koji ćete vidjeti je na neki način savršen za Sarajevo jer je prožet historijom. Radi se o historiji. Radi se o porodici, ljubavnoj izdaji i svemu ostalom. Sve je to u kontekstu historije koje ovaj grad za mene ima mnogo. Uzimajući sve to u obzir, nemojte sve shvatati previše ozbiljno. Ima i nekih smiješnih dijelova u ovom filmu. Nadam se da ćete uživati ​​u projekciji“, poručio je Pawlikowski.

Domaćin ceremonije otvaranja 32. SFF-a, koji će svoju zavjesu spustiti 21. augusta, bio je glumac Kerim Čutuna.

Ove godine publika će imati priliku pogledati više od 250 filmova.

„Ovogodišnji program okuplja filmove različitih poetika, prepoznatljivih umjetničkih glasova i različitih životnih iskustava. Svaki od njih nas poziva da svijet sagledamo iz drugačije perspektive. Nadam se da će vas ovi filmovi iznenaditi, dirnuti i inspirisati na razgovor“, pojasnila je program festivala selektorica Elma Tataragić.