Uber za školski prevoz: Od problema zaposlenih roditelja do kompanije vrijedne 1,7 milijardi dolara

Prije 13 godina, Ritu Narayan bila je stručnjakinja za digitalne tehnologije koja je vodila poslovnu jedinicu vrijednu milijardu dolara u kompaniji eBay.

Tada se suočila s problemom kako svoju djecu, tada staru tri i osam godina, odvesti u vrtić i školu, a istovremeno ne propuštati poslovne sastanke.

Privatna škola koju su njena djeca pohađala nije imala autobus, dok je saobraćaj u području zaljeva San Francisca bio poznat po gužvama. Honorarnici koje je angažovala da joj pomognu bili su i skupi i nepouzdani.

Ta dilema podsjetila ju je na djetinjstvo provedeno u podnožju Himalaja.

„Moja majka, koja je u Indiji radila u prosvjeti, napustila je posao iz istog razloga“, kaže Narayan.

Kako je nastao Zum?

„A ja sjedim ovdje, u Silicijskoj dolini, u samom centru inovacija, i razmišljam, da li ću i ja morati napustiti posao i karijeru?“

Narayan je zaista napustila eBay, ali ne da bi postala vozačica svoje djece.

Zajedno s dvojicom braće, Vivek Gargom i Abhishek Gargom, osnovala je Zum, kompaniju za prevoz učenika sa sjedištem u Redwood Cityju u Kaliforniji.

Kompanija nastoji pomoću tehnologije unaprijediti svaki aspekt prevoza učenika školskim autobusima.

Zum iznajmljuje garaže za autobuse, kupuje autobuse i manje kombije za prevoz učenika te ih, pomoću tableta i GPS tehnologije, povezuje s aplikacijom koja roditeljima i nastavnicima omogućava da prate vozila tokom njihovih ruta.

Zum, jednorog u svijetu školskog prevoza

Zamislite Uber za školske autobuse.

Pokrenut 2015. godine, Zum je izrastao u kompaniju vrijednu više od milijardu dolara. Kompanija je prikupila 430 miliona dolara investicija i danas vrijedi 1,7 milijardi dolara.

Prihod je 2025. godine dostigao 333 miliona dolara, što je 35 posto više nego 2024. godine, dok 5.000 škola širom SAD-a koristi njihove usluge.

Taj zamah doveo je izvršnu direktoricu Narayan, koja ima 53 godine, na Forbesovu listu „50 Over 50“ za 2026. godinu.

Godišnji izbor nastao je u partnerstvu s Mikom Brzezinski i njenom inicijativom Know Your Value, a predstavlja žene koje svoje najveće profesionalne uspjehe ostvaruju nakon 50. godine.

Ko koristi Zumovu tehnologiju?

Trenutno škole u 18 saveznih država koriste Zumovu tehnologiju. Narayan kaže da je samo „pitanje vremena“ kada će kompanija biti prisutna u svih 50 saveznih država.

„Kada uđemo u jedan školski distrikt, svi u okolini počnu željeti isto. Na primjer, kada smo dobili ugovor u Kansas Cityju, školski distrikt Omahe također nas je želio, kao i St. Louis u Missouriju“, kaže ona.

„Glas o tome veoma se brzo širi“, dodaje.

Taj rast prije svega svjedoči o tome koliko je sistem školskog prevoza u Americi trenutno neuređen.

Sjedinjene Američke Države godišnje troše gotovo 40 milijardi dolara na prevoz djece do škole i nazad. To predstavlja jednu od najvećih stavki u obrazovnim budžetima, od vrtića do kraja srednje škole.

Međutim, kombinacija nedostatka vozača i različitih načina organizacije školskog prevoza od države do države znači da sva djeca zapravo ne koriste žute školske autobuse za odlazak u osnovnu ili srednju školu i povratak kući.

Ostala se oslanjaju na roditelje, staratelje ili javni prevoz.

Zašto su investitori odlučili ulagati u Zum?

„Nisam imala predstavu koliko je ovo tržište zapravo veliko i složeno. Govorimo o 26 miliona djece koju treba voziti do škole i nazad, kao i na sportske aktivnosti nakon nastave“, kaže Miriam Rivera, suosnivačica i izvršna direktorica investicijske kompanije Ulu Ventures iz Palo Alta u Kaliforniji.

Ona je bila među prvim investitorima u Zum još 2016. godine.

„Još jedna stvar koja me iznenadila jeste to što je Zum tada imao konkurenta koji je do tog trenutka prikupio više od 12 miliona dolara i realizovao 60.000 vožnji. Zum je prikupio manje od milion dolara, a već je realizovao oko 20.000 vožnji.“

John Buckingham, suosnivač kompanije Value87 Investment Partners, kaže da Zum može biti pravi pogodak za svoje osnivače i investitore.

„Kada ulažem u tehnološke kompanije s velikim potencijalom, volim da uz njih imam finansijski snažnog partnera. Ovaj tehnološki gigant ostvario je više od 30 milijardi dolara neto dobiti u prvom kvartalu.“

Reorganizacija poslovnog modela nakon pandemije

Drugim riječima, Zum je kompanija koja se oslanja na snalažljivost i upornost, a takva je i sama Narayan.

U prvim danima kompanije nazvala ju je Liftee. U osnovi, bio je to servis za dijeljenje vožnje namijenjen djeci, uz dodatne sigurnosne mjere i detaljne provjere vozača.

Narayan je čak kratko vrijeme i sama radila kao vozačica za Liftee, što je, kako kaže, bilo „prilično stresno iskustvo“.

Model je dovoljno dobro funkcionisao među imućnijim stanovništvom područja zaljeva San Francisca. Čak je 30 privatnih škola potpisalo ugovore, ali kompanija na kraju nije uspijevala dovoljno brzo rasti.

Kada je pandemija zatvorila sve škole u Kaliforniji za nastavu uživo, otvorila se prilika za novi početak.

Narayan je reorganizovala poslovni model Zuma, pretvorivši ga iz servisa za dijeljenje vožnje u platformu namijenjenu čitavim školskim distriktima.

Kompanija sada može istovremeno fizički obezbijediti flotu školskih autobusa i digitalno pratiti njihovo kretanje.

Rezultat je sistem koji je brži i efikasniji od tradicionalnog modela žutih školskih autobusa.

„Vrlo brzo smo shvatili da bi to što nemamo vlastitu infrastrukturu predstavljalo ograničenje za rast. Uz to, industrija je toliko zastarjela da praktično morate transformisati svaki njen segment“, kaže Narayan.

„Ne možete se baviti samo jednim nivoom sistema i očekivati da ćete tako dobiti rezultate koje želite.“

Kako Zum funkcioniše

Zum radi sve ono što bi radio i tipični operater školskih autobusa. Kupuje i održava autobuse, iznajmljuje prostor za njihovo parkiranje i zapošljava vozače.

Istovremeno koristi vještačku inteligenciju za analizu postojećih ruta kako bi uštedio vrijeme, smanjio broj pređenih kilometara i snizio troškove.

Na strani dispečera, softver izgleda kao sistem koji bi mogli koristiti kontrolori zračnog saobraćaja.

Mapa prikazuje pokretne zelene, žute i crvene tačke koje pokazuju gdje se autobusi nalaze i da li uglavnom stižu na vrijeme. Zelena označava da autobus stiže na vrijeme, žuta da kasni između pet i deset minuta, a crvena da kasni više od deset minuta.

Verzija aplikacije namijenjena roditeljima veoma podsjeća na Uber ili DoorDash.

Roditelji mogu vidjeti kako se autobus približava njihovom stajalištu. Nestale su i papirne evidencije koje vozači školskih autobusa koriste za bilježenje djece koja svakodnevno ulaze u autobus.

Nema više ni mnoštva telefonskih poziva i SMS poruka između škola i roditelja kada dođe do kašnjenja.

Kako je izgledao školski prevoz prije Zuma?

U početku su Zumovi ugovori obično skuplji u poređenju s tradicionalnim pružaocima usluga školskog prevoza.

Međutim, njegova tehnologija može smanjiti broj potrebnih autobusa, što školskom distriktu s vremenom donosi uštede.

Narayan kaže da je analiza „flote i ruta“ koju je Zum uradio za Školski distrikt San Francisca, u okviru petogodišnjeg ugovora vrijednog 150 miliona dolara potpisanog 2021. godine, smanjila broj autobusa sa 236 na 193.

Time je ostvarena ušteda od 3,5 miliona dolara godišnje.

Kimberly Rainey, izvršna direktorica za transport u Školskom distriktu Oaklanda i bivša menadžerica u kompaniji FedEx, ima nekoliko potresnih priča o tome kako je izgledao školski prevoz učenika prije nego što je Zum stigao u grad.

Rainey je preuzela funkciju 2016. godine. Tada se gotovo sve što je radila odvijalo putem telefona i faks uređaja.

Kada bi roditelji željeli promijeniti mjesto na kojem dijete čeka autobus, morali su poslati novu adresu faksom školskom distriktu, koji je zatim te informacije morao proslijediti faksom kompaniji koja je upravljala školskim autobusima.

A kada bi autobusi kasnili, što se prema njenim riječima redovno dešavalo i po 30 minuta, informacije su se morale prenositi doslovno „igrom pokvarenog telefona“ između vozača, dispečera, roditelja i same Rainey.

„Sve je to funkcionisalo kao četrdesetih, pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća“, kaže ona.

Tako je bilo sve dok OUSD 2024. godine nije potpisao petogodišnji ugovor sa Zumom vrijedan 11,2 miliona dolara godišnje.

Od tada su Raineyini faks uređaji utihnuli.

Dugoročni ugovori koje Zum sklapa jedan su od razloga zbog kojih je kompanija privukla investitore poput Rivere.

Vještačka inteligencija u središtu poslovanja

Na kraju krajeva, garantovani prihodi tokom perioda od pet do deset godina teško su odbojni mladoj kompaniji koja tek počinje razvijati poslovanje.

Brian Schreier, partner u kompaniji Sequoia, koja je predvodila Zumovu investicijsku rundu serije A 2017. godine, kaže da je još jedna velika prednost Zuma to što ga ne mogu lako kopirati ni Uber, ni Lyft, pa čak ni OpenAI.

„Ovo je jedan od onih jedinstvenih biznisa koji je zaista zaštićen od poremećaja koje donosi trenutni talas vještačke inteligencije ili neki drugi elementi. Vještačka inteligencija je u samom srcu onoga što rade i upravo im ona omogućava da uzdrmaju postojeće igrače na tržištu“, kaže on.

Dok je odrastala u Indiji, Narayan je sanjala da postane prva žena astronaut iz te zemlje.

Taj san nije ostvarila, ali je ipak uspjela napraviti ogroman korak naprijed.

Možda ne za cijelo čovječanstvo, ali svakako za roditelje širom svijeta koji svakodnevno pokušavaju uskladiti posao, porodicu i sve druge obaveze.

Maggie McGrath, novinarka Forbes

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