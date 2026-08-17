Trump najavio smanjenje vojnih vježbi sa Južnom Korejom, kao razlog naveo nedostatak pomoći u sukobu s Iranom

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države smanjiti vojne vježbe sa svojim ključnim regionalnim saveznikom, Južnom Korejom.

Trump je to objavio samo nekoliko sati prije nego što su godišnje zajedničke vojne vježbe trebale početi, a kao razloge je naveo svoj dobar odnos sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong Unom, kao i činjenicu da Seul nije želio pomoći Sjedinjenim Državama u ratu protiv Irana.

„Na temelju mog vrlo dobrog odnosa sa Kim Jong Unom iz Sjeverne Koreje, nisam zadovoljan činjenicom da su Sjedinjene Države davno pristale učestvovati u zajedničkim vojnim vježbama sa Južnom Korejom“, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Trump je dodao da su vježbe skupe i da veliki dio troškova snose Sjedinjene Američke Države.

Prema njegovim riječima, takve vježbe predstavljaju i „potpuno neprimjeren i neprijateljski signal“ Sjevernoj Koreji, zemlji koja, kako je naveo, nije bila suočena s prijetnjom dok je on predsjednik.

SAD i Južna Koreja decenijama bliski saveznici

Južna Koreja je jedan od najbližih američkih saveznika već više od 70 godina. Dvije zemlje imaju sporazum o međusobnoj odbrani, koji je prvenstveno uspostavljen radi zaštite Južne Koreje od Sjeverne Koreje.

Pjongjang je u međuvremenu izgradio značajne vojne kapacitete, uključujući nuklearno oružje i interkontinentalne balističke rakete.

Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja redovno održavaju zajedničke vojne vježbe, a Južna Koreja je domaćin najveće američke vojne baze izvan SAD-a, Camp Humphreys.

U toj bazi nalazi se nekoliko desetina hiljada američkih vojnika, njihovih porodica i južnokorejskih državljana.

Vježbe trebale trajati deset dana

Godišnje vojne vježbe Ulchi Freedom Shield trebale su početi u ponedjeljak i trajati deset dana.

Cilj vježbi je prilagođavanje promjenjivim vojnim sposobnostima Sjeverne Koreje. Ovogodišnje aktivnosti uključuju obuku za borbu protiv dronova, zaštitu od ometanja GPS signala i odgovor na kibernetičke napade.

Južnokorejski Združeni stožer saopćio je da su vježbe počele u ponedjeljak prema ranije utvrđenom planu.

Ipak, još nije jasno u kojoj će mjeri Trumpova iznenadna najava utjecati na njihov obim.

Vježbe obično uključuju hiljade vojnika, kao i veliku količinu vojne opreme. Prema lokalnim vlastima, u ovogodišnjim vježbama trebalo je učestvovati najmanje 18.000 južnokorejskih vojnika.

Sjeverna Koreja godinama kritikuje vojne vježbe

Sjeverna Koreja već godinama oštro kritikuje zajedničke vojne aktivnosti SAD-a i Južne Koreje.

Ministarstvo vanjskih poslova Sjeverne Koreje prošle sedmice planirane vježbe nazvalo je „probom za agresivni rat“ i „ozbiljnom prijetnjom“ nacionalnoj sigurnosti.

Trump je u svojoj objavi na društvenim mrežama ponovo zatražio i pomoć Južne Koreje u američkom ratu protiv Irana.

„Iako donekle nevezano, nedavno sam pitao predsjednika Južne Koreje da li bi nam se željeli pridružiti u denuklearizaciji Islamske Republike Iran, a oni su rekli, ne, hvala“, napisao je Trump.

Američki predsjednik je u više navrata kritikovao saveznike koji nisu pružili direktnu pomoć Washingtonu u ratu.

Kim Jong Un podržava zadržavanje nuklearnog oružja

Sjevernokorejski lider Kim Jong Un ranije je izjavio da rat Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana pokazuje da je njegova zemlja donijela ispravnu odluku kada je odlučila zadržati nuklearno oružje.

Pregovori o denuklearizaciji između Washingtona i Pjongjanga propali su tokom Trumpovog prvog predsjedničkog mandata.

U govoru pred Vrhovnom narodnom skupštinom Sjeverne Koreje, koji je objavljen u martu, Kim je optužio Washington za „akte državno sponzoriranog terorizma i agresije“, iako Iran nije direktno spomenuo.

Kim se zasad nije javno oglasio o Trumpovoj najavi smanjenja vojnih vježbi.

Tokom vikenda potvrdio je produbljivanje odnosa Sjeverne Koreje sa Rusijom u poruci ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, povodom obilježavanja oslobođenja Koreje od japanske vlasti.

Sjeverna Koreja je posljednjih godina pružala vojnu pomoć Moskvi, uključujući slanje vojnika i raketa za potrebe rata protiv Ukrajine.

U ponedjeljak je sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA objavila fotografije Kima i njegove kćerke, za koju se vjeruje da se zove Kim Ju Ae, kako zajedno prisustvuju cirkuskoj predstavi u Pjongjangu.

Kimova kćerka sve se češće spominje kao moguća nasljednica svog oca.

REUTERS/Evelyn Hockstein

Trump i Kim imaju neuobičajeno blizak odnos

Trump već godinama ističe svoj neobično topao odnos sa Kim Jong Unom, uprkos činjenici da je Sjeverna Koreja dugogodišnji protivnik Sjedinjenih Američkih Država.

Ranije ovog vikenda Trump je objavio fotografiju sebe i Kima uz komentar da se, uprkos ozbiljnom izrazu lica na toj konkretnoj fotografiji, njih dvojica „odlično slažu“.

Tokom Trumpovog prvog mandata SAD i Južna Koreja također su smanjivale obim zajedničkih vojnih aktivnosti, u sklopu pokušaja da se smanje tenzije sa Sjevernom Korejom.

Trump je 2018. godine izjavio da je „neprimjereno imati ratne vježbe“ na Korejskom poluotoku dok Washington vodi pregovore o denuklearizaciji sa Pjongjangom.

U martu 2019. godine, nakon Trumpovog i Kimovog samita u Hanoju, na kojem nije postignut dogovor, SAD i Južna Koreja najavile su da će velike godišnje vojne vježbe biti zamijenjene manjim aktivnostima.

Trump ponovo ističe troškove vojnih vježbi

Trump je i tada posebno naglašavao finansijske troškove koje vojne vježbe predstavljaju za Sjedinjene Američke Države.

„Razlog zbog kojeg ne želim vojne vježbe sa Južnom Korejom jeste ušteda stotina miliona dolara za SAD, za koje nam se ne nadoknađuje novac“, napisao je Trump 2019. godine.

Nakon što se tokom prvog mandata nekoliko puta sastao sa Kim Jong Unom, Trump je i nakon povratka u Bijelu kuću često govorio o njihovom „dobrom odnosu“.

Tokom povratka iz Kine u maju ove godine, Trump je rekao da je razgovarao sa sjevernokorejskim liderom, ali nije otkrio koliko su puta komunicirali.

Trumpova najnovija najava ponovo otvara pitanje budućnosti američkog vojnog prisustva na Korejskom poluotoku i odnosa Washingtona sa Seulom, u trenutku kada Sjeverna Koreja nastavlja razvijati svoje nuklearne i raketne kapacitete.

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