Svijet ostaje bez baznih ulja za motore, proizvođači automobila traže alternativu

Proizvođači automobila, među kojima su Volkswagen, Stellantis i Toyota, sve se više okreću novim mješavinama motornih ulja i maziva kako bi ublažili ozbiljnu nestašicu izazvanu sukobom na Bliskom istoku.

Nakon što su prebrodili prve mjesece rata, proizvođači automobila sada se suočavaju s nedostatkom visokokvalitetnih baznih ulja koja se koriste za proizvodnju motornog ulja, a koja su Sjedinjene Američke Države i Evropa uglavnom nabavljale s Bliskog istoka.

Proizvođači su u međuvremenu pronašli alternativne dobavljače, ali rukovodioci iz industrije upozoravaju da su te zalihe i dalje ograničene i osjetljive na svaki novi poremećaj.

Za vozače širom svijeta svaka nova nestašica mogla bi značiti skuplje i teže dostupne redovne izmjene motornog ulja, koje su ključne za sprečavanje oštećenja i kvarova motora.

Cijene baznih ulja Group III, visokopročišćenog naftnog proizvoda koji se koristi u proizvodnji motornog ulja, gotovo su se utrostručile u odnosu na nivoe prije rata i sada iznose oko 4.000 dolara po toni u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama.

„Alternativni dobavljači također raspolažu ograničenim količinama, a svaki novi poremećaj u transportu, prekid rada rafinerije ili drugi šok u snabdijevanju mogao bi vrlo brzo pogoršati situaciju“, rekla je Holly Alfano, glavna izvršna direktorica Independent Lubricant Manufacturers Association.

„Industrija i dalje posluje s vrlo malo prostora za grešku“, dodala je.

Bliskoistočni rat poremetio lanac snabdijevanja

Lanci snabdijevanja baznim uljima Group III, visokopročišćenim naftnim proizvodom koji se koristi za proizvodnju motornog ulja, ozbiljno su poremećeni u martu, nakon što su iranske rakete pogodile ogromno Shell postrojenje za pretvaranje plina u tekućine u Kataru.

Postrojenje je zbog napada zahtijevalo značajne popravke, a ljudi upoznati sa stanjem u industriji naveli su da su neki Shellovi kupci panično tražili alternativne izvore snabdijevanja.

Gabriella Twining, globalna direktorica za formiranje cijena baznih ulja u kompaniji Argus Media, rekla je da su neki dobavljači baznih ulja Group III s Bliskog istoka u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama ostali bez zaliha te proglasili višu silu za isporuke.

„Alternativa je sve manje“, rekla je Twining.

„Čak i ako se Hormuški moreuz otvori sutra, očekujemo da Evropa i Sjedinjene Američke Države neće primiti nove pošiljke zaliha najranije do oktobra.“

Proizvođači automobila traže alternativu

Kako bi izbjegli ozbiljniju krizu, proizvođači automobila ubrzano osiguravaju alternativne izvore motornog ulja.

To nije jednostavan proces. Proizvođači moraju osigurati da alternativne formulacije baznih ulja pružaju isti nivo kvaliteta i performansi, a za nove proizvode često je potrebno dobiti i odgovarajuća odobrenja.

Menadžer jednog velikog evropskog proizvođača maziva rekao je da situacija i dalje veoma brzo mijenja.

„Ranije bi 100 posto proizvođača originalne opreme nerado prihvatilo bilo koje drugo mazivo, ali danas su neki od njih očajni. Ako se tržišna situacija nastavi ovako, mogli bi biti prisiljeni postati fleksibilniji kada je riječ o specifikacijama kako bi nastavili snabdijevati tržište“, rekao je.

Stellantis, Volkswagen i Toyota već traže rješenja

Stellantis je saopćio da je procijenio „reformulirana maziva“ i osigurao alternativne proizvode koji zadovoljavaju „primjenjive industrijske standarde“.

„Naš fokus ostaje na minimiziranju bilo kakvog utjecaja na aktivnosti servisiranja i održavanja vozila“, naveli su iz kompanije.

Volkswagen je upozorio da je nestašica baznih ulja „situacija koja pogađa cijelu industriju i koja je izvan direktne kontrole pojedinačnih proizvođača“.

Njemački proizvođač automobila zasad je, međutim, osigurao potrebne zalihe i procjenjuje dodatne mogućnosti nabavke koje odgovaraju njegovim „tehničkim specifikacijama i zahtjevima kvaliteta“.

I japanska Toyota potvrdila je da je pogođena nestašicom, ali je saopćila da je već osigurala alternativne izvore snabdijevanja.

Od juna se kupci u Japanu u nekim prodajnim salonima kompanije Suzuki Motor suočavaju s kašnjenjima prilikom redovne izmjene motornog ulja.

Izvršni direktor kompanije Toshihiro Suzuki rekao je dioničarima da grupa preispituje cijeli lanac snabdijevanja i diversificira dobavljače baznih ulja.

Jedna taksi kompanija u Osaki, na zapadu Japana, saopćila je da se situacija sa snabdijevanjem blago poboljšala, ali da su se cijene baznih ulja udvostručile. Zbog toga je kompanija bila primorana povećati cijene taksi usluga za korisnike.

Kriza još nije riješena

Iako su mnogi proizvođači automobila zasad uspjeli osigurati alternativne izvore snabdijevanja, pojedini analitičari upozoravaju da bi se situacija mogla promijeniti praktično preko noći.

Konsolidacija u industriji posljednjih godina dodatno je smanjila broj dostupnih dobavljača, dok alternativni proizvođači iz zemalja poput Južne Koreje nisu uspjeli osigurati svoje uobičajene količine sirove nafte.

To znači da se automobilska industrija trenutno oslanja na ograničene alternativne izvore, dok cijene baznih ulja nastavljaju rasti.

Ako se poremećaji u transportu i proizvodnji nastave, posljedice bi se mogle proširiti cijelim lancem, od proizvođača motornih ulja i automobila do servisnih radionica i, na kraju, samih vozača.

Za sada nema naznaka da je kriza dostigla nivo koji bi ugrozio redovno održavanje vozila širom svijeta, ali proizvođači automobila sve otvorenije priznaju da je prostor za nove poremećaje veoma ograničen.

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