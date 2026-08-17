Odlazak „malog vojnika: Iza osmijeha krila je svoju najveću patnju

Glumica koja je obilježila serije „Heroes“ i „Nashville“ preminula je u 36. godini, ostavljajući iza sebe bogatu karijeru, ali i potresnu priču o borbi s ovisnošću, mračnim stranama slave i rušenju tabua o mentalnom zdravlju.

Samo šest dana prije nego što bi prolavila svoj 37. rođendan (21. august), iznenada je preminula holivudska glumica Hayden Panettiere. Uzrok smrti 36-godišnje Hayden, koju publika najviše pamti po ulogama u hit serijama Heroes i Nashville, još uvijek nije otkriven. Osim na filmskom platnu, plijenila je pažnju i svojim privatnim životom. Jedna je od slavnih osoba koje su otvoreno govorile o svojim teškim životnim razdobljima; postporođajnoj depresiji, teškom odnosu sa majkom, kao i porocima.

Osim glumom bavila se i pjevanjem, a dobar dio svog vremena je posvećivala i aktivizmu, aktivno se baveći zaštitom okoliša i prava životinja. Podržavala je organizaciju Whaleman Foundation za zaštitu kitova i delfina.

U svijet televizije ušla kao dijete

Ova rođena Njujorčanka, prvo pojavljivanje na ekranu imala je sa samo 11 mjeseci, u reklamama, kao djevojčica našla se u podjeli uloga i u sapunicama One Life to Live i Guiding Light, dok je krajem 1990-ih i početkom 2000-ih posuđivala glas u animiranim projektima poput Pixarovog A Bug's Life i videoigri Kingdom Hearts, te glumila u sporednim ulogama u filmovima Remember the Titans i seriji Ally McBeal.



Za svoj glumački rad Hayden je dobila i nekoliko nagrada i priznanja, među kojima: Saturn Award za najbolju sporednu televizijsku glumicu za ulogu Claire Bennet u seriji Heroes, zatim Teen Choice Awards za ulogu u seriji Heroes, kao i Special Recognition Award, priznanje za skretanje pažnje na borbu protiv leukemije kroz ulogu u sapunici Guiding Light. Također je dva puta bila nominirana i za nagrade Zlatni globus za najbolju sporednu žensku ulogu u seriji ili TV filmu za ulogu Juliette Barnes u seriji Nashville, te Grammy Award za rad na audioprojektu za A Bug's Life (1999).



Za razliku od mnogih drugih žena, koje svoju popularnost nisu vidjele i kao način da skrenu pažnju na neka od gorućih zdravstvenih pitanja, Hayden je otvoreno govorila o postporođajnoj depresiji, želeći staviti fokus na važnost brige o mentalnom zdravlju.

Hayden je 2014.godine rodila kćerku Kayu, koja od 2018.godine živi s ocem Wladimirom Klitschkom, Foto: Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Početak borbe

Nakon što je u decembru 2014. godine sa tadašnjim partnerom Wladimirom Klitschkom (nekadašnji bokserski prvak u teškoj kategoriji) dobila kćerku Kayu Evdokiju, koja danas ima 11 godina, Hayden je počela prepoznavati simptome postporođajne despresije. Imala je, ispričala je kasnije, težak porođaj, osjećala je nepovezanost i emotivnu prazninu.

U oktobru 2015. godine, kada je njena kćerka imala oko 10 mjeseci, dobrovoljno se prijavila za liječenje od postporođajne depresije, da bi godinu kasnije ponovo počela liječnički tretman, što je bio znak da se želi potpuno posvetiti svom mentalnom zdravlju i oporavku.

Lomljenje stigma i uticaj na karijeru u seriji Nashville



U seriji Nashville, njen lik Juliette Barnes također je prolazio kroz postporođajnu depresiju. Hayden je isticala da joj je igrati ove scene bilo izuzetno teško, jer su oslikavale stvarne situacije iz njenog života.

Scenaristi koristili dijelove iz njenog života

„Kada sam čitala scenarij i vidjela kroz šta Juliette prolazi s postporođajnom depresijom, to mi je bilo izuzetno blisko. To je tema o kojoj se ne priča dovoljno i žene misle da su same ako prolaze kroz to. Ali to je nešto s čim se mnoge žene bore. Kada vam kažu o postporođajnoj depresiji, mislite: ‘Ovo su moja osjećanja prema mom djetetu, želim mu nauditi ili mu nanijeti bol.’ Ja nikada nisam imala takva osjećanja. Nekim ženama se to desi, ali ljudi ne shvataju koliko širok spektar emocija možete iskusiti. To je nešto o čemu zaista treba razgovarati, a žene moraju znati da nisu same i da je u redu potražiti pomoć“, kazala je tokom gostovanja u emisiji Live with Kelly and Michael 2015. godine.

U intervjuu za portal The Messenger u januaru 2024. godine, ispričala je kako su scenaristi serije Nashville uzimali detalje iz njenog privatnog života za lik Juliette Barnes. Umjesto da pišu potpuno nove zaplete, scenaristi su koristili njenu stvarnu borbu s ovisnošću, depresijom i odvojenošću od djeteta kao materijal za seriju, što joj je bilo traumatično, te otežavalo da se distancira od lika koji igra i napreduje u svom ličnom oporavku.

„Mislila sam: ‘Ovo mora biti koincidencija, ima toliko sličnosti.’ Morala je biti. A onda, kako su godine i epizode odmicale, sve je počelo da se poklapa: od toga s kim je Juliette Barnes izlazila do njenog alkoholizma, postporođajne depresije i gubitka sina, u suštini, napuštanja sina”, kazala je ona, naglasivši da je imala osjećaj da pred kamerama iznova proživljava vlastiti život.

Odluka o skrbništvu i oporavak

Godine 2018. donijela je tešku odluku da puno starateljstvo nad kćerkom prepusti Wladimiru Klitschku, s kojim je djevojčica otišla živjeti u Ukrajinu. Hayden je kasnije objasnila da je to bila najteža odluka u njenom životu, ali da je smatrala da je u tom trenutku za dijete najbolje da odrasta u stabilnom okruženju dok se ona sama potpuno ne oporavi.



Činjenica da je u industriju ušla kao beba, a već sa 16 godina postala globalno poznata, ostavili su traga na nju. Izvori iz njenog najužeg okruženja, kao i njena lična svjedočenja iz memoara Never Broken i gostovanja u podkastu Jaya Shettyja otkrivaju kako su se slava, složen odnos s majkom i borba za oporavak preplitali kroz njen život.

“Tablete za sreću”

„Davali bi mi ‘tablete za sreću’ (članovi njenog tima), prije nego što bih izašla na crveni tepih kako bih bila energična i nasmijana. Nisam imala pojma da je to početak ovisnosti“, kazala je intervjuu za magazin People 2022. godine.

Iz njenih memoara se moglo zaključiti da joj odnos s majkom Lesley Vogel, koja joj je ujedno bila i menadžerica, te je upravljala njenim finansijama i karijerom, ostavio gorak trag tokom njenog odrastanja.

„Osobe koje su trebale da me zaštite bile su iste one koje su me gurale u situacije za koje nisam bila zrela. Kad si dvoje djece u tijelu jedne osobe; jedna zvijezda koja zarađuje, a druga dijete koje treba majku; dinamika odnosa se potpuno uruši“, povjerila se gostujući u podkastu Jaya Shettyja.

Wladimir Klitschko i Hayden Panettiere, Foto: lev radin / Shutterstock.com

Pred kraj snimanja serije Heroes, kada je imala samo 19 godina, glumica je odlučila postaviti granicu u odnosu s majkom.



„Rekla sam joj: ‘Ne želim da više radimo zajedno. Samo želim da mi budeš majka.’ A ona mi je odgovorila: ‘Dužna si mi.’ I to je bilo sve što je rekla.“



Ova rečenica “Dužna si mi”, pratila ju je, kaže, godinama.

„Nema ništa gore nego kada vam neko kaže da mu nešto dugujete. Nisam željela ništa dugovati… Biti nekome dužan znači da ne znate kako će nastupiti prema vama i šta će tražiti zauzvrat. Bilo je razočaravajuće shvatiti da se radilo o novcu”, ispričala je u maju ove godine na jednom od panela na kojima je gostovala.

Prekid saradnje sa majkom

Nakon objave memoara, Lesley Vogel je za Daily Mail potvrdila da je prekinula kontakt sa kćerkom. „Nakon 20 godina traume, haosa, ovisnosti i optužbi, osjećala sam da nemam drugog izbora osim da izaberem prekid kontakta“, kazala je Vogel.



Hayden je za opisivanje discipline tokom rane karijere koristila izraz mali vojnik.

„Mislim da je to način na koji sam odgajana. Bila sam pripremana i usmjeravana. Bila sam kao mali vojnik i uvijek sam to bila. ‘Ne’ nikada nije bilo opcija. Samo bi mi rekli: ‘Evo tvojih scena, evo tvog dijaloga, nauči napamet, stani na svoju poziciju, radi ono što ti režiser kaže.’ Slijedila sam naređenja.“

Kako je njena slava rasla, tako je i ona otkrila surovu stranu poziva vezano za rad u Hollywoodu kao maloljetna zvijezda. U jednom od svojih intervjua opisala je incident kada je imala samo 18 godina i nalazila se na jednoj privatnoj jahti. Osoba iz njenog okruženja, kojoj je u to vrijeme vjerovala kao zaštitniku, stavila ju je u krevet pored poznatog, nagog muškarca. Kada je shvatila šta se dešava, uspjela je pobjeći i skloniti se na drugom dijelu broda. „Nije bilo načina da skočim u more i plivam. I nije bilo nikoga ko je saosjećao sa mojom situacijom. Shvatila sam da im ovo nije ništa novo.“

Njena iskrenost u javnim istupima vezano za probleme s kojima se suočavala, koštale su je i poslovnog ugovora.

Hayden je sa samo 16 godina postala globalno poznata, Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Gubitak sponzorskog ugovora

Nakon rođenja kćerke Kaye 2014. godine s Wladimirom Klitschkom, postporođajna depresija uzela je maha, te je Hayden, prema vlastitom priznanju konzumirala alkohol i lijek na recept Klonopin, što je sedativ koji djeluje kao depresor centralnog nervnog sistema.

U to vrijeme Hayden je bila zaštitno lice brenda Neutrogena i njihova saradnja je trajala punih deset godina, da bi 2015. godine, nakon što je javno progovrila o svojoj borbi s postporođajnom depresijom i otišla na liječenje, kompanija odlučila da ne obnovi njen ugovor, pozivajući se na klauzulu o moralu. Hayden je ovaj potez nazvala apsurdnim, objašnjavajući kako je uprkos svim problemima u kojima se nalazila tokom godina, njen javni govor o mentalnom zdravlju i postporođajnoj depresiji, naveden kao razlog za prekid saradnje.



„Ne žalim što sam progovorila o postporođajnoj depresiji, ali od svih stvari u kojima sam uhvaćena, bilo je šokantno da je to bila prelomna tačka. Bilo je srceparajuće da me nakon deset godina zajedničke saradnje niko iz kompanije nije kontaktirao kada se to dogodilo.“

“Kako sam odlučila da ne ostanem slomljena”

Sve tuge koje je prolazila najbolje je opisivala kada bi ih stavila na papir. Svoj put od potpunog sloma do ponovnog preuzimanja kontrole nad vlastitim životom, opisala je riječima: „Ovo nije priča o tome kako sam pala, već kako sam odlučila da ne ostanem slomljena. Mislila sam da je traženje pomoći znak slabosti, ali je to bila najhrabrija stvar koju sam uradila“, jedan je od dijelova memoara “Never Broken.”

Prije tri godine suočila se i sa smrću brata Jansena. Za nju je njegov odlazak, priznala je, bio jedan od najtežih udaraca u njenom životu, ali i motiv da ostane stabilna zbog svoje kćerke Kaye.

U onome što se pokazalo kao njen posljednji intervju za roditeljski portal Momé, objavljen prošlog mjeseca, pokojna glumica se ponovo osvrnula na situaciju, rekavši da je znala da mora dati puno starateljstvo Kličku kako bi svoju kćerku stavila na prvo mjesto.



U svom posljednjem intervjuu za portal o roditeljstvu “Dear Mome” kazala je da odluka da Klitschku da puno starateljstvo nad njihovom kćerkom, nije bila odluka koju je donijela olako, niti odluka koju je željela donijeti.

“Prolazila sam kroz zaista izazovan period u svom životu. Znala sam da je moram staviti na prvo mjesto kako bih mogla potražiti pomoć koja mi je bila potrebna i postati majka kakva joj je trebala. Volim svoju kćerku i tako sam ponosna na mladu ženu u koju izrasta. Razgovaram s njom stalno i osjećam se tako povezano s njom. Ona je kao moja mala kopija“, kazala je Hayden.

U istom intervjuu je dodala: “Ja sam rad u toku; svi smo mi. Prihvatam svaki dan onakvim kakav dolazi. Radim posao i dajem sve od sebe.” Od Hayden su se putem objava na društvenim mrežama oprostile mnoge kolegice, dok je njen otac Skip Panettiere za People izjavio: „Sa dubokom tugom dijelimo tragičnu smrt naše voljene Hayden. Bila je nevjerovatna svjetlost i sila prirode koja je donijela neizmjernu ljubav i radost svima koji su je poznavali; i milionima koji su je gledali na ekranu.“ Dok se čeka zvanična izjava vezano za uzrok smrti, ono što se za sada zna je, da je preliminarna istraga pokazala kako nema “znakova nasilja”. Američki mediji prenose da je policija reagovala na prijavu o ženi bez svijesti oko 13 i 50 sati 16. augusta u Greenvilleu u Južnoj Karolini.