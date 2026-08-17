Svjetski rekord za novo vozilo – niko još nije izdvojio ovoliko novca

Kada je Ferrari ove godine lansirao prvi električni automobil Luce, mnogi su bili skeptični da će ova poslovna strategija italijanskog proizvođača imati pozitivan ishod. Razlog za sumnju nije bio taj što ljubitelji ovog kultnog automobila nisu proizveli moćnu mašinu na cesti, već prije zbog uvjerenja da bi njegovi kupci se i dalje možda mogli više oslanjati na konvencionalne modele, na čije pogone su navikli.

Međutim, ovogodišnji Monterey Car Week u Kaliforniji, na kojem je unikatna verzija prvog potpuno električnog modela iz Maranella, nazvana Ferrari Luce „Tailor Made“ (nosilac serijskog broja Chassis 0), prodata na aukciji kuće RM Sotheby’s za impresivnih 40 miliona dolara, utišao je i glasove najvećih skeptika.

Ova prodaja istovremeno je i rekord za novo, savremeno vozilo prodato na aukciji. Dosadašnji svjetski rekord za novo vozilo držao je model Ferrari Daytona SP3 Tailor Made, prodat na identičnoj manifestaciji u Montereyu u augustu 2025. godine za 26 miliona dolara.

Početna cijena Ferrari Luce „Tailor Made“ na aukciji bila je 1,1 milion dolara, ali kako je nadmetanje strastvenih kolekcionara trajalo, cijena automobila je rasla i na kraju završila sa iznosom koji je čak 36,4 puta bio veći od cijene s kojom se počelo.



Ovo nadmetanje nosi i humanu stranu priče. Kako su pojasnili iz kompanije iz Modene, cjelokupan bruto prihod od 40 miliona dolara bit će usmjeren u Fondaciju Ferrari, te namijenjen za finansiranje obrazovnih programa i inicijativa u Sjedinjenim Američkim Državama i širom svijeta.



Inače, verzija Tailor Made dizajnirana je kao dio Ferrarijevog ekskluzivnog programa. Model Chassis 0 izrađen je po najvišim estetskim sdandardima. Unutrašnjost vozila presvučena je Le Mans metaliziranom kožom, u nijansi Perla, izrađenom od posebno selektovane švicarske kože. Materijal je takve strukture da optički proširuje putničku kabinu. Također, prvi put je Ferrari za ovaj model u svom enterijeru koristio nijansu Grigio Corvara umjesto tradicionalne crne boje, dok su detalji poput felgi i kočionih sistema u potpunosti prilagođeni kupcu.