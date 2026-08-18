Reliance i Rolls Royce razvijat će motore za indijske borbene avione

Kompanija Reliance Industries, pod kontrolom indijskog milijardera Mukeša Ambanija, udružit će se s britanskim proizvođačem Rolls Royce Holdings na razvoju i proizvodnji motora za borbene avione u Indiji. Ovim partnerstvom jedan od najvećih indijskih konglomerata dodatno širi poslovanje na područje vojne avijacije.

Dvije kompanije saopćile su da će zajednički projektirati, razvijati i proizvoditi domaći borbeni avionski motor za indijski program Advanced Medium Combat Aircraft, AMCA, čiji je cilj razvoj domaćeg borbenog aviona pete generacije.

Finansijski detalji projekta zasad nisu objavljeni.

„Strateška autonomija Indije zahtijeva vlastite kapacitete u ključnim tehnologijama“, rekao je Anant Ambani, izvršni direktor Reliance Industriesa.

Dodao je da je cilj partnerstva spojiti Rolls Royceovo svjetsko iskustvo u naprednim pogonskim sistemima s tehnološkim, proizvodnim i operativnim kapacitetima Reliancea, kako bi se u Indiji izgradio domaći ekosistem za proizvodnju avionskih motora.

U okviru projekta kompanije planiraju izgraditi poseban kompleks za avionske gasne turbine, koji će biti usmjeren na razvoj naprednih energetskih i pogonskih tehnologija.

Novo postrojenje trebalo bi otvoriti prostor i za širu saradnju u oblastima odbrane, civilnog zrakoplovstva, kao i razvoja novih energetskih i pogonskih sistema.

„Zajedno s našim postojećim partnerstvima i kapacitetima u Indiji, ovo predstavlja važnu prekretnicu prema izgradnji snažnog i samostalnog zrakoplovnog ekosistema u zemlji“, rekao je Tufan Erginbilgič, izvršni direktor Rolls Roycea.

Indijska vlada je u maju izdvojila 15 milijardi rupija, odnosno oko 157 miliona dolara, za finansiranje programa AMCA, s ciljem ubrzavanja razvoja nove generacije borbenih aviona za indijsko ratno zrakoplovstvo.

Ambani, čije se bogatstvo procjenjuje na 89,9 milijardi dolara, najbogatiji je biznismen u azijsko pacifičkoj regiji.

On predvodi Reliance Industries, konglomerat koji posluje u oblastima energetike, petrohemije, telekomunikacija, maloprodaje, medija i finansijskih usluga.

Partnerstvo s Rolls Royceom predstavlja novi korak u širenju poslovanja Reliancea na strateški važan sektor odbrane, dok Indija istovremeno nastoji smanjiti ovisnost o uvozu ključne vojne tehnologije i razviti vlastite kapacitete za proizvodnju naprednih borbenih sistema.

Yessar Rosendar, Forbes

Billionaire Mukesh Ambani’s Reliance, Rolls-Royce To Develop Fighter Jet Engines In India

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