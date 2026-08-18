Ukrajina ostala bez najbitnijeg oružja, situacija sve komplikovanija

Blizu Kijeva, najtraženije oružje na svijetu stoji besposleno u kukuruzištu, s praznim spremnicima. Posljednji put ispaljeno je prije deset sedmica.

Američki sistem Patriot nalazi se u središtu globalne krize opskrbe presretačima, dok deseci zemalja nastoje ojačati svoje odbrambene sisteme. Riječ je o jednom od rijetkih oružanih sistema koji može uništavati balističke projektile, uključujući one koji se koriste u ratu na Bliskom istoku, ali i u Ukrajini, koju gotovo svake noći pogađa sve veći broj ruskih napada. Zbog toga je juli postao najsmrtonosniji mjesec za civile u Ukrajini od maja 2022. godine.

CNN je bio prvi medij kojem je omogućen pristup sistemu Patriot na ukrajinskoj teritoriji, kako bi ukrajinski zvaničnici javno ukazali na ozbiljan problem, zemlji je gotovo ponestalo presretača. CNN se složio da neće objaviti detalje o modelu sistema Patriot niti njegovoj lokaciji.

Šesnaest cijevi sistema koje je CNN vidio pokazuje znakove redovne upotrebe. Međutim, njegov glavni inženjer u Ukrajini, koji je iz sigurnosnih razloga dao samo ime Dmytro, rekao je da šest sedmica nije vidio raketni sistem Patriot u akciji.

Ukrajina nije željela precizirati koliko joj je tačno presretača preostalo, ako ih uopće ima. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je zemlji potrebno oko pet posto američkih zaliha kako bi preživjela zimu, dok trenutno raspolaže sa svega jedan posto.

„Ovo je zaista srceparajući prizor kada imate opremu, ali ne možete presresti nijedan projektil“, rekao je Dmytro, vidno emotivan. „Balističke rakete vam lete iznad glave i ne možete ništa učiniti s njima, a iza vas su civili.“

Prvi put nije imao presretače za ispaljivanje u decembru 2025. godine.

„Teško je opisati, snažni i loši osjećaji“, rekao je. „Kao da naučiš hodati, ali ne možeš hodati. Znaš disati, ali ne možeš disati.“

Sam lanser dio je složenog sistema radara i kontrolnih centara te se njime upravlja na daljinu. Vozači jedinice nalaze se daleko od lansera kada se on aktivira.

Drugi član posade, Heorhi, koji radi u zapovjednom centru, rekao je da procjena o tome koji projektil treba presresti „dolazi s iskustvom“ i da je donosi zapovjednik jedinice.

„Teško je jer vidite ciljeve kako lete i prijete civilnom stanovništvu, kritičnoj infrastrukturi, kao i porodicama mojih suboraca i mojoj vlastitoj porodici.“

Osjećaj lansiranja presretača opisao je kao „nešto magično“.

REUTERS/Ints Kalnins/File Photo

Globalna kriza presretača

Globalna kriza u opskrbi presretačima Patriot pogoršana je njihovom intenzivnom upotrebom u Zaljevu tokom marta i aprila, često kao odgovor na relativno jeftine iranske napade dronovima.

Smatra se da su bogate zaljevske države koristile desetine presretača. Dmytro je rekao da je znao da će sukob na Bliskom istoku na kraju utjecati i na Ukrajinu.

„Predvidjeli smo da ćemo biti u nevolji. Bili smo jako šokirani koliko su raketa lansirali u isto vrijeme, upravo onih raketa koje bismo mogli koristiti protiv ruskih balističkih raketa“, rekao je.

Koalicijske snage su tokom prva četiri dana rata s Iranom koristile u prosjeku 225 presretača dnevno, prema podacima Instituta za istraživanje vanjske politike.

Institut je naveo da je proizvođač Lockheed Martin tokom 2025. godine proizveo 620 presretača, odnosno oko 1,7 dnevno. To je rezultiralo ogromnim nesrazmjerom između potrošnje i proizvodnje, čak 132 prema jedan.

U januaru je Pentagon sklopio sedmogodišnji ugovor prema kojem bi Lockheed Martin do 2030. godine proizvodio 2.000 presretača godišnje. Do tada bi rat u Ukrajini trajao već osam godina.

Zelenski želi proizvodnju u Ukrajini

Nije jasno koliko je presretača Ukrajini obećano iz Sjedinjenih Američkih Država niti kolike su američke zalihe, od kojih, prema Zelenskom, Ukrajina trenutno ima jedan posto.

U intervjuu za CNN, Zelenski se osvrnuo i na mogućnost da Ukrajina počne proizvoditi presretače pod američkom licencom. Raytheonu i Lockheed Martinu ponudio je vlasništvo i kontrolu nad bilo kojim pogonom za proizvodnju presretača koji bi te kompanije dozvolile izgraditi u Ukrajini.

„To će biti vaša kompanija“, prisjetio se da je rekao američkim proizvođačima. „To će biti naši mozgovi, naše ruke, naši inženjeri. I dat ću sve od sebe da izgradim veliku kompaniju, za njih. Jer ne moram prodavati presretače nikome drugome kome su potrebni, osim mojoj zemlji.“

Rekao je da je njegov fokus na količini proizvodnje, dok bi proizvođači mogli odrediti cijenu.

Zelenski je također rekao da je tokom gotovo pet godina rata postao stručnjak za to ko ima koje vojne sposobnosti.

„Poznajem proizvodnju, objekte, vojsku i zalihe većine zemalja u Evropi, uključujući Sjedinjene Države. Ne sve, ali puno toga.“

Na marginama NATO samita u Ankari u junu, Donald Trump ponudio je Ukrajini licence za početak proizvodnje presretača. Predstavnici Raytheona i Lockheed Martina otputovali su u Kijev kako bi se sastali sa Zelenskim, ali je Trump ubrzo nakon toga izrazio sumnju da će proces licenciranja biti nastavljen.

„Želim to dobiti“, rekao je Zelenski. „Mislim da je njegova riječ riječ predsjednika Sjedinjenih Država. I nadam se da ću to dobiti.“

Kao odgovor na CNN-ov intervju sa Zelenskim, zvaničnik Bijele kuće rekao je da nisu donesene nikakve odluke niti su data jamstva o proizvodnji presretača Patriot te da je zaštita američke tehnologije od najveće važnosti.

Na pitanje CNN-a može li odmah izgraditi bateriju i presretač Patriot ukoliko bi se zanemarila pitanja intelektualnog vlasništva, Dmytro je bio pesimističan.

„Ne. Definitivno ne, jer je ovo veoma složen proces i zahtijeva mnogo znanja i mnogo tehničkih informacija.“

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