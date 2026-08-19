Vlasnici luksuznih vila tuže resort povezan s Billom Gatesom: Traže 100 miliona dolara

Vlasnici nekretnina u Four Seasons Resortu Nevis tvrde da je vlasnik dopustio da luksuzni resort s pet zvjezdica propadne. Među njihovim pritužbama su pločice koje nedostaju u bazenima, smeće na golf-terenu i neispravna oprema u fitness centru.

Udruga vlasnika nekretnina u sklopu resorta Four Seasons Resort Nevis podnijela je u utorak, 11. augusta, tužbu protiv kompanije Nevis Peak Holdings pred Delaware Chancery Courtom. Nevis Peak vlasnik je luksuznog resorta i okolnog zemljišta smještenog u podnožju vulkanske planine uz Pinney’s Beach, približno pet kilometara dugu plažu na karipskom otoku Nevisu, neposredno sjeverno od Charlestowna, rodnog mjesta Alexandera Hamiltona.

Nevis Peak u vlasništvu je Cascadea, obiteljskog investicijskog ureda Billa Gatesa, koji je resort kupio prije deset godina. Prema navodima iz tužbe, od februara 2022. Cascade također posjeduje 71,25 % Four Seasonsa. Iako Four Seasons upravlja resortom, u tužbi nije naveden kao tuženik. Gates je suvlasnik Four Seasonsa od 2007. godine zajedno sa saudijskim princem Alwaleedom Bin Talalom Alsaudom, čiji Kingdom Holding ima udio od 23,75 %.

Visoke naknade, a resort navodno propada

Prema tužbi, svaki vlasnik nekretnine platio je 100.000 dolara za pristup pogodnostima Four Seasons Resorta Nevis, luksuznog karipskog resorta koji se već dugo spominje kao diskretno utočište slavnih osoba poput Oprah Winfrey, Meryl Streep i Justina Trudeaua. Nakon toga plaćaju više od 13.000 dolara godišnje kako bi nastavili koristiti sadržaje resorta, uz naknadu za upravljanje od 25 % na sve račune za radove koje resort obavlja za njih te dodatnih 15 % za veće građevinske zahvate.

Zauzvrat, članovi udruge tvrde da žive u resortu koji sve više propada, vozila za golf su u lošem stanju, u bazenima nedostaju pločice, oprema u fitness centru zastarjela je ili ne radi, a smeće je razbacano po golf-terenu i zemljištu oko resorta.

Četiri godine nakon požara objekti još nisu obnovljeni

Najveći problem predstavljaju trgovina za golfere i fitness centar, koji su uništeni u požaru u septembru 2022., navodi se u tužbi. Gotovo četiri godine nakon požara, vlasnici tvrde da ništa nije obnovljeno te da je oko ruševina postavljena samo ograda.

Kada je udruga pitala ko će platiti obnovu, navodno joj je rečeno da Nevis Peak nema osiguranje imovine od požara, što znači da bi svaki dolar potreban za obnovu morao biti plaćen iz džepa vlasnika.

Traže više od 100 miliona dolara odštete

U međuvremenu, udruga koja predstavlja 66 vlasnika ukupno 89 vila na posjedu površine oko 142 hektara tvrdi da su od 2013. platili više od 20 miliona dolara naknada za upravljanje i članstvo u klubu za popravke koji nikada nisu obavljeni.

Udruga od suca traži da naloži Nevis Peaku da ispuni svoje obveze. Ako se to ne dogodi, traži odštetu zbog gubitka vrijednosti nekretnina koji, prema njihovim tvrdnjama, premašuje 100 miliona dolara.

REUTERS/Mike Segar

Problemi sa strujom i vodom

Optužbe tu ne završavaju. U tužbi se također navodi da su transformatori, koji električnu energiju iz mreže pretvaraju u napon prikladan za vile, kupljeni rabljeni te da su neki od njih stariji i od samog resorta, otvorenog 1991. godine. Tokom sušne sezone na otoku slavine ostaju bez vode jer sustav vodoopskrbe resorta nije primjereno održavan, dodaje se u tužbi.

Udruga tvrdi da je tokom četiri godine potrošila 1,4 miliona dolara vlastitog novca na popravke električnih instalacija i infrastrukture za koje smatra da su bili odgovornost vlasnika resorta. Navodi se da je Nevis Peak „u potpunosti propustio ispuniti svoje obveze… na štetu korištenja i uživanja vlasnika nekretnina u resortu te vrijednosti njihovih nekretnina pri prodaji i iznajmljivanju“.

Prema tužbi, Four Seasons je napravio vlastitu procjenu i zaključio da je resortu potrebno više od 65 miliona dolara ulaganja, od čega više od 20 miliona za obnovu objekata uništenih u požaru i preuređenje spa-centra.

Glasnogovornik Cascade Asset Managementa izjavio je da se kompanija namjerava boriti protiv tih optužbi. U izjavi za Forbes rekao je da se Cascade namjerava „odlučno braniti od zahtjeva za koje smatra da su u potpunosti neutemeljeni“.

Nevis Peak i udruga vlasnika nekretnina nisu odmah odgovorili na Forbesov zahtjev za komentar.

Vlasnici su resort tužili i nakon uragana Omar

Ovo nije prvi put da su vlasnici nekretnina u resortu pokrenuli sudski postupak. Nakon što je uragan Omar 2008. teško oštetio resort, a tadašnji vlasnik SK Nevis Resort nije ga obnovio, vlasnici su podnijeli tužbu pred istim sudom u Delawareu.

Taj je spor riješen nagodbom 2013. godine. Nagodba je uključivala obećanje da će se vlasnik resorta dva puta godišnje sastajati s upravnim odborom vlasnika nekretnina i omogućiti uvid u poslovne knjige kako bi se vidjelo na koji se način upravlja resortom.

Vlasnici sada tvrde da je to obećanje prekršeno. Čak ni nakon što je subjekt povezan s Gatesom preuzeo resort nisu održavani polugodišnji sastanci niti je omogućen uvid u financijsko stanje. Prema tužbi, nije predstavljen ni petogodišnji plan ulaganja obećan na sastanku 2022. godine.

Nakon kupnje u resort su uloženi milioni

Ironično, Gatesova grupacija izdašno je trošila nakon kupnje resorta. Nakon što je Cascade 2016. kupio resort, angažirao je dizajnera Todda-Averyja Lenahana kako bi osmislio novi izgled eksterijera, predvorja i 196 soba. Uređenje je uključivalo zidne obloge u nijansama morske pjene inspirirane engleskim botaničkim ilustracijama iz 19. stoljeća, presvlake s motivima majmuna i tepihe inspirirane vitrajima.

Lenahan je 2018. za The Hollywood Reporter izjavio da je višemilionska obnova vjerojatno koštala jednako ili čak više nego prvotna izgradnja resorta.

Novi problem za Gatesa i njegovu obitelj

Ovo je vjerovatno jedna od posljednjih stvari koje su Gatesu i njegovoj porodici trenutno potrebne. Bill Gates proteklu je godinu odgovarao na pitanja o svojim vezama s Jeffreyjem Epsteinom, uključujući svjedočenje pred Odborom za nadzor Zastupničkog doma u lipnju. Bloomberg je pak ovaj tjedan izvijestio da su njegova kći Phoebe Gates i njezina suosnivačica znale za značajke svoje aplikacije koje su lažno pripisivale aplikaciji zasluge za ostvarene prodaje te su svjesno poticale njihovu primjenu.

Forbes procjenjuje da Gatesovo neto bogatstvo iznosi 108 milijardi dolara, uključujući više od 15 milijardi dolara u gotovini, što višestruko nadmašuje 100 miliona dolara odštete koju traži udruženje vlasnika nekretnina.

Alicia Park, reporterka Forbes (link na originalni članak)

Please enable JavaScript

