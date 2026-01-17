Kina i Kanada najavile ublažavanje carina nakon sastanka Carneyja i Xija

Kineski lider Xi Jinping i kanadski premijer Mark Carney najavili su smanjenje carina, što signalizira reset odnosa između dvije zemlje nakon ključnog sastanka u Pekingu.

Očekuje se da Kina do 1. marta smanji carine na kanadsko ulje od uljane repice sa 85 posto na 15 posto, dok je Ottawa pristala da kineska električna vozila oporezuje po stopi najpovlaštenije nacije od 6,1 posto, rekao je Carney novinarima.

Sporazum predstavlja proboj nakon godina zategnutih odnosa i uzajamnih carinskih mjera. Xi je pozdravio „preokret“ u odnosima, ali ovo je i pobjeda za Carneyja, prvog kanadskog lidera koji je posjetio Kinu u gotovo deset godina.

Carney nastoji diverzificirati kanadsku trgovinu i smanjiti zavisnost od Sjedinjenih Američkih Država, najvećeg trgovinskog partnera zemlje, nakon neizvjesnosti izazvane Trumpovim povremenim i nepredvidivim carinama.

Sporazum bi mogao dovesti i do većih kineskih investicija u Kanadi, tik uz američku granicu.

Sam Carney je nagovijestio da je ovo rezultat Trumpovih carina, koje su sada jednog od ključnih američkih saveznika gurnule prema njegovom najvećem rivalu.

Novinarima je rekao da su odnosi Kanade i Kine posljednjih mjeseci bili „predvidljiviji“ i da je razgovore s Pekingom doživio kao „realistične i uzajamno poštovane“.

Također je jasno naglasio da se Ottawa ne slaže s Pekingom u svemu, dodavši da je u razgovorima s Xijem jasno iznio kanadske „crvene linije“, uključujući ljudska prava, zabrinutost zbog miješanja u izbore i potrebu za „zaštitnim mehanizmima“.

„Svijet prihvatamo onakvim kakav jeste, a ne onakvim kakav bismo željeli da bude“, rekao je odgovarajući na pitanje o kineskom stanju ljudskih prava.

Posmatrači vjeruju da bi Carneyjeva posjeta mogla poslužiti kao primjer drugim zemljama širom svijeta koje također osjećaju posljedice washingtonskih carina.

S druge strane, Xi nastoji pokazati da je Kina stabilan globalni partner i poziva na pragmatičnije odnose, što Peking opisuje kao „dobitak za obje strane“.

Čini se da ta strategija daje rezultate. Južnokorejski predsjednik i irski premijer posjetili su Peking posljednjih sedmica. Očekuje se da će uskoro doputovati i britanski premijer, kao i njemački kancelar.

Carney je rekao da se „svijet dramatično promijenio“ i da će način na koji se Kanada pozicionira „oblikovati našu budućnost decenijama koje dolaze“.

Ranije tokom svoje trodnevne posjete izjavio je da partnerstvo Kanade i Kine postavlja temelje za „novi svjetski poredak“. Kasnije je dodao da je multilateralni sistem bio „nagrizen, da se izrazimo učtivo, ili potkopan“.

Dok su kineska i kanadska delegacija u petak sjedale u Velikoj dvorani naroda, Xi je rekao, „Zdrav i stabilan razvoj odnosa između Kine i Kanade doprinosi svjetskom miru, stabilnosti, razvoju i prosperitetu.“

Reset trgovinskih odnosa

Carine su bile ključna tačka spora između dvije strane.

Godine 2024. Kanada je uvela carine od 100 posto na kineska električna vozila, slijedeći slične mjere Sjedinjenih Američkih Država.

Prošle godine Peking je uzvratio carinama na više od dvije milijarde dolara kanadskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, poput sjemena i ulja uljane repice. Kao rezultat toga, kineski uvoz kanadske robe pao je za 10 posto tokom 2025. godine.

Prema sporazumu postignutom u petak, Kanada će dozvoliti ulazak samo 49.000 kineskih električnih vozila na svoje tržište po carinskoj stopi od 6,1 posto.

REUTERS/Carlos Osorio

Ograničenje je odgovor na strahove kanadskih proizvođača automobila od priliva povoljnih kineskih električnih vozila.

Osim olakšica za proizvođače uljane repice, carine će biti smanjene i na kanadske jastoge, rakove i grašak.

Kina je drugi najveći trgovinski partner Kanade, ali po obimu je i dalje daleko iza Sjedinjenih Američkih Država.

Ekonomske veze s Kinom postaju sve važnije za Carneyja. Po dolasku u Peking u srijedu, sastao se s visokim rukovodiocima istaknutih kineskih kompanija, uključujući proizvođača baterija za električna vozila i energetskog giganta.

U četvrtak su dvije zemlje potpisale nekoliko sporazuma o saradnji u oblasti energetike i trgovine.

Ova posjeta predstavlja „reset odnosa“ koji je možda „skromnih ambicija“, ali „mnogo realniji u pogledu onoga što se razumno može postići“, rekao je Colin Robertson, bivši kanadski diplomata i potpredsjednik Kanadskog instituta za globalne poslove.

Hladna prošlost

Posljednji kanadski premijer koji je posjetio Kinu bio je Justin Trudeau, koji se sastao s Xijem u Pekingu 2017. godine.

Ta posjeta dogodila se prije pogoršanja odnosa 2018. godine, nakon što je Kanada, na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država, uhapsila Meng Wanzhou, finansijsku direktoricu kineskog tehnološkog giganta Huawei.

Nekoliko dana kasnije Kina je pritvorila kanadske državljane Michaela Kovriga i Michaela Spavora pod optužbama za špijunažu, što su kritičari vidjeli kao odmazdu za Mengino hapšenje, što je Kina negirala.

Meng i oba Kanađanina pušteni su na slobodu 2021. godine.

Uoči sastanka Carneyja i Xija, Michael Kovrig je na mreži X napisao da posjeta ne bi trebala biti samo o popravljanju odnosa, već i o „upravljanju polugama uticaja“.

Kovrig je kineske pregovarače opisao kao „izuzetno vješte, proračunate i uvijek u potrazi za prednošću“.

„Zato se angažman mora voditi disciplinovano“, napisao je, dodavši da bi Carney trebao zagovarati i prava Kanađana koji su zatvoreni u Kini. Prema kanadskim medijima, riječ je o oko 100 osoba.

Govoreći s novinarima, Carney je jasno rekao da će Ottawa s državama koje ne dijele iste vrijednosti sarađivati na „užem i preciznije definisanom“ nivou.

„Vrlo jasno znamo gdje sarađujemo, a gdje se razlikujemo“, rekao je, dodavši da su kineske tvrdnje o samoupravnom Tajvanu i zatvoreni prodemokratski aktivista iz Hong Konga, Jimmy Lai, bili tema „širih razgovora“.

Kanada i Kina imaju „različite sisteme“, rekao je, što ograničava obim njihove saradnje.

„Ali da bi odnos bio učinkovit, vodimo direktne razgovore. Ne uzimamo megafon i ne vodimo razgovore na taj način.“

