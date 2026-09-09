Cijena nafte Brent premašila 100 dolara zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku

Cijena referentne sirove nafte Brent u srijedu je ponovo premašila 100 dolara po barelu, dosegnuvši najviši nivo u više od šest sedmica. Time je prvi put od 24. jula probijen psihološki važan prag od 100 dolara, dok sve intenzivniji sukobi na Bliskom istoku povećavaju zabrinutost zbog mogućeg poremećaja isporuka nafte iz regije.

Prema podacima koje prenosi Reuters, terminske cijene Brenta porasle su za 2,01 dolar, odnosno 2,05 posto, na 99,93 dolara po barelu do 08:02 GMT. Tokom trgovanja cijena je ranije dostigla 100,19 dolara. Američka sirova nafta West Texas Intermediate, WTI, poskupjela je za 1,49 dolara, odnosno 1,60 posto, na 94,52 dolara po barelu.

Cijena Brenta od početka augusta porasla je za približno četvrtinu, jer sve više blijede nade u trajno rješenje višemjesečnog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Od početka rata s Iranom, 28. februara, cijena Brenta u jednom trenutku dostigla je 126,41 dolar po barelu, što je bio najviši nivo zabilježen 30. aprila.

Dodatnu zabrinutost na tržištu izazvali su napadi Huta, koje podržava Iran, na saudijska energetska postrojenja. Prema Reutersu, napadi su izazvali požare na naftnim postrojenjima i povećali strah od značajnog širenja sukoba.

Istovremeno, napadi predstavljaju prijetnju i za transport sirove nafte kroz Crveno more, koje je ranije predstavljalo važnu alternativnu rutu prema Hormuškom moreuzu. Protok nafte kroz ovaj strateški pomorski prolaz značajno je smanjen od početka rata s Iranom 28. februara.

Raste rizik za globalno snabdijevanje

„Čini se da učesnici na tržištu uračunavaju mogućnost produženog sukoba na Bliskom istoku, kao i rizik da bi najnovija eskalacija vojnih udara mogla poremetiti protok nafte s Bliskog istoka“, rekao je Hamad Hussain, viši ekonomista za klimu i robu u kompaniji Capital Economics, prenosi Reuters.

Prema njegovim riječima, jedan od ključnih rizika jeste mogućnost da nedavni napadi na tankere dovedu do smanjenja pretovara nafte s broda na brod u Omanskom zaljevu. Taj način transporta do sada je imao važnu ulogu u snabdijevanju svjetskog tržišta naftom i stabilizaciji cijena.

Sve veći broj velikih banaka, među kojima su Goldman Sachs, Bank of America i HSBC, posljednjih dana povećao je svoje prognoze cijena sirove nafte.

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Prema procjeni glavnog ekonomiste kompanije Rystad Energy, Claudija Galimbertija, u sedmici prije nastavka borbi 30. augusta kroz Hormuški moreuz prolazilo je približno 8 do 9 miliona barela nafte dnevno. To je bilo gotovo dvostruko više nego prethodne sedmice. Međutim, noviji podaci pokazuju da je protok u međuvremenu pao ispod 2 miliona barela dnevno.

„Mislim da tržište pokušava ovaj rast cijena energije tretirati kao jednokratan događaj. On to nije. Ovo je strukturalna promjena. Neće nestati i predstavlja dio onoga što bih nazvao sigurnosnom premijom. Ta premija će samo rasti“, rekao je Jeffrey Currie, supredsjedavajući kompanije Abaxx Markets, prema Reutersu.

Iako su proizvođači nafte izvan OPEC-a, uključujući Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Gvajanu, povećali proizvodnju, Međunarodna agencija za energiju prošlog mjeseca saopćila je da očekuje pad globalne ponude nafte za oko 4,3 miliona barela dnevno, odnosno približno 4 posto tokom ove godine.

Analitičari stoga upozoravaju da bi produžavanje sukoba i daljnji napadi na energetsku infrastrukturu i transportne pravce mogli dodatno povećati cijene nafte i pojačati pritisak na svjetsku ekonomiju.

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