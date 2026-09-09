SAD spremaju udar na najdublje iransko nuklearno uporište, satelitski snimci otkrivaju nagli porast gradnje

Analitičari upozoravaju na intenziviranje radova na tajnom iranskom nuklearnom kompleksu ukopanom duboko ispod granitne planine, dok Washington razmatra kako probiti podzemne objekte koje sadašnje američko oružje možda ne može uništiti.

Sumnjivi iranski nuklearni objekt, skriven duboko ispod granitne planine u blizini kompleksa Natanz, ove je godine zabilježio nagli porast građevinskih aktivnosti, pokazuju analize satelitskih snimaka koje obuhvataju posljednjih šest godina.

Lokacija poznata kao Pickaxe Mountain nalazi se oko 225 kilometara južno od Teherana i već je duže vrijeme pod povećanom pažnjom obavještajnih službi. Analitičari je smatraju jednom od mogućih lokacija na kojima bi Iran mogao pokušati zaštititi ključne dijelove svog nuklearnog programa.

Prema novoj analizi satelitskih snimaka koju je proveo Centar za strateške i međunarodne studije, ove godine zabilježen je jasan porast građevinskih aktivnosti na lokaciji.

Analitičari CSIS-a procjenjuju da je podzemni kompleks vjerovatno projektovan kao svojevrsno sigurno utočište za iranski nuklearni program.

Izraelske obavještajne službe ranije su ukazivale na mogućnost da Iran planira premjestiti centrifuge upravo na ovu lokaciju, u sklopu svojih napora za obogaćivanje uranija.

Američki predsjednik Donald Trump više je puta zaprijetio napadom na kompleks. „Možda ćemo vrlo brzo napasti Pickaxe“, rekao je Trump novinarima prošle sedmice, dodajući da Sjedinjene Američke Države „znaju sve koji se tamo kreću“.

Međutim, upravo dubina na kojoj je kompleks izgrađen predstavlja ozbiljan problem za američku vojsku. Prema analizi CSIS-a, granitna planina predstavlja izuzetno zahtjevnu metu čak i za najmoćnije nenuklearne bombe koje Pentagon trenutno posjeduje.

Pickaxe Mountain nije jedini iranski nuklearni objekt za koji američki planeri strahuju da se nalazi izvan mogućnosti sadašnje generacije oružja.

Ipak, postoje sve jasniji pokazatelji da Sjedinjene Američke Države razvijaju načine za napad na takve duboko ukopane ciljeve. To se događa dok su američke snage tokom višemjesečnog sukoba s Iranom uglavnom bile usmjerene na druge vrste vojnih ciljeva.

Samo četiri dana prije početka američke operacije Epski bijes, rukovodilac programa u jednoj od Pentagonovih agencija zaduženih za borbu protiv oružja za masovno uništenje potpisao je hitno obrazloženje ugovora vrijednog 1,2 miliona dolara.

Novac je bio namijenjen obnovi posebnog podzemnog testnog objekta na raketnom poligonu White Sands u Novom Meksiku, kako bi se omogućilo testiranje oružja namijenjenog provjeri tajnih sposobnosti protiv novih i brzo rastućih prijetnji.

Dokument Agencije za smanjenje odbrambenih prijetnji unesen je u saveznu bazu podataka 27. februara, samo dan prije početka rata.

U dokumentu se navodi da je priprema poligona morala biti završena u roku od dvije do tri sedmice zbog direktive nacionalne sigurnosti čiji je rok bio posebno osjetljiv.

Planovi za testiranje bili su povezani sa ratom protiv Irana, tvrde tri izvora upoznata sa slučajem. Cilj je, prema njihovim navodima, bio razviti način za napad na najdublje ukopane iranske objekte, a moguće i simulirati američke napade na određena nuklearna postrojenja.

DVIDS/Handout via REUTERS

Sjedinjene Američke Države su već ranije napale iranske nuklearne lokacije, u junu 2025. godine, u okviru operacije koju je američka vojska nazvala Ponoćni čekić.

Napadi su uništili nekoliko ključnih lokacija povezanih s iranskim nuklearnim programom. Međutim, jedan visoki američki general tada je upozorio zakonodavce da je duboko ukopani nuklearni kompleks kod Isfahana pretrpio uglavnom uništenje ulaza.

Razlog je bio procjena Pentagona da njegove bombe za uništavanje bunkera, poznate kao Masivni prodornik ubojnog sredstva, nisu dovoljno snažne da unište cijeli kompleks.

Zbog toga američka vojska radi na razvoju nove generacije penetratorskih bombi koje bi trebale naslijediti postojeće MOP bombe i omogućiti napade na ciljeve zakopane još dublje pod zemljom.

Ugovor za početak razvoja prototipa dodijeljen je u septembru 2025. godine, dok je američko Ratno zrakoplovstvo u junu zatražilo od odbrambene industrije prijedloge za razvoj novog oružja.

Satelitske snimke koje je pregledao CNN pokazuju da su između 16. i 18. februara počeli radovi iskapanja na udaljenoj lokaciji unutar kompleksa White Sands.

Lokacijom upravljaju Agencija za smanjenje odbrambenih prijetnji i Američka strateška komanda, a namijenjena je testiranju djelovanja oružja na duboko ukopane ciljeve.

Vremenski raspored poklapa se sa ugovorom o hitnim radovima. Kompanija Pate Construction dostavila je procjenu za probne radove 17. februara, a ugovor je dobila već narednog dana, prema saveznim evidencijama.

Radovi na lokaciji poznatoj kao Alternativno seizmičko ispitivanje tvrdih stijena in situ nastavili su se do sredine marta. Satelitski snimci pokazuju da je gomila iskopane zemlje postepeno rasla, nakon čega su aktivnosti na toj lokaciji prestale.

Kao i Pickaxe Mountain, i američki testni poligon u White Sandsu nalazi se u granitnoj stijeni, prema procjeni utjecaja na okoliš.

CNN nije mogao nezavisno potvrditi da je testiranje zaista provedeno, niti utvrditi konačnu svrhu radova koje su sateliti zabilježili na poligonu. Pentagon nije odmah odgovorio na pitanja, dok kompanija Pate Construction također nije odgovorila na upite novinara.

Američka vojska već ima operativne planove za napad na Pickaxe Mountain, prema izvoru upoznatom s tim pitanjem.

Plan napada navodno je bio dio šireg paketa ciljeva koji se razmatrao ranije ovog ljeta, u periodu kada je Trump prijetio novom eskalacijom sukoba sa Iranom.

Prema istom izvoru, plan je uključivao upotrebu nekih od najvećih bombi u američkom arsenalu. Ipak, ostaje nepoznato da li bi takvo oružje moglo prodrijeti dovoljno duboko da uništi sve što je Iran eventualno premjestio u podzemni kompleks.

Napori na razvoju novih planova za napade na duboko ukopane objekte i dalje traju. Izvor upoznat s procesom rekao je za CNN da su pojedini elementi Ministarstva odbrane nedavno održali poseban intenzivni planski proces posvećen upravo toj temi.

Prema analizi CSIS-a, objekt na Pickaxe Mountainu vjerovatno je projektovan za jednu od tri moguće namjene, a sve su povezane s iranskim nuklearnim programom.

Moguće je da je riječ o objektu za sastavljanje centrifuga, postrojenju za obogaćivanje uranija ili sigurnom kompleksu za druge aktivnosti povezane s potencijalnim razvojem nuklearnog oružja, uključujući preradu metalnog uranija.

Analitičari CSIS-a navode da se građevinski radovi na lokaciji sada kreću iz faze intenzivnog iskapanja prema unutrašnjem uređenju kompleksa i dodatnom ojačavanju njegovih vanjskih dijelova.

Tokom 2026. godine zabilježeno je više aktivnosti na cestama oko Pickaxe Mountaina nego ikada ranije. Radovi su uključivali proširenje i ojačavanje pristupa tunelima, asfaltiranje unutrašnje putne mreže, dodatno utvrđivanje područja oko ulaza, kao i ravnanje terena i uklanjanje velike količine zemlje iskopane tokom izgradnje.

Ipak, analitičari upozoravaju da kontinuirana gradnja na lokaciji može ukazivati na to da kompleks još nije spreman za obogaćivanje uranija, ukoliko je upravo to njegova konačna namjena.

Upravo ta činjenica mogla bi biti ključna za Washington. Dok se radovi na iranskom kompleksu nastavljaju, Sjedinjene Američke Države pokušavaju pronaći odgovor na jedno od najtežih pitanja, kako uništiti nuklearno postrojenje koje je Iran zakopao duboko ispod planine, izvan dosega većine postojećeg konvencionalnog oružja.

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