Vanredna aukcija: Prodaje se 50.000 dionica kakanjskog HM Cementa

Na Sarajevskoj berzi za srijedu (16. septembar), zakazana je vanredna aukcija na kojoj će biti ponuđen paket od 50.000 dionica kompanije HM Cement BiH d.d. Kakanj. Aukcija je zakazana na zahtjev brokerske kuće VGT Broker d.o.o. Visoko.



Predmet prodaje su dionice u vlasništvu Zatvorenog investicionog fonda “Prof plus” d.d. Sarajevo, a početna cijena iznosi 115 KM po dionici, čime je ukupna vrijednost ponuđenog paketa procijenjena na 5,75 miliona konvertibilnih maraka.



Trgovanje će se odvijati po hibridnom tipu vanredne aukcije za prodaju vrijednosnih papira primjenom Metode 1 (jedinstvena cijena). U fazi unosa naloga, kontra nalozi će biti vidljivi svim učesnicima na tržištu.



Simbol pod kojim će se voditi ova vanredna aukcija je TCMKRA.



Unos naloga za kupovinu i prodaju bit će omogućen isključivo na dan održavanja aukcije.

HM Cement BiH d.d. Kakanj, bivša Tvornica cementa Kakanj, koja kao proizvođač građevinskog materijala i cementa u Bosni i Hercegovini, posluje u sastavu njemačke Heidelberg Materials Grupe, u prošloj godini je ostvarila neto dobit od 61,38 miliona KM, dok je ukupni godišnji prihod premašio 192 miliona KM.

Tvornica redovno isplaćuje visoke dividende iz ostvarene dobiti, što je dovodi u poziciju jedne od najatraktivnijih na domaćem tržištu kapitala.Većinski vlasnik, CEEM Investment koji drži preko 93%dionica, i najizglediji je kupac paketa dionica, čime bi prešao prag od 95 posto i trasirao put do potpunog vlasništva. Drugi po veličini dioničar ZIF “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo drži 2.0284 % dionica.