Ova evropska zemlja krije nešto što Googleu vrijedi 15 milijardi dolara

Google pokreće jednu od najvećih tehnoloških investicija u Evropi. Američki gigant će u naredne dvije godine u Finsku uložiti najmanje 13 milijardi eura, odnosno oko 15 milijardi dolara, u podatkovne centre, energetsku infrastrukturu i projekte čiste energije.

Investicija bi trebala otvoriti i podržati desetine hiljada radnih mjesta, a Google procjenjuje da bi mogla povećati finski bruto domaći proizvod za čak 3,6 milijardi eura godišnje.

Novac će do 2028. godine biti uložen u podatkovne centre i prateću infrastrukturu u gradovima i općinama Hamina, Kajaani, Muhos i Vaala, kao i u projekte čiste energije. Novi kapaciteti koristit će se za rad brojnih Googleovih usluga, uključujući i njegov sistem umjetne inteligencije Gemini.

Najveća Googleova investicija u Evropi

Iz Googlea poručuju da je riječ o najvećoj pojedinačnoj investiciji kompanije u Evropi. „Ovo je najveća pojedinačna Googleova investicija u Evropi i potvrda vodeće uloge Finske u odgovornoj izgradnji infrastrukture za umjetnu inteligenciju“, saopćili su iz kompanije.

Google je u Finskoj prisutan više od 15 godina. Širenje kompanije počelo je 2009. godine, kada je kupila bivšu tvornicu papira u obalnom gradu Hamina i pretvorila je u podatkovni centar. Od tada kompanija kontinuirano povećava ulaganja u ovu nordijsku zemlju.

Desetine hiljada novih radnih mjesta

Najveći dio izgradnje nove infrastrukture očekuje se tokom 2027. i 2028. godine.

Prema procjenama Googlea, investicija bi mogla podržati više od 37.000 radnih mjesta, uključujući oko 16.000 radnih mjesta u građevinskom sektoru.

Nakon završetka radova, digitalna infrastruktura trebala bi podržavati oko 7.000 radnih mjesta godišnje. To uključuje zaposlene u samim podatkovnim centrima, ali i radnike kod dobavljača opreme i usluga te u lokalnim kompanijama.

Google ulaže i u energiju

Veliki dio projekta odnosi se i na energetiku. Google je s finskom energetskom kompanijom Fortum potpisao 22-godišnji ugovor o kupovini električne energije, nakon čega su dionice Fortuma porasle za 11 posto.

Dvije kompanije također će istraživati poslovne modele koji bi mogli povećati ekonomsku isplativost potencijalne izgradnje novih nuklearnih reaktora u Loviisi, na jugu Finske.

Ruth Porat, predsjednica i glavna investicijska direktorica Alphabeta i Googlea, kazala je da investicija pokazuje posvećenost kompanije dugoročnom razvoju Finske.

„Ovu investiciju povezujemo s novim energetskim kapacitetima, jačanjem elektroenergetske mreže i inicijativama za pristupačniju energiju“, poručila je Porat.

Zašto baš Finska?

Finska se posljednjih godina pretvara u jedno od najvažnijih evropskih odredišta za izgradnju podatkovnih centara i infrastrukture za umjetnu inteligenciju.

Jedna od najvećih prednosti zemlje je hladna klima, koja značajno smanjuje troškove hlađenja ogromnih podatkovnih centara.

Finska također ima relativno stabilno snabdijevanje električnom energijom, velike kapacitete nuklearne energije, kao i snažan potencijal energije vjetra i hidroenergije.

Zbog toga su posljednjih mjeseci najavljeni brojni veliki projekti.

Kompanija Pure DC u julu je najavila ulaganje od 1,5 milijardi eura u podatkovni centar početnog kapaciteta 110 megavata. Taj kapacitet bi u budućnosti mogao biti povećan na više od 550 megavata.

Arcem planira lokaciju kapaciteta do 500 megavata, dok je Nebius u martu predstavio plan za izgradnju jedne od najvećih evropskih infrastruktura za umjetnu inteligenciju upravo u Finskoj.

I TikTok planira proširenje svojih podatkovnih kapaciteta u toj zemlji.

„Evropski Teksas“

Potražnja za zemljištem, energijom i infrastrukturom za podatkovne centre toliko je porasla da se Finska u industriji već počela nazivati „evropskim Teksasom“.

Matti Lajunen iz finske advokatske kompanije Hannes Snellman rekao je za CNBC da Finska zbog svojih energetskih i prirodnih prednosti postaje sve privlačnija velikim tehnološkim kompanijama.

Privlačenje ovakvih ulaganja jedan je od prioriteta vlade premijera Petterija Orpa, posebno u trenutku kada se Finska suočava s rekordno visokom nezaposlenošću i slabim ekonomskim rastom.

„Vrijednost podatkovne ekonomije daleko nadilazi direktna ulaganja jer podstiče inovacije, istraživanje i razvoj“, poručio je Orpo.

Prema njegovim riječima, produbljivanje saradnje s Googleom trebalo bi donijeti dugoročne koristi i Finskoj i američkoj kompaniji.

Finska tako postaje jedno od ključnih evropskih čvorišta za umjetnu inteligenciju, dok milijarde dolara tehnoloških kompanija mijenjaju njenu energetsku i digitalnu infrastrukturu.

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