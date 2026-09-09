Kineski tehnološki divovi kreću u napad na Apple: Preklopni iPhone stiže na tržište

Kineski Huawei i Xiaomi ove sedmice predstavili su svoje najnovije preklopne telefone, pokušavajući steći prednost u odnosu na rivala Apple, za koji se očekuje da će u srijedu predstaviti svoj prvi preklopni iPhone.

Xiaomi, treći najveći proizvođač pametnih telefona u svijetu, predstavio je u ponedjeljak Xiaomi 18 Fold, uređaj veličine pasoša, sličan Samsungovom modelu Galaxy Z Fold8, koji je predstavljen ranije ove godine, prenosi CNBC.

Huawei je istog dana predstavio Mate XT2, treću generaciju svog telefona koji se preklapa na tri dijela, kategorije uređaja u kojoj je upravo ta kompanija bila pionir.

Tajming predstavljanja novih uređaja nije slučajan. Apple u srijedu održava događaj na kojem bi, prema očekivanjima, trebalo da predstavi svoj prvi preklopni iPhone, veliki novi proizvod pod vodstvom novog izvršnog direktora Johna Ternusa.

„Postoji značajna, dugo potiskivana potražnja za preklopnim iPhoneom među Appleovim korisnicima“, rekao je u utorak za CNBC Neil Shah, partner u kompaniji Counterpoint Research.

„Mnogi su se uzdržavali od prelaska na Samsung. Neki su prešli, ali bi se mogli vratiti ako Apple ponudi zaista odličan preklopni iPhone.“

Prema procjenama Counterpoint Researcha, Apple bi ove godine mogao isporučiti šest miliona preklopnih iPhone uređaja i time zauzeti 25 posto globalnog tržišta. Taj udio mogao bi porasti na 40 posto u 2027. godini.

Preklopni pametni telefoni nastavljaju bilježiti snažan rast prodaje, iako spadaju među najskuplje uređaje na tržištu.

Na globalnom nivou, glavni Appleov rival bit će Samsung, koji je pokrenuo ovu kategoriju kada je 2019. godine predstavio svoj prvi preklopni telefon.

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U Kini će se, međutim, Apple morati takmičiti s većim brojem domaćih proizvođača, predvođenih Huaweijem, koji drži više od dvije trećine kineskog tržišta preklopnih telefona.

Shah smatra da će „ambiciozni kineski potrošači“ vjerovatno željeti najnoviji Appleov uređaj.

„Vidjet ćemo veliki broj postojećih korisnika u Kini koji će svoje uređaje zamijeniti preklopnim iPhoneom“, rekao je Shah.

Nakon što je Samsung u julu predstavio najnoviju generaciju svojih preklopnih uređaja, potrošači će imati veliki izbor.

„Ovo nije nevina odluka tih proizvođača“, rekao je za CNBC Francisco Jeronimo, potpredsjednik IDC-a zadužen za mobilne uređaje.

„Znali su da Apple priprema preklopni telefon, pa pokušavaju da ga preduhitre i, što je još važnije, da osiguraju da njihovi proizvodi već budu u prodavnicama kada Appleovi uređaji stignu na tržište, kako bi potrošači mogli direktno da ih uporede.“

Huawei i Xiaomi ističu vlastite čipove

Huawei i Xiaomi su ove sedmice posebno istakli i vlastite čipove koje koriste u novim preklopnim uređajima.

Xiaomi je saopćio da Xiaomi 18 Fold pokreće XRing O3, najnoviji procesor kompanije za pametne telefone, proizveden korištenjem naprednog tehnološkog procesa.

Huawei je, s druge strane, naveo da je Mate XT2 prvi uređaj koji koristi novu poluprovodničku tehnologiju nazvanu LogicFolding, osmišljenu za prenos električnih signala unutar čipa.

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