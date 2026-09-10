Zašto većina odraslih ne može da vari mlijeko

Populacioni genetičari širenje trajne proizvodnje laktaze ubrajaju među najsnažnije primjere nedavne prirodne selekcije u ljudskom genomu.

Procjenjuje se da su se te mutacije proširile tokom posljednjih nekoliko hiljada godina, uporedo sa razvojem mljekarstva.

U evolutivnim okvirima, to je veoma kratak period. Najjednostavnije objašnjenje je nutritivna korist.

Stočar koji može da pije mlijeko bez grčeva dobija stalni izvor energije i proteina od životinje koja ostaje živa.

Pregled istraživanja objavljen 2017. godine u časopisu Annual Review of Genomics and Human Genetics iznosi i drugo objašnjenje, povezano sa geografskom širinom.

Nutritivne vrijednosti

Trajna proizvodnja laktaze (enzim koji razgrađuje laktozu) najčešća je u sjevernim populacijama, gdje slabija sunčeva svjetlost ograničava stvaranje vitamina D.

Mlijeko je bogato kalcijumom, a čini se da laktoza pomaže njegovu apsorpciju u crijevima, što bi bilo naročito važno kod ljudi koji dobijaju manje vitamina D iz sunčeve svjetlosti.

Treća hipoteza ukazuje na to da je u sušnim područjima mlijeko često bilo bezbjedniji izvor tečnosti od dostupne vode.

Novije objašnjenje tvrdi da nijedna od tih svakodnevnih prednosti nije dovoljno snažna da objasni brzinu širenja ove osobine.

Studija objavljena 2022. godine u časopisu Nature predložila je da je pravi selekcioni pritisak možda dolazio tokom rijetkih katastrofa.

Tokom gladi ili epidemije, osoba koja je iz mlijeka mogla da izvuče punu nutritivnu vrijednost, umjesto da zbog njega dodatno gubi tečnost, imala bi prednost koja u normalnim godinama ne bi bila toliko izražena.

Ovo pitanje još nije definitivno riješeno.

Ljudi su pili mlijeko i prije nego što su mogli da ga vare

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Isto istraživanje otkrilo je i jedan važan podatak koji svako objašnjenje mora da uzme u obzir.

Analizom ostataka mlijeka na keramičkim posudama sa stotina lokaliteta širom Evrope, istraživači su utvrdili da su ljudi konzumirali mliječne proizvode hiljadama godina prije nego što su mutacije za trajnu proizvodnju laktaze postale uobičajene.

Drugim riječima, ljudi su pili mlijeko mnogo prije nego što je većina mogla pravilno da ga vari.

Rješenje je tada bilo kulturno, a ne genetsko.

Fermentacija obavlja dio posla, jer bakterije u siru i jogurtu razgrađuju veliki dio laktoze prije nego što je čovjek unese.

Zbog toga mnogi ljudi koji ne mogu da popiju čašu mlijeka bez tegoba nemaju problema sa zrelim sirom.

Ishrana i genom tako su oblikovali jedno drugo u dvosmjernom procesu koji biolozi nazivaju koevolucijom gena i kulture.

Šta zapravo izaziva tegobe kod intolerancije na laktozu

Intolerancija na laktozu nije alergija i ne uključuje reakciju imunog sistema.

Nesvarena laktoza jednostavno dospijeva u debelo crijevo, gdje povlači vodu u crijeva, dok je bakterije fermentišu i stvaraju gasove.

Rezultat može biti neprijatan, ali nije opasan.

Prag tolerancije veoma se razlikuje od osobe do osobe, pa mnogi ljudi sa niskim nivoom laktaze mogu da podnesu male količine mliječnih proizvoda bez ikakvih simptoma.

Zato većina čovječanstva zapravo slijedi standardni biološki obrazac sisara.

Manjina nosi relativno noviju, regionalno nastalu genetsku prilagodbu, koja se proširila zato što su njihovi preci uzgajali životinje od kojih su dobijali mlijeko.

Nemogućnost varenja mlijeka nikada nije bila ono što je trebalo objašnjavati.

Scott Travers, saradnik Forbesa

Only 35% Of Adults Can Digest Milk — An Evolutionary Biologist Explains Why