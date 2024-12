Farma iz Zavidovića jedinstvena u regionu, proizvode kapsule sa magarećim mlijekom

Magareće mlijeko je izuzetno skupo zbog svojih nutritivnih vrijednosti i koristi se za tretman plućnih bolesti, ali i kožnih oboljena.

Ekipa Forbes Magazina bila je nedaleko od Zavidovića na farmi magaraca Mali farmer. Magistar poljoprivrede Alen Jusupović je pokrenuo porodični biznis koji je omogućio porodici da razvije posao koji ih je spasio siromaštva. Danas imaju preko 80 magaraca i četiri konja. Osim mlijeka proizvode kozmetiku. Trenutno su u fazi proizvodnje kapsula sa magarećim mlijekom po čemu su jedinstveni u regionu.

Alen kaže da je njegov studentski projekat dobio početni kapital od kojeg je kupio jednog magarca i šator s kojim je započeo ovaj posao prije 12 godina.

“Kada bih vam rekao da smo tada živjeli na donjoj granici siromaštva i onda je došla šansa gdje smo morali uspjeti”, kaže za Forbes BiH Alen Jusupović.

Forbes BiH, Alen Jusupović

Magareće mlijeko je najsličnije majčinom mlijeku, tako da ga tek rođene bebe mogu piti. Kada je Alen čitao o tome kaže da mu je sve bilo čudno. Vidio je da u Italiji postoje farme gdje svo mlijeko šalju za bolnice koje piju dijeca koja su se ranije rodila, da se nadomjesti majčino mlijeko.

“U magarećem mlijeku imate imunoglobuline i to su vam najjači prirodni antibiotici. Oni potiču proizvodnju bijelih krvnih zrnaca. Ima 60 puta više vitamina C nego kravlje mlijeko i to vam je doza imuniteta u ampulama. Jako ga je teško dobiti. Od jedne magarice vi imate dva do tri decilitra mlijeka. Vama danas trebaju četiri magarca da bi vi imali litar mlijeka. Zbog toga je tako skupo. Morate imati dosta magaraca. Naša trenutna proizvodnja dnevna je tri do četiri litre mlijeka.

Forbes BiH

I danas uče o magarcima

Ima li su jako težak početak jer nisu imali znanja o tome. Nažalost, nisi imali ni veterinari koji se nisu susretali s tim.

“Mi smo jedna od prvih farmi koja je na ovaj način počela sa uzgojem životinja. Mogli smo samo uzeti iskustva uzgoja konja. Jesu slični i iste ih bolesti napadaju. Dvanaest godina učimo u magarcima i još nisam sve prostudirao. Svake godine prilikom ždrijebljenja imamo jako dobrih situacija, ali i onih manje dobrih. Ako je mužijak krupniji od ženke, može se desiti da je ždrijebe krupnije, pa nekada imamo problema pri ždrijebljenju. Moramo pomoći našim magaricama, a nekada se dese i fatalne situacijie.”

Pored svježeg magarećeg mlijeka koje je njihov osnovni proizvod, imaju kozmetiku. Tu su sapuni, tri vrste krema, losioni za tijelo, maske za lice, šamponi za odrasle i djecu, balzami za usne.

“Imamo devet kozmetičkih proizvoda, deseto je mlijeko i jedanaesto kapsule koje sad radimo. Svi proizvodi se rade na tradicionalan način. Iako mi ovo zovemo laboratorija, ovo je prostorija gdje mi to pakujemo i digli smo ovo na jedan viši nivo. Registorvani smo kao tradicionalni zanat za proizvodnju kozmetike. Još uvijek nismo došli na police trgovačkih lanaca ili specijaliziranih apoteka gdje se to prodaje, nego mi to direktno prodajemo na farmi.”

Forbes BiH

Prvi u regionu, imaju kapsule od magarećeg mlijeka

Već 12 godina proizvode magareće mlijeko. Unazad deset godina rade kozmetiku od magarećeg mlijeka a u zadnjih nekoliko dana pustili su informaciju da su prvi u regionu proizveli prvu kapsulu od magarećeg mlijeka.

Kapsule su od liofiliziranog magarećeg mlijeka koje će olakšati konzumaciju na taj način, a imaćemo sve nutritivne benefite koji postoje u magarećem mlijeku unutar te kapsule.”

Forbes BiH

Dodaje da je za naš standard magareće mlijeko skuplje od ostalih prirodnih preparata, a litar mlijeka košta 150 KM, ali su benefiti veliki.

“Kad se sabere koliko se uloži i šta se dobije, ne možemo reći da je skupo. Ima li smo situaciju u vrijeme Covida gdje su kod nas za magareće mlijeko čekalo i po 45 dana. Ogromna je potražnja bila. I danas se mlijeko koristi kod plućnih bolesti, kod astme, bronhitisa ili ojačavanja imuniteta. Kozmetika se koristi za kožne probleme i dermatološke bolesti.”

Farma treba da evolouira u jedan porodični centar. Pored farme počeli su s gradnjom dva bungalova gdje ljudi mogu da prespavaju i da piju svježe magareće mlijeko i da provode vrijeme sa svojom porodicom.

“Mi u ponudi imao i jahanje konja. U našoj široj zajednici jako je teško da nađete mjesto gdje se djeca mogu družiti sa životinjama. Mi smo se kao narod otuđili od sela, a to je mjesto gdje se ljudi zdravstveno i metalno rehabilituju”, kaže za kraj razgovora Alen Jusupović, vlasnik magareće farme.

Forbes BiH