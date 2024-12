Iza uspjeha bh. izvoza stoji više od 15.500 radnika

U organizaciji Vanjskotrgovinske komore sinoć su u Sarajevu dodiljene nagrade “Polet” najuspješnijim izvoznicima iz Bosne i Hercegovine u 2023. godini. Metodologija na osnovu koje je izvršen izbor, a koju su razvili stručnjaci Vanjskotrgovinske komore BiH i članovi neovisne komisije prof.dr. Zdenko Klepić sa Sveučilišta u Mostaru, docent Faruk Hadžić sa Sarajevo School of Science and Technology, prof.dr. Dragan Mikerević s Univerziteta u Banjoj Luci i pridruženi član prof.dr. Hadis Bajrić s Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, nije uzela u obzir samo količinu izvoza, već se koristilo 16 tipova podataka; od vrijednosti i rasta izvoza, pa do troškova plata po zaposleniku.

U devet kategorija nominirano 45 kompanija

Predselekcija je izvršena prema osnovnim kriterijima koji su obuhvatili: 50 posto ukupnog prihoda u 2022. i 2023. je ostvareno od izvoza, gdje je u apsolutnom iznosu kompanija morala ostvariti minimalno 100.000 KM izvoza za svaku godinu pojedinačno; dobit kompanije se u zadnje dvije godine nije smanjila više od 25 posto u 2023. godini i da je izvoz veći od uvoza te da zapošljavaju najmanje pet osoba u prosjeku u zadnje dvije godine.

Sa dodjele priznanja “Polet” ove godine, Foto: VTKBiH

U izbor za nagradu ušle su sve kompanije izvoznici s domaćim kapitalom, kompanije izvoznice sa stranim kapitalom i registriranim sjedištem u Bosni i Hercegovini, kao i kompanije s državnim kapitalom, da bi na kraju kriterije za nagradu ispunio 221 bh. izvoznik, od čega 131 mala kompanija, 65 srednjih i 25 velikih kompanija.

45 nominiranih kompanija u devet kategorija u 2023. godini stvarilo je ukupni izvoz od 2,8 milijardi KM i dobit od 838 miliona KM, a značajno je i što upošljavaju više od 15.500 radnika.

Nagradu „Polet“ Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH dobile su: Dobro-komerc iz Bijeljine, kao najbolji izvoznik u kategoriji malih kompanija u sektoru usluga, Benja-Autotransporti Doboj-Istok kao najbolji izvoznik u kategoriji srednjih kompanija u sektoru usluga.

Botić Metal iz Viteza najbolji je izvoznik u kategoriji malih kompanija u sektoru industrije, dok je MIP iz Prijedora najbolji izvoznik u kategoriji srednjih kompanija u sektoru industrije. Mladegs-Pak iz Prnjavora najbolji je izvoznik u kategoriji velikih kompanija u sektoru industrije, a Jajce Alloy Wheels najbolji izvoznik za tržište Njemačke. Među nagrađenima je i kompanija Violeta iz Gruda koja je prograđena najboljim izvoznikom za tržište Hrvatske, na tržištu Švicarske najbolje je poslovao Igman Konjic, dok je Gross iz Gradiške najbolji izvoznik za tržište Crne Gore.

Vuković: Metodološki izbor za dodjelu ove nagrade jako je strog i profesionalan, Foto: VTKBiH

Inicijative prema organima vlasti

Dodijeljena su i priznanja za poseban doprinos razvoju privrede i internacionalizaciji poslovanja kompanijama Şişecam Soda d.o.o. Lukavac i As Holding d.d. Jelah, a za dugogodišnju saradnju s Komorom u okviru zajednice evropskih komora priznanje je dobila Asocijacija evropskih komora Eurochambres.

Početak programa počeo izvođenjem himne BiH, Foto: VTKBiH

„Metodološki izbor za dodjelu ove nagrade jako je strog i profesionalan. On ne govori samo o tome ko je postigao najbolje rezultate, nego još više obavezuje VTK BiH u trajnim nastojanjima da se gospodarstvo, kao pokretač razvoja i prosperiteta BiH, ne uruši pod pritiscima globalnih izazova. Komora je u službi gospodarstva već 115 godina, a u proteklih pet godina obradili smo više od 400.000 raznih dokumenata, zahtijeva, prijedloga, inicijativa te isporučili više od 60.000 raznih usluga te tijelima vlasti na svim razinama ponudili 90 obrazloženih inicijativa za unaprjeđenje gospodarskog ambijenta u BIH. Većina ih je rezultirala pozitivnim ishodom,“ kazao je predsjednik VTK BiH dr.sc. Vjekoslav Vuković i dodao:

“Nagrada Polet simbolizira energiju, novi početak zajedništva i partnerstva između gospodarstva, gospodarske zajednice i naravno komorskog sustava u BiH. Izbor postaje sve teži, kriteriji za dodjelu su sve kompliciraniji, matematički složeniji, jer želimo doista proglasiti najboljeg među najboljima. Od 7418 kompanija koje se definitivno bave izvozom u BiH, selekciju po ovim kriterijima prošlo je svega 221 kompanija BiH, od čega je 45 nominiranih.”

Tokom posljednjih pet godina, kazao je, izvoz iz BiH je rastao sedam milijardi konvertibilnih maraka, u ovoj godini, međutim, bilježi se pad, koji još uvijek ne iznosi milijardu KM, i najviše je zabilježen kod izvoza električne energije.