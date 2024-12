Služiti iznad svega: Sanela Agačević za Forbes BiH otkriva misiju Rotary kluba

Zvuk udarca čekića o točak sa zupčanicima – prepoznatljiv simbol Rotaryja – najavljuje početak svakog sastanka članova Rotary kluba Zenica. Iako se na prvi pogled čini kao formalna gesta, ovaj ritual, objašnjava predsjednica kluba, Sanela Agačević nosi mnogo dublje značenje prijateljstva, zajedništva i međusobnog razumijevanja.

Rotary klub Zenica osnovan je 2018. godine i dio je krovne organizacije Rotary International. Kroz avenije služenja, što je termin u rotarijanstvu koji se odnosi na ključne ciljeve kojima su povećeni, nastoje unaprijediti i olakšati život drugima.

Temelji Rotary kluba

Temelji Rotary kluba u svijetu postavljeni su davne 1905. godine, kada je advokat iz Chicaga Paul P. Harris okupio poduzetnike kako bi razvijali profesionalne i prijateljske veze. Iz Amerike, filozofija rotarijanstva, koja se najbolje može objasniti kroz dvije maksime: Najkorisniji je onaj koji najviše služi i Nesebično služenje, raširila se i u druge dijelove svijeta. Na prostoru bivše Jugoslavije, prvi klubovi osnovani su 1928. godine u Beogradu i Zagrebu, dok je Sarajevo bilo domaćin prve distriktne konferencije. Početkom Drugog svjetskog rata aktivnosti klubova na ovim prostorima su bile prekinute.

Rotary je od svog osnivanja bio sinonim za prestiž, okupljajući ugledne pripadnike društva. Neke zabilješke pokazuju da je i kralj Aleksandar pružao podršku rotarijanstvu, a vremenom su listi uglednih članova dodani još i Ivo Andrić, Thomas Mann, Winston Churchill…I dok su jedni njegovu misiju povezivali isključivo sa humanim i za zajednicu korisnim radom, drugi su rotarijanstvo percipirali kao tajno društvo i zatvorenu zajednicu.

“U Rotary klubovima nema ništa tajanstveno. Sve što radimo je transparentno, čak i interni akti, sve je dostupno na našim web stranicama i društvenim mežama”, ističe Agačević i dodaje:

“Dio smo jedne velike mreže i mozaika gdje je na vrhu Rotary International kao krovna organizacija. Klubovi su administrativno organizirani kroz distrikte. Mi pripadamo, Rotary distriktu 1910. Naši klubovi iz Bosne i Hercegovine i Rotary klubovi iz Austrije su u jednom distriktu. Rotary klubovi Hrvatske su u posebnom distriktu. Srbija i još neke države su u trećem distriktu itd. Naše osnovne avenije služenja su da pričamo istinu, budemo moralni i radimo za dobrobit zajednice. Avenije služenja za poticanje obrazovanja mladih, poboljšanje zdravstvene skrbi, ekonomskih uslova života, zaštite okoliša…, pravci su u kojima u osnovi djeluju Rotary klubovi”, kaže Agačević.

Agačević: “Svaki projekat koji radimo nosi posebnu emociju”, Foto: Lični arhiv

Pomoć nakon poplava

Rotary klub Zenica poznat je po brojnim uspješnim projektima. Od stipendiranja nadarenih studenata do obnove biblioteka svaki korak kluba usmjeren je ka dobrobiti zajednice. Tokom nedavnih poplava u BiH, Zenica je postala centar koordinacije pomoći, uz podršku domaćih i stranih Rotary klubova koji su donirali sredstva, prikupljeno je više od 130.000 KM, koje su raspodijeljene ustanovama za osobe s invaliditetom.

“Željeli smo pomoć usmjeriti institucionalno, jer nam to omogućava i bolju transparentnost i na neki način uslovno rečeno kontrolu trošenja sredstava. Jedan dio sredstava je usmjeren prema ustanovi Drin, a drugi ustanovi u Bakovićima. Oni su napravili spisak šta im treba i jedan dio im je već isporučen”, govori Agačević.

“Svaki projekat nosi posebnu emociju,” ističe Agačević, spominjući projekat donacije knjiga osnovnim školama Zeničko-dobojskog kantona, koji je motivisao hiljade djece da ponovo zavole čitanje.

“To je projekat na koji smo posebno ponosni. Finansiran je iz Global granta uz pomoć naših prijatelja, konkretno Rotary kluba Beč. Tri godine je trajao, prijateljica Mensura Beganović ga je odlično vodila. Njime smo na neki način uspjeli da vratimo djecu u biblioteke, da ih vratimo knjigama. Zavod koji je zadužen za obrazovanje radio je istraživanja i mjerenja, koliko je uopće moguće to i izmjeriti, ali su i ta istraživanja pokazala da je nakon našeg projekta, više učenika počelo čitati. Nije to bila samo podjela knjiga, već i niz drugih aktivnosti u koje je bilo uključeno 120 učitelja i učiteljica, 59 osnovnih škola na području cijelog ZE-DO kantona. Podijeljeno je 15.000 novih knjiga, gdje je svaka škola dobila otprilike isti broj. 30.000 učenika i učenica je bilo pokreveno projektom koji je bio i jako emotivan. U svaku školu u koju smo dolazili djeca su pripremila mini priredbu, lično su me ti trenuci vratili u period djetinjstva i podsjetili na školske priredbe koje smo mi kao djeca pravili”, govori Agačević dodajući da je se najviše dojmila spoznaja da je ljubav prema pisanoj riječi živa i danas.

“Zaista, što se tiče projektnih aktivnosti, jako smo aktivni. Jedan projekat smo već 40 posto završili, a to je stipendiranje nadarenih učenika. Počeli smo ga sa samim osnivanjem kluba gdje su dva naša člana; Harun Imamović i Senad Dizdarević, prva sredstva dali iz svojih firmi da bi se stipendirala tri studenta koji su bili djeca bez roditeljskog staranja.

Primopredaja predsjedničke dužnosti u Rotary klubu Zenica, kada je predsjednik 2023/2024 Adnan Džumhur predao dužnost novoj predsjednici Saneli Agačević, za nastupajuću rotarijansku 2024/2025. godinu, Foto: RC Zenica

Predsjednik se mijenja svake godine

Naredne godine smo već aplicirali na distrikt grant, a potom su i prijatelji donirali novac i tako iz godine u godinu. U narednih desetak dana, 25 studenta, od kojih je 14 novih, a 11 starih (kojima smo davali stipendije i prošle i pretprošle godine) će dobiti stipendije”, govori Agačević.

Funkciju predsjednice obnašat će cijelu rotarijansku godinu (2024/2025). Pravilo je da se svake godine mijenja predsjednik, a izbor se provodi među članovima kluba.

Također, jedno od pravila u Rotary klubu je da nema razgovora o politici i religiji.

“To su lične stvari koje svaki član ostavlja za sebe”, kaže naša sagovornica.

No, ono što je predrasuda vezano za ovaj i sve druge rotary klubove, je da se mora biti izuzetno bogat i uspješan da bi se bilo član. Pravila i u pristupanju u članstvo postoje, ali ona se više oslanjaju na potrebu da pojedinac bude uzoran u svom svakodnevnom djelovanju, spreman da nesebično služi drugome.

“Član Rotary kluba može postati svako ko želi da radi za dobrobit svoje zajednice. To je najjednostavnije objašnjenje. Dakle, primamo ljude koji žele da rade ne za svoju ličnu korist, nego za dobrobit zajednice. Jer, svi mi i na ovom sastanku kojem ste prisustovali i ovo vrijeme koje sada izdvajamo, kao i sati i sati volonterskog rada naših članova, je ono što mi dajemo. Pored toga pružamo i finansijsku podršku projektima. Ali, ono što je nemjerljivo, to je naše vrijeme. Odvajanje vremena od porodice sa kojima bi trebali biti, a nismo, da bi smo uradili određen projekt i pomogli”, pojašnjava Agačević.

Uslov da bi se postalo član Rotary kluba je, navodi dalje, da je osoba starija od 35 godina i finansijski neovisna budući da se mora plaćati minimalna mjesečna članarina.

“Bilo ko ko želi da radi ovo što mi radimo, može nam se javiti, prijaviti i raditi. Mi konstantno tražimo nove članove, ali je teško naći osobe koje su voljne da odvoje svoje slobodno vrijeme za dobrobit zajednice. Koje su voljne da rade nešto, a da tu nema njihove lične koristi”, ističe Agačević.

Zvuk udarca čekića o točak sa zupčanicima – prepoznatljiv simbol Rotaryja – najavljuje početak svakog sastanka članova Rotary kluba Zenica, Foto: RC Zenica

U BiH djeluje 15 klubova

Obnova rotarijanstva na ovim prostorima započela je 1995. i 1996. godine, dok je pravi procvat uslijedio od 1998. godine. U BiH trenutno djeluje 15 Rotary klubova koji su dio globalne mreže Rotary International.

“Osim u Zenici, u BiH djeluju klubovi u Mostaru, Sarajevu, Doboju, Tuzli, Brčkom, Bjeljini, Cazinu, koji je i najmlađi Rotary klub. Prije Cazina smo mi bili najmlađi, te Rotary klub Lukavac”, pojašnjava Agačević.

Rotary klubovi novac za svoje projekte crpe iz nekoliko izvora; iz Rotary distrikta i Rotary Internationala.

“Jednu trećinu obezbjeđujemo iz njihovih grantova, dok dvije trećine sredstava moramo obezbijediti mi, a to postižemo kroz lične donacije članova ili uz pomoć prijatelja Rotarijanaca drugih Rotary klubova koji su mahom iz Austrije ili naših Rotary prijatelja firmi koje su davale određene donacije za konkretan projekat”, kaže Agačević te otkriva kako će naljeto naredne godine organizirati projekat po uzoru na Danube Youth Camp koji realizira Rotary klub Beč.

“Zovemo ga “Bosanski kamp” gdje bi djeca iz BiH i Austrije uzrasta 13, 14 godina, proveli dvije sedmice zajedno u BiH”, govori Agačević.