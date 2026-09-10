Ulazimo u eru pametnih telefona koji izgledaju kao pasoši, ali ko će ih moći priuštiti

Svoju tek započetu vladavinu u Appleu, izvršni direktor John Ternus otvorio je u velikom stilu kada je na Appleovom događaju u Cupertinu predstavio iPhone Duo, prvi Appleov preklopni telefon. Dizajniran je da se otvara poput džepne bilježnice, dok sam uređaj kombinuje vanjski ekran od 5,4 inča s unutrašnjim platnom od 7,6 inča. Pokreće ga A20 Pro procesor, dok je Face ID zamijenjen senzorom Touch ID na bočnom dugmetu. Međutim, osim tehničkih performansi, telefon izaziva pažnju i zbog činjenice da je dio trenda gdje mobiteli danas sve više liče na pasoše.

Apple CEO John Ternus drži novi iPhone Duo tokm predstavljanja na Appleovom “Surprise and Shine” događaju, Foto: Benjamin Fanjoy / Getty images / Profimedia

Šta su lansirali Samsung, Apple, Xiaomi i Huawei

Ovog ljeta su Samsung, Xiaomi i Huawei, okrenuli poslovnu startegiju, te telefone izgledom prilagodili dimenzijama pasoša. Samsung je u julu predstavio Galaxy Z Fold 8, koji više nema svoj uski oblik, Xiaomi je u tržišnu utakmicu ušao sa modelom 18 Fold, što je ujedno i njihov najskuplji uređaj do sada, dok Huawei polaže karte na šire dimenzije u Kini još od serije Pura X iz 2025. godine. Osim estetskih promjena, preklopni telefoni koji najavljuju novu generaciju telefona koji bi u budućnosti mogli imati svoj značajan udio na tržištu, donosi i promjene za korisnike.

Zbog formata pasoša, otvoreni ekran u omjeru 4:3 omogućava faktički prirodno iskustvo za čitanje i praćenje sadržaja. Sklopljen, uređaj lako staje u džep, dok bi negativna strana promjena mogla biti činjenica da dimenzije otežavaju u određenoj mjeri rukovanje i kucanje jednom rukom na vanjskom ekranu.

Samsung je u julu predstavio Galaxy Z Fold 8, koji više nema svoj uski oblik, Foto: Framesira / Shutterstock.com

Početna cijena

Istraživačka kuća IDC procjenjuje da će preklopni telefoni činiti samo 2,2% globalnog obima prodaje u 2026. godini, uz rast na 3,3% do 2030. Kada je o njihovom udjelu u prihodu riječ, predviđa se da će dostići 10%. Dakle, ovakvi telefoni mogli bi u narednih nekoliko godina držati status luksuzne robe visoke marže, a ne masovne zamjene za standardne telefone. Jer, kao i u svakom novom lansiranom uređaju, cijena će diktirati i broj kupaca.

Huawei polaže karte na šire dimenzije u Kini još od serije Pura X iz 2025. godine, Foto: Robert Way / Shutterstock.com

Početna cijena preklopnih modela premašila je 2.000 dolara, a na njeno formiranje utjecali su skuplji troškovi proizvodnje u odnosu na standardne modele telefona. Preklopni telefoni traže skupe komponente: dodatni vanjski ekran, osjetljivi fleksibilni OLED panel i precizno izrađenu mehaniku šarke.