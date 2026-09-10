Ulazimo u eru pametnih telefona koji izgledaju kao pasoši, ali ko će ih moći priuštiti
Svoju tek započetu vladavinu u Appleu, izvršni direktor John Ternus otvorio je u velikom stilu kada je na Appleovom događaju u Cupertinu predstavio iPhone Duo, prvi Appleov preklopni telefon. Dizajniran je da se otvara poput džepne bilježnice, dok sam uređaj kombinuje vanjski ekran od 5,4 inča s unutrašnjim platnom od 7,6 inča. Pokreće ga A20 Pro procesor, dok je Face ID zamijenjen senzorom Touch ID na bočnom dugmetu. Međutim, osim tehničkih performansi, telefon izaziva pažnju i zbog činjenice da je dio trenda gdje mobiteli danas sve više liče na pasoše.
Šta su lansirali Samsung, Apple, Xiaomi i Huawei
Ovog ljeta su Samsung, Xiaomi i Huawei, okrenuli poslovnu startegiju, te telefone izgledom prilagodili dimenzijama pasoša. Samsung je u julu predstavio Galaxy Z Fold 8, koji više nema svoj uski oblik, Xiaomi je u tržišnu utakmicu ušao sa modelom 18 Fold, što je ujedno i njihov najskuplji uređaj do sada, dok Huawei polaže karte na šire dimenzije u Kini još od serije Pura X iz 2025. godine. Osim estetskih promjena, preklopni telefoni koji najavljuju novu generaciju telefona koji bi u budućnosti mogli imati svoj značajan udio na tržištu, donosi i promjene za korisnike.
Zbog formata pasoša, otvoreni ekran u omjeru 4:3 omogućava faktički prirodno iskustvo za čitanje i praćenje sadržaja. Sklopljen, uređaj lako staje u džep, dok bi negativna strana promjena mogla biti činjenica da dimenzije otežavaju u određenoj mjeri rukovanje i kucanje jednom rukom na vanjskom ekranu.
Početna cijena
Istraživačka kuća IDC procjenjuje da će preklopni telefoni činiti samo 2,2% globalnog obima prodaje u 2026. godini, uz rast na 3,3% do 2030. Kada je o njihovom udjelu u prihodu riječ, predviđa se da će dostići 10%. Dakle, ovakvi telefoni mogli bi u narednih nekoliko godina držati status luksuzne robe visoke marže, a ne masovne zamjene za standardne telefone. Jer, kao i u svakom novom lansiranom uređaju, cijena će diktirati i broj kupaca.
Početna cijena preklopnih modela premašila je 2.000 dolara, a na njeno formiranje utjecali su skuplji troškovi proizvodnje u odnosu na standardne modele telefona. Preklopni telefoni traže skupe komponente: dodatni vanjski ekran, osjetljivi fleksibilni OLED panel i precizno izrađenu mehaniku šarke.