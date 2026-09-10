Bitka za mali otok kod Jemena mogla bi uzdrmati svjetsku trgovinu

Njegov neplodni, pješčani i kameniti pejzaž nalik Mjesecu ostavlja utisak mjesta koje je vrijeme zaboravilo. Ipak, njegov strateški položaj stavio ga je u središte jednog sasvim modernog sukoba.

Otok Perim nalazi se u tjesnacu Bab al Mandab, geopolitičkoj tački koja je dobila ogroman značaj otkako je rat američkog predsjednika Donalda Trumpa s Iranom praktično zatvorio Hormuški moreuz.

Kako bi održala protok globalnih energenata i zadržala cijene na niskom nivou, Saudijska Arabija preusmjerila je izvoz nafte iz Hormuškog moreuza prema Crvenom moru.

Ali sada su jemenski pobunjenici Huti, najmoćniji regionalni saveznik Irana, pokrenuli ofanzivu koja bi im mogla omogućiti da preuzmu kontrolu nad Perimom, a time i steknu mogućnost da spriječe brodove da prolaze kroz ovaj uski prolaz iz Crvenog mora.

Regionalni izvori rekli su CNN-u u četvrtak da Huti vrše snažan pritisak kako bi zauzeli grad Mochu, ključnu obalnu lokaciju oko 80 kilometara sjeverno od Perima.

Jednog nedavnog dana, počasna garda jemenskih vojnika, strpljivo se krećući pod užarenim suncem, posmatrala je kako ispružena ruka izmučenog oficira pomaže pridošlicama na Perimu da siđu sa stare topovnjače. Među njima bila je i ekipa CNN-a, kojoj je odobren ekskluzivan pristup ovoj prašnjavoj ispostavi.

Prizor koji podsjeća na neka prošla vremena vjerovatno se na ovom mjestu odvijao stoljećima. Položaj otoka, na najužem dijelu tjesnaca koji Afrički rog odvaja od Arapskog poluotoka za svega 19 kilometara, generacijama ga je činio vrijednim carstvima i regionalnim silama. Nekada je služio kao stanica za snabdijevanje ugljem brodova Britanskog Carstva koji su plovili prema Indiji, a njegova carska prošlost i danas se može vidjeti u ruševinama koje propadaju.

Dok se kamenitim putem penje prema najvišoj tački otoka, oficir, s jednom rukom na volanu svog oronulog vojnog kamiona, pokazuje prema Eritreji i Džibutiju s druge strane vode, na afričkoj strani tjesnaca. Kao veteran brigade odane međunarodno priznatoj jemenskoj vladi, zna da njegova misija, odbrana Perima, poznatog i kao Mayyun, sada nosi mnogo veći ulog nego ranije.

„Sada je to geopolitičko pitanje“

Više od deset godina građanski rat u Jemenu djelovao je kao udaljeni regionalni sukob. Međutim, kako se borbe pojačavaju i kako pobunjenici Huti, uz podršku Irana, pokreću napade prema obali Crvenog mora, ta granica nestaje. Jemen, s Perimom u svom središtu, postaje još jedna potencijalna linija fronta u sukobu između Washingtona i Teherana, ali i podsjetnik da posljedice rata više ne ostaju unutar njegovih granica.

Huti već kontrolišu glavni grad Jemena, dijelove sjeverozapada zemlje i veći dio obale Crvenog mora sjeverno od otoka.

Deseci ranjenih u napadu Huta na Saudijsku Arabiju

Ako je historija ikakav pokazatelj, Bab al Mandab, manji blizanac Hormuškog moreuza i sada ključna alternativa toj ruti, mogao bi postati mjesto na kojem će Iran, preko svog saveznika, dodatno pojačati ekonomski i politički pritisak na Trumpa, podižući cijene nafte i nanoseći štetu izgledima republikanaca na američkim međuizborima u novembru.

„Rekli smo svijetu da je ovo iranski projekat, ali tada niko nije slušao Jemence… Sada je to geopolitičko pitanje“, rekao je Tarik Saleh, potpredsjednik međunarodno priznate jemenske vlade koja je pod opsadom, u ekskluzivnom intervjuu za CNN.

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Saleh, nećak svrgnutog predsjednika Alija Abdulaha Saleha i nekadašnji saveznik Huta, rijetka je pojava među jemenskom političkom elitom, jedini je vođa i vojni komandant koji je ostao u zemlji dok su mnogi drugi pobjegli. Kaže da je preživio nekoliko pokušaja atentata i da ga Iran želi mrtvog. Sastanci s njim dogovaraju se u kratkom roku, na nasumičnim lokacijama i brzo završavaju.

U razgovoru za CNN, vođenom krajem augusta iz šatora na udaljenoj jemenskoj plaži, Saleh je rekao da od Sjedinjenih Država ne dobija nikakvu pomoć, „samo razgovore“. Upozorio je da bi, ako Huti zauzmu otok Perim i preuzmu kontrolu nad tjesnacem Bab al Mandab, „bile potrebne ogromne međunarodne snage i mornarica“ da ih se odatle izbaci.

Čak je i dolazak do Perima opasan

Čak je i dolazak do otoka Perim svojevrsna lekcija o opasnostima ovog često jednostranog, visokotehnološkog rata.

Dok se ekipa CNN-a pripremala za prelazak s kopna, udaljenog tri kilometra, upozorenja o neposrednom napadu dronom Huta natjerala su topovnjaču s posadom da se vrati. Pripremajući se za mogući napad, topnik je ispalio metak velikog kalibra iz svog zahrđalog oružja.

„Zajedno su u tome“

Građanski rat u Jemenu počeo je 2014. godine, kada su pobunjenici Huti zauzeli glavni grad Sanu i protjerali međunarodno priznatu vladu u egzil. Saudijska Arabija je sljedeće godine pokrenula vojnu kampanju s ciljem protjerivanja pobunjenika. Iran je Hutima osigurao oružje i obuku te ima određeni uticaj na odluke pobunjeničke grupe.

Rezultat je podijeljena zemlja, u kojoj Huti kontrolišu glavni grad i sjeverozapad, dok vlada i savezničke frakcije drže veći dio juga i istoka. Oko 22 miliona ljudi, otprilike polovina stanovništva, i dalje treba humanitarnu pomoć.

Nakon Hamasovog napada na Izrael 7. oktobra i rata u Gazi koji je uslijedio, Huti su se uključili u sukob. Pokrenuli su napade na Izrael u znak solidarnosti s Palestincima u Gazi i počeli napadati brodove u Crvenom moru. SAD i Izrael izveli su zračne napade na ovu grupu, uništavajući njenu ključnu imovinu. Trumpova administracija proglasila je Hute terorističkom organizacijom 2025. godine.

Najnovija ofanziva Huta protiv jemenske vlade počela je u julu. Time je prekinuto prešutno četverogodišnje primirje između Huta i Saudijske Arabije, a jemenski sukob uvučen je u širi rat koji uključuje Iran.

U rijetkom izuzetku od ograničenja koja je Saudijska Arabija uvela na jemenski zračni prostor nakon intervencije 2015. godine, Saudijska Arabija je dozvolila iranskom putničkom avionu da sleti u Sanu. Avion, prva direktna zračna veza između Teherana i Sane u otprilike deset godina, potom je prevezao delegaciju Huta na sahranu Alija Hamneija, bivšeg iranskog vrhovnog vođe, koji je ubijen zajedno s nekoliko članova svoje porodice u prvim američko izraelskim napadima 28. februara.

Međutim, kada se avion vratio deset dana kasnije, Saudijska Arabija mu je uskratila dozvolu za slijetanje u Sanu zbog sumnje da je prevozio i osoblje te vojnu opremu Iranske revolucionarne garde. Saudijski avion udario je u pistu aerodroma, zbog čega je avion morao skrenuti prema jemenskom lučkom gradu Hodeidahu, koji kontrolišu Huti.

Ta epizoda postala je prekretnica i počela je urušavati diplomatiju koja je uglavnom održavala neformalno primirje i zaustavila napade Huta na saudijsku teritoriju. U trenutku kada se raspadalo primirje između SAD-a i Irana, Huti su uzvratili proglašavanjem pomorske blokade Saudijske Arabije i prijetnjama brodovima koji su saudijski izvoz prevozili kroz Bab al Mandab. Također su lansirali rakete i dronove na naftnu infrastrukturu, aerodrome i druge civilne objekte u kraljevstvu.

Vrijeme pokretanja nove ofanzive Huta moglo bi odgovarati Iranu jer povećava pritisak na Trumpa. Mohammed Al Basha, bivši glasnogovornik jemenske vlade i analitičar rizika sa sjedištem u Washingtonu, opisao je odnos Teherana i Huta kao „odnos u kojem Huti nisu podređeni Iranu, ali su zajedno u tome“.

Ipak, posmatrači upozoravaju da nedavnu intervenciju Huta ne treba posmatrati samo kao izvršavanje iranske regionalne politike.

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„Hutima je bio potreban rat kao odvraćanje pažnje od domaćih problema. Htjeli su pokazati da se mogu boriti protiv Saudijske Arabije kako bi ponovo pregovarali s njom. A ako će to pomoći starom prijatelju, poput Irana, koji im je u jednom trenutku bio jedini prijatelj, zašto ne?“, rekao je Farea Al Muslmi, istraživač saradnik think tanka Chatham House.

Napadi Huta na Izrael i slabljenje drugih iranskih saveznika u regiji, poput Hezbolaha u Libanu, kao i pad Assadovog režima u Siriji, ojačali su položaj jemenske frakcije unutar takozvane „osovine otpora“, a Huti su željeli iskoristiti svoj novi položaj, dodao je.

Zvaničnici u Sani nisu odgovorili na CNN-ov zahtjev za komentar. Vođe Huta su u ranijim izjavama tvrdile da je njihova trenutna ofanziva unutar i izvan Jemena odgovor na „saudijsku agresiju i blokadu“.

U izjavi datoj u četvrtak, Nasr al Din Amer, čelnik državne novinske agencije Saba kojom upravljaju Huti, rekao je za CNN da je cilj vojne kampanje pobunjenika „okončati opsadu koju je saudijski neprijatelj nepravedno nametnuo prije 12 godina“.

Amer je tvrdio da Huti kontrolišu tjesnac Bab al Mandab i dijelove Crvenog mora zahvaljujući svojoj vatrenoj moći, navodeći da su operacije usmjerene samo protiv saudijskih brodova.

„Također ciljamo trupe koje su Saudijci mobilizovali kako bi teritorijalno napredovali protiv nas, kao i oružje koje im Saudijci šalju“, rekao je.

Napadi na luku, ribari

Protok nafte pored Perima već je naglo opao usred ovog pomorskog rizika. Prije tri godine oko 10 posto svjetske pomorske trgovine naftom prolazilo je kroz Bab al Mandab. Podaci kompanije Kpler pokazuju da se taj obim od tada prepolovio, a kontinuirana kampanja Huta mogla bi dodatno ugroziti ovu rutu.

Jemenski ribari također postaju žrtve napada dronovima Huta. Deseci ljudi evakuisani su s otoka sjeverno od Perima nakon što je u jednom takvom napadu nekoliko ljudi poginulo i ranjeno, prema riječima zvaničnika jemenske vlade.

Dok su ribari nedavno vadili ulov iz krhkih čamaca od stakloplastike u blizini improvizovane pijace na obali, nekoliko njih zastalo je da razgovara s CNN-om, žaleći se da rat uništava njihov posao.

Jedan trgovac rekao je da bi „normalnim danima bilo mnogo brodova tamo“, ali da „zbog napada Huta trenutno nema brodova“.

Djeca su se igrala u mlakim valovima Crvenog mora. Očigledno ne mareći za brige svojih roditelja, gurala su se kako bi ušla u fotografije gostujućih novinara.

Ali slika koja se ovdje sve jasnije pojavljuje jeste slika zemlje koja je već iscrpljena ratom, krhka i siromašna, i koja se sve više približava tački sloma.

Nekoliko kilometara dalje uz obalu, dokazi za to postaju sve brojniji.

Luka Mocha i dalje je zatvorena nakon napada Huta u augustu, u kojem je poginulo 16 ljudi. U napadu su uništeni brodovi, čamci, oprema i platforme.

Luka Mocha, najsjeverniji grad na Crvenom moru pod kontrolom vlade, teško je pogođena. Prije nekoliko sedmica više od 25 raketa Huta palo je na prostranu luku dok su se trgovački brodovi istovarali, rekao je direktor luke Abdel Malek Al Sharaabi.

U vodi, napola potopljeni brodovi leže pod nevjerovatnim uglovima, dok je beton na kopnu izbrazdan rupama dovoljno dubokim da u njih stane veliki pas. Gomile spaljenih okvira motocikala leže pored hrpa napola istopljenih motora.

Tog dana poginulo je 16 ljudi, a 22 su ranjene, rekao je upravitelj luke za CNN. Šest trgovačkih brodova je potopljeno, a uništeno je 14.000 motocikala. Hutiji, rekao je, žele uništiti ekonomiju.

„Luka je imala veliku ulogu u razvoju i trgovini“, rekao je Al Sharaabi. „Cilj ovog napada jeste nanijeti štetu tom razvoju i zaustaviti usluge.“

Tokom protekle godine Huti su više puta gađali ciljeve udaljene čak do Izraela, više od 1.600 kilometara od Jemena. Tvrde da posjeduju hipersonične rakete i arsenal koji uključuje protubrodske rakete dugog dometa, koje lete nisko iznad mora i dizajnirane su tako da izbjegnu radar. Također posjeduju rakete zemlja zrak sposobne obarati američke dronove na velikim visinama i predstavljaju prijetnju avionima s posadom.

„Viša cijena u budućnosti“

Na jemenskim frontovima borbe između Huta i vladinih snaga se pojačavaju. Vladine trupe koriste nove FPV kvadrokoptere, odnosno dronove kojima upravljaju iz prvog lica, kako bi napadale skrivene bunkere Huta.

„Naše trupe su ojačane zahvaljujući obuci i novim resursima, poput dronova“, rekao je Saleh za CNN.

Međutim, zvaničnici tvrde da Iran pokušava održati Hute u prednosti svaki put kada vlada napravi novi korak. Vožnja vozilom sa zatamnjenim prozorima do dobro čuvanog skladišta na tajnoj lokaciji pružila je uvid u taj izazov, ali i ono što vlada smatra dokazom razmjera iranske podrške Hutima, uključujući snabdijevanje oružjem koje može ugroziti promet tankera u Crvenom moru.

REUTERS/Khaled Abdullah

Abdel Nasser El Mamlouh, direktor Salehove vojne medijske operacije, proveo je CNN kroz ono što je opisao kao pošiljku oružja iranske proizvodnje, zaplijenjenu prije nego što su je krijumčari uspjeli dostaviti Hutima.

Nacionalne snage otpora međunarodno priznate jemenske vlade kažu da redovno zapljenjuju napredno oružje koje se morem krijumčari Hutima.

Skriveno skladište sadržavalo je ogromne projektile duge 5,5 metara, složene radarske sisteme dugog dometa, motore za dronove i optičku opremu, pa čak i metke skrivene unutar akumulatora kamiona. Sve je, rekao je El Mamlouh, bilo predstavljeno kao komercijalna oprema kako bi se izbjeglo otkrivanje.

I ono što su zaplijenili, otvoreno je priznao, predstavlja samo mali dio onoga za šta se vjeruje da je već prošlo. Krijumčari su „priznali da su prije ove pošiljke prokrijumčarili još 11 pošiljki slične veličine i sadržaja“, rekao je, ukupne težine 750 tona.

Ako Huti zauzmu Perim i učvrste svoje položaje u Bab al Mandabu, upozorio je, više im neće biti potrebno oružje dugog dometa kako bi prijetili brodovima.

„Minirali bi tjesnac, baš kao što je Iran učinio u Hormuškom moreuzu“, rekao je.

Duž jemenske obale Crvenog mora koja je pod kontrolom vlade, zvaničnici gotovo da nemaju sumnje da je njihov građanski rat postao dio nečega mnogo većeg.

„Borimo se u ovom ratu u ime arapskog svijeta i međunarodne zajednice“, rekao je Mamlouh.

Prije nego što je požurio iz svog šatora na plaži, Saleh je upitan šta će se dogoditi ako američka podrška nikada ne stigne.

„U budućnosti ćemo platiti višu cijenu“ kako bismo uklonili Hute, odgovorio je. A isto će, upozorio je, učiniti i „američka vojska, međunarodna zajednica i međunarodna trgovina“.

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