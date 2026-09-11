Poplava u Nepalu bila je upozorenje koje je svijet već primio: Kako je Zapad iznevjerio ovu zemlju

Rajendra Dawadi bio je u svojoj učionici u Biduru, u Nepalu, ujutro 26. augusta kada je kolega utrčao s upozorenjem: poplavni val zahvatio je dolinu Trishuli, uništavajući kuće i mostove. Nije čekao da provjeri informacije. Pozvonio je na školsko zvono, poslao oko 900 učenika na više mjesto i vratio autobus pun djece neposredno prije nego što se stari most koji je autobus trebao prijeći srušio. Trospratnu školsku zgradu odnijela je bujica za manje od sat vremena.

Mnogi njegovi sunarodnici nisu imali te sreće. Dio glečera se odlomio od vrha Langtang Lirunga, blizu granice s Kinom. Pokrenuo je zid vode, leda, kamenja i nanosa niz doline Trishuli i Bhotekoshi. Prema podacima Nepalske uprave za upravljanje katastrofama, ove sedmice je potvrđena smrt više od 1.250 ljudi, dok se više od 4.200 još uvijek vodi kao nestalo. Uništeno je 12.000 domova. Oko 1,6 miliona ljudi je direktno pogođeno.

Novac koji je trebao pomoći zemljama poput Nepala da predvide takve katastrofe i lakše se nose s njihovim posljedicama nije stigao – ni na vrijeme ni u ni približno dovoljnim količinama. Poplava u Nepalu najavljuje ono što čeka ostatak svijeta u razvoju ako se to ne promijeni.

Velika obećanja, malo ostvareno

„Nepal plaća cijenu globalnog zagrijavanja, iako je naš doprinos manji od 0,1 posto“, rekla mi je Sujeeta Mathema, izvršna direktorica ActionAid Nepal.

Izvještavam o ovom problemu još otkako su ga bogate zemlje zvanično priznale, na samitu u Kopenhagenu 2009. godine. Tada je američka državna sekretarka Hillary Clinton obećala da će bogate zemlje do 2020. godine mobilizirati 100 milijardi dolara godišnje za finansiranje borbe protiv klimatskih promjena.

Od tada, na svakom samitu COP-a, čujem istu frustraciju od zvaničnika zemalja globalnog Juga. Brojka je stalno “popunjena” na papiru, dok je novac koji je zapravo stigao na teren ostao oskudan. OECD kaže da je cilj od 100 milijardi dolara konačno dostignut 2022. godine, dvije godine kasnije nego što je planirano. Oxfam i CARE, kada se isključe krediti i napuhana razvojna pomoć, procjenjuju stvarnu vrijednost ovih sredstava ekvivalentnih grantovima na samo 20 do 35 milijardi dolara godišnje.

Novac presušuje

Poplava u Nepalu ne uči svijet ničemu što već nije znao. Ona samo još jednom naglašava koliko je velika frustracija.

„Međunarodna zajednica je iznevjerila Nepal“, rekao mi je Brandon Wu, direktor za politiku i kampanje u ActionAid USA. Wu je 15 godina radio u institucijama poput Zelenog klimatskog fonda (GCF), a sada radi s novijim Fondom UN-a za odgovor na gubitke i štete (FRLD) – mehanizmima koji bi trebali preusmjeravati novac iz bogatih zemalja s visokim emisijama u siromašnije zemlje izložene klimatskim rizicima. „Znamo da će se katastrofe dogoditi i znamo kako izgraditi otpornost na njih. Ali nema dovoljno novca, a taj novac se previše sporo kreće.“

Brojke to potvrđuju. Nepal ima gotovo 2.000 glacijalnih jezera, od kojih su naučnici 21 utvrdili kao opasno. GCF je odobrio grant od 36,1 milion dolara – dio paketa vrijednog 49,9 miliona dolara kada se uključi sufinansiranje – za smanjenje rizika na četiri najugroženija jezera putem sistema ranog upozoravanja, pošumljavanja i zaštitne infrastrukture.

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Malo iz Washingtona

Ovog ljeta, prema podacima samog fonda, isplaćeno je samo 9,2 miliona dolara od odobrenog granta GCF-a od 36,1 milion dolara, ili oko 26 posto. Sedmicu prije poplave, Nepal je odvojeno zatražio pomoć tehničkog tijela UN-a u vezi s rizikom od glacijalnih jezera. Zahtjev je stigao prekasno da bi imao ikakvog efekta.

Tu je i FRLD, osnovan upravo da bi pomogao zemljama da se oporave od klimatskih katastrofa. Ovog ljeta, taj fond za gubitke i štetu imao je na raspolaganju oko 250 miliona dolara za isplatu, u poređenju sa 3 milijarde dolara već neriješenih zahtjeva. Poplave u Nepalu samo povećavaju taj iznos. Ukupna sredstva obećana fondu i dalje su manja od jedne milijarde dolara. Dosadašnji doprinos SAD-a iznosi 17,5 miliona dolara. Početna obećana pomoć Washingtona Nepalu nakon katastrofe bila je 500.000 dolara.

To nije grant već kredit

Mathema kaže da je novac od pomoći koji je stigao uglavnom bio strukturiran kao zajam, a ne kao grant. To znači da će Nepal otplaćivati ​​dug za katastrofu koju nije izazvao.

Sam Nepal je mala ekonomija izložena klimatskim rizicima. Njegov BDP od oko 43 milijarde dolara oslanja se na poljoprivredu i šumarstvo, usluge i turizam, a prije svega na doznake građana koji rade u inostranstvu. Centralna banka zemlje sada procjenjuje da doznake čine oko trećinu BDP-a. To je jedan od najvećih udjela u svijetu.

Tekstil i drugi poljoprivredni proizvodi su glavni izvozni proizvodi zemlje. Oko 94 posto stanovništva ima pristup električnoj energiji, prema podacima Svjetske banke, iako taj prosjek krije velike regionalne razlike. U nekim zapadnim provincijama, samo oko 50 posto stanovništva još uvijek ima pristup električnoj energiji. Gotovo sva električna energija – više od 95 posto instaliranog kapaciteta – dolazi iz hidroelektrana, od kojih su mnoge oštećene ili zatrpane u poplavi. Ostatak energetskih potreba pokriva se uvozom nafte.

Nepal nastavlja dalje

Nepal je učinio ono što od njega traži međunarodni sistem. Podnio je ažurirani nacionalni plan za klimu, zajedno sa strategijama prilagođavanja klimatskim promjenama. Nedavno je pozvao bogate zemlje da obećanja o finansiranju gubitaka i štete pretvore u stvarna plaćanja.

Taj plan predviđa trošak od 73,7 milijardi dolara za smanjenje emisija za 26,8 posto do 2035. godine. Pod pretpostavkom da će 85 posto tog novca doći od međunarodnih donatora. Stvarna ovisnost o stranom novcu je još izraženija nego što sama brojka sugerira. Prema proračunima Nepala, čak 97 posto smanjenja emisija koje se zemlja obavezala postići ovisi o vanjskom finansiranju. Drugim riječima, ako se isključi strani novac, gotovo ništa od obećanog smanjenja emisija neće biti ostvareno.

Ovo finansijsko usko grlo stavlja Nepal u središte geopolitičkog pritiska između Kine i Indije, čiji snažan industrijski rast doprinosi regionalnom zagrijavanju, dok Nepal proizvodi manje od 0,1 posto globalnih emisija. Kao odgovor, Katmandu je poduzeo neobičan korak tražeći od obje susjedne sile, kao i od zapadnih donatora, direktnu kompenzaciju za klimatske promjene. Međutim, dok multilateralni fondovi UN-a stoje, klimatske katastrofe bi mogle prisiliti zemlje poput Nepala, koje služe kao tampon zemlje, da posuđuju od tih regionalnih sila po visokim kamatnim stopama kako bi obnovile uništene energetske mreže.

Skeptici će istaći da se bogate zemlje također suočavaju s vlastitim unutrašnjim pritiscima – biračima koji žele da se novac troši kod kuće, a ne u inostranstvu.

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Šta su prioriteti?

Wu, Amerikanac, ne osporava političku realnost, ali odbacuje pretpostavku. Strana pomoć zapravo uživa relativno solidnu podršku u SAD-u, kaže on, dok Amerikanci imaju tendenciju da precjenjuju koliki dio saveznog budžeta troši. Kada saznaju stvarnu cifru, podrška za nju obično raste, a ne opada.

„Nije pitanje ima li novca“, kaže on. „Pitanje su politički prioriteti.“ I ovo nije samo humanitarno pitanje, tvrdi on. Nijedna zemlja, uključujući SAD, nema koristi od smanjenja vlastitih emisija ako ostatak svijeta ne može sebi priuštiti isto.

Zaista, novac uložen u sisteme ranog upozoravanja u Nepalu ili izgradnju sistema obalne odbrane u Bangladešu znači novac uložen u to da ljudi ostanu tamo gdje žive, umjesto da budu prisiljeni da se sele. Bogate zemlje već troše ogromne sume na upravljanje migracijama na svojim granicama. Finansiranje otpornosti tamo gdje problem nastane, prije nego što katastrofa raseli ljude, jeftiniji je način rješavanja problema.

Smanjenje rizika za sve

Iz geopolitičke perspektive, finansiranje klimatskih mjera manje se odnosi na humanitarnu pomoć, a više na smanjenje rizika za zemlje donatore. Destabilizirani Nepal ne bi samo uzrokovao regionalno raseljavanje stanovništva. To bi također ugrozilo južnoazijske trgovinske koridore i prekogranične lance snabdijevanja energijom. Ulaganje u lokalnu zaštitu klime prije nego što katastrofe udare sprječava da ranjive zemlje upadnu u sistemske probleme upravljanja.

Matematika pojednostavljuje moralni argument. Bogate zemlje, kaže ona, imaju pravo zaštititi svoje građane. Ali ne po cijenu nepravde prema zemljama koje gotovo nimalo nisu doprinijele izazivanju krize koja ih sada pogađa.

Poplave u Nepalu će nestati s međunarodnih naslova mnogo brže nego što će njihove posljedice nestati iz života ljudi koji su ih preživjeli. Ali obrazac koji je ona otkrila neće nestati. Finansirajte sa 250 miliona dolara u odnosu na zahtjev od 3 milijarde dolara. “Ova priča je priča o klimatskoj pravdi”, kaže Matema. “Ova priča je o ljudima koji su patili jer globalna zajednica ne ispunjava svoju obavezu.”

Nepal je upozorenje. Pitanje je da li ostatak svijeta sluša – prije nego što isti problemi stignu do njega.

Ken Silverstein, saradnik Forbesa