VW prijavio gubitak u milijardama, Arno Antlitz poručuje: “Nemamo vremena za gubljenje”

Najveći njemački proizvođač automobila Volkswagen, pod čijim okriljem izlazi deset brendova, među kojima Audi, Seat, Škoda, danas (četvrtak) je prijavio gubitke od 5,8 milijardi eura u trećem kvartalu. Volkswagen se već duže vrijeme nosi sa izazovima u poslovanju, a posljednjim objavljenim gubicima najviše je pridonijela konkurencija iz Kine. Također, u obzir treba uzeti i činjenicu da je VW ušao u proizvodnju električnih vozila, proces restrukturiranja poslovanja, u okviru kojeg je, u cilju smanjenja troškova, još ranije najavljeno smanjenje broja radnika u cijeloj grupaciji za više od 100.000 do kraja 2030.godine, te zatvaranje pogona u Zwickauu, Emdenu, Hanoveru i Neckarsulmu. Također, smanjenje vrijednosti goodwilla (poslovna vrijednost) podružnice Porsche, koja se bavi sportskim automobilima i SUV vozilima, približno je 6,4 milijarde eura, i gubitak je nenovčan, ali je imao utjecaj na oprativnu dobit VW-a.

Ko je doprinio padu

Kako je prenio DW, Volkswagen je prošlog mjeseca upozorio da se njegova grupa od 10 brendova, suočava sa gubitkom 10 milijardi eura godišnje dobiti, te da je najveći udarac došao od Porschea, Volkswagenove podružnice za luksuzne sportske automobile i SUV-ove. Porsche, koji je nekada bio glavni pokretač profita VW grupe, također je bio jedan od glavnih faktora koji su doprinijeli kvartalnim gubicima VW-a u 2025. godini.

Prema podacim objavljenim na zvaničnom sajtu VW Group-a, u trećem kvartalu ove godine isporuke kupcima pale su za 14,3%, na oko 1,88 miliona vozila, dok je u prvih devet mjeseci zabilježen pad od 9%. Sličan trend pada, oko 15% u trećem kvartalu registrovan je i kod same proizvodnje. Kada je o broju radnika riječ, on je prema objavljenim podacima za period prvih devet mjeseci, smanjen sa oko 662,9 hiljada na 648,1 hiljadu, što je pad od 2,2%, te ukazuje na to da je grupacija već započela najavljeno restrukturiranje poslovanja i rezanje radnih mjesta.

Prihodi u trećem kvartalu pali su za 6,3% na oko 75,3 milijarde eura (75.277), dok su na nivou devet mjeseci blago pali za 2,2%, na 233,4 milijarde eura.

U trećem kvartalu zabilježen je i ogroman operativni gubitak od 5,86 milijardi eura, dok je minus godinu ranije bio 1,3 milijarde (-1,229). U proteklih devet mjeseci operativna dobit pala je za 98,7%, sa 5,4 milijarde iz 2025., na 71 milion eura. Neto gubitak VW-a u trećem kvartalu iznosi 5,82 milijarde eura.

Zanimljivo je da je grupcija prošle godine u istom periodu bio u plusu kada je riječ o neto dobiti i to više od 3,4 milijarde eura, dok je u prvih devet mjeseci ove godine, neto gubitak dostigao 2,72 milijarde eura.

Kada je riječ o novčanim tokovima, oni, prema objavljenim podacima pokazuju da je Grupa strateški vodila računa o investicijama i obrtno kapitalu kako bi se sačuvala gotovina. Tako je neto novčani tok (Net Cash Flow), prvih devet mjeseci ove godine zabilježio rast od 144,5%, te se povećao sa 1,8 na skoro 4,4 milijarde eura.

“Moramo djelovati brzo i odlučno”

Čista gotovina i finansijske rezerve Grupe, krajem septembra iznosile su oko 33 milijarde eura, što je blagi rast od 6,4% u odnosu na prethodnu godinu.

„Devetomjesečni rezultati jasno pokazuju jedno: Ne možemo si priuštiti gubljenje vremena i moramo djelovati brzo i odlučno. Na tržište donosimo uzbudljiva vozila s najsavremenijom tehnologijom. Predvodimo električnu mobilnost u Evropi. Električna vozila čine 40 posto naše banke narudžbi. Naša porodica električnih gradskih automobila, sa 150.000 narudžbi, daje veliki doprinos tome. Istovremeno, američke tarife nas opterećuju, kinesko tržište se smanjuje, a konkurentski pritisak u Evropi značajno raste. Tržišni uspjeh naših električnih vozila vrši dodatni pritisak na našu zaradu, jer trenutno zarađujemo manje od električnih vozila nego od vozila s motorima s unutarnjim sagorijevanjem. Nakon devet mjeseci, naš operativni povrat od prodaje prije posebnih stavki iznosi 3,8 posto. To je prenisko da bismo nastavili snažno ulagati u našu budućnost. S našim Planom za budućnost definirali smo ključne mjere za održivo poboljšanje naše profitabilnosti: pojednostavljenu ponudu modela, jednostavnije strukture, poboljšane troškove vozila, niže režijske troškove, veću efikasnost u našim pogonima i brži razvoj tehnologije. Zajedno, to čini sveobuhvatan program troškova od oko 31 milijarde eura. Ono što je sada važno“ je brza i dosljedna implementacija”, kazao je u saopćenju Arno Antlitz, finansijski direktor i operativni direktor Volkswagen grupe.