Forbes Magazin (Video): Gdje su prilike za bh. kompanije na britanskom tržištu

U novoj emisiji Forbes Magazin donosimo detalje vezano za prodaju Koksare Lukavac. Nekadašnji industrijski gigant prodaje se kroz 15 cjelina čija ukupna početna cijena iznosi približno 171 milion KM, dok je ukupna procijenjena vrijednost cjelokupne imovine preko 238 miliona KM.

Gost Forbes Magazina je Amela Karajbić, predsjednica Britansko-bosanskohercegovačke privredne komore.

Gdje su najveće prilike za bh. poduzetnike na tržištu Velike Britanije, jedno je od pitanja koja smo otvorili.

U saradnji sa strateškim bh. partnerom, VTKBiH, Britansko-bosanskohercegovačka privredna komora realizira projekat pripreme bh. kompanija za posjetu London Build Expo-u 2026, 25. i 26. novembra. Bit će ovo prilika da se osam domaćih kompanija upozna sa ponudama drugih kompanija iz cijelog svijeta te uspostave poslovne kontakte.