Klub milijardera sve je veći: Još dvojica sportista premašila milijardu dolara zarade tokom karijere

Nakon što su mu se 2026. godine pridružili Kevin Durant i Stephen Curry, ekskluzivni klub sportista koji su tokom karijere zaradili najmanje milijardu dolara trebao bi u idućih godinu narasti na 11 članova. Lionel Messi i Tiger Woods pritom bi trebali dosegnuti još impresivniju granicu zarade.

Nakon što je Tiger Woods 2009., postao prvi aktivni sportista u historiji koji je tokom karijere zaradio više od milijardu dolara, trebalo je proći još osam godina da neko ponovi taj uspjeh. Bokser Floyd Mayweather tu je granicu dosegnuo tek 2017. godine.

Danas taj klub više nije toliko ekskluzivan. Budući da se u sport slijeva više novca nego ikada prije, čak je devet sportista tokom karijere ostvarilo ukupne prihode od najmanje milijardu dolara, a očekuje se da će im se još dvojica pridružiti u idućih godinu.

U izračun su uključeni prihodi ostvareni na sportskim terenima, poput plaća i novčanih nagrada, kao i zarada izvan sporta, uključujući sponzorske ugovore. Iznosi su prikazani prije odbitka poreza i provizija agenata.

Curry i Durant novi članovi kluba milijardera

Košarkaške zvijezde Stephen Curry i Kevin Durant posljednji su se pridružili ovom društvu. Obojica su granicu od milijardu dolara ukupne zarade premašila tokom sezone 2025./2026.

Curry bi u sezoni 2026./2027. trebao zaraditi 203,6 miliona dolara, a Durant 104,9 miliona, čime će biti dvojica najplaćenijih igrača NBA lige.

Zahvaljujući tim prihodima, do proljeća bi na ljestvici sportista s najvećom zaradom u historiji trebali prestići Floyda Mayweathera, Rogera Federera i Phila Mickelsona te zauzeti peto i šesto mjesto.

No probiti se među vodeću četvoricu bit će znatno teže.

Cristiano Ronaldo ove je godine postao prvi aktivni sportista u historiji koji je tokom karijere zaradio dvije milijarde dolara. Njegovi prihodi od igranja dosegnuli su novi nivo nakon prelaska u saudijski Al Nassr 2023. godine, dok su njegovi sponzorski ugovori među najunosnijima u svijetu sporta.

Četrdesetjednogodišnja fudbalska legenda ove bi sezone trebala zaraditi dodatnih 300 miliona dolara, čime bi ukupnu zaradu tokom karijere povećala na 2,39 milijardi dolara i dodatno učvrstila vodeću poziciju.

Njegov dugogodišnji rival Lionel Messi trebao bi mu se pridružiti u klubu sportista s više od dvije milijarde dolara zarade već iduće godine.

NAJPLAĆENIJI SPORTISTI U HISTORIJI

Ronaldo,, Foto: Reuters

Ukupna zarada tokomkarijere: 2,09 milijardi dolara

Sport: Fudbal

Dob: 41

Procijenjena ukupna zarada do 2027.: 2,39 milijardi dolara

Cristiano Ronaldo već je četiri godine zaredom na vrhu Forbesove ljestvice najplaćenijih sportista svijeta, ponajprije zahvaljujući ugovoru sa saudijskim Al Nassrom, koji mu donosi više od 200 miliona dolara godišnje. Portugalski fudbaler već desetu uzastopnu sezonu ostvaruje procijenjenu zaradu od najmanje 100 miliona dolara, a taj niz obuhvata i razdoblja provedena u Manchester Unitedu, Juventusu i Real Madridu.

Četrdesetjednogodišnji napadač na Instagramu ima 679 miliona pratitelja, više od bilo koje druge osobe na svijetu. Tokom karijere obilježene brojnim rekordima približava se još jednom historijskom postignuću – granici od 1000 pogodaka u klupskim i reprezentativnim takmičenjima.

U junu je Ronaldo prvi put uvršten na Forbesovu ljestvicu svjetskih milijardera, s procijenjenim bogatstvom od 1,2 milijarde dolara. Time je prestigao svojeg dugogodišnjeg rivala Lionela Messija, čije se bogatstvo procjenjuje na 1,1 milijardu dolara.

Tiger Woods, Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Ukupna zarada tokom karijere: 1,97 milijardi dolara

Sport: Golf

Dob: 50

Procijenjena ukupna zarada do 2027.: 2,01 milijarda dolara

Na vrhuncu karijere Tiger Woods deset je godina zaredom bio najplaćeniji sportista svijeta, a krajem 2000-ih zarađivao je više od 100 miliona dolara godišnje. Međutim, put do druge milijarde dolara pokazao se znatno težim. Njegov ugled narušili su skandal zbog nevjere 2009., i hapšenja 2026., zbog sumnje na vožnju pod utjecajem alkohola, dok su brojne povrede i operacije leđa prekinule njegovu dominaciju na golfskim terenima.

Woods je 2024., izgubio i jednog od najvažnijih sponzora, nakon što je prekinuo 27-godišnju saradnju s Nikeom. Ipak, zadržao je partnerstva s kompanijama TaylorMade, Bridgestone i Monster Energy, među ostalima, te pokrenuo vlastiti brend odjeće Sun Day Red.

Na Forbesovu ljestvicu milijardera uvršten je 2022. godine, samo sedam dana nakon LeBrona Jamesa, a njegovo se bogatstvo danas procjenjuje na 1,5 milijardi dolara.

Lionel Messi, Foto: Reuters

Ukupna zarada tokom karijere: 1,87 milijardi dolara

Sport: Fudbal

Dob: 39

Procijenjena ukupna zarada do 2027.: 2,02 milijarde dolara

Lionel Messi navodno je nakon isteka ugovora s Paris Saint-Germainom 2023. godine imao ponudu saudijske fudbalske lige vrijednu čak 400 miliona dolara godišnje. Ipak, za razliku od svg dugogodišnjeg rivala Cristiana Ronalda, odlučio je krenuti drugim putem i pridružiti se Inter Miamiju, klubu američke lige MLS.

Njegov dolazak snažno je potaknuo poslovni rast kluba, čija je procijenjena vrijednost porasla na 1,35 milijardi dolara, čime je Inter Miami postao najvrjedniji klub MLS-a. Messi pritom ostvaruje iznimno visoke prihode. Ove bi godine trebao zaraditi oko 145 miliona dolara, uključujući prihode od ugovora s Adidasom i Apple TV-om, za koje se vjeruje da mu omogućuju udio u ostvarenim prihodima.

Tridesetdevetogodišnji argentinski napadač ima i mogućnost kupnje vlasničkog udjela u Inter Miamiju nakon završetka igračke karijere.

Najveći dio klupske karijere Messi je proveo u Barceloni, a koliko je ondje zapravo zarađivao postalo je poznato tek 2021. godine, kada je španjolski list El Mundo objavio procurjelu kopiju njegova ugovora. Dokument je otkrio da su njegova primanja bila znatno veća nego što se dotad pretpostavljalo.

LeBron James, Foto: Bill Streicher-Imagn Images

Ukupna zarada tokom karijere: 1,68 milijardi dolara

Sport: Košarka

Dob: 41

Procijenjena ukupna zarada do 2027.: 1,77 milijardi dolara

Još 2002. godine, dok je bio srednjoškolac, LeBron James osvanuo je na naslovnici časopisa Sports Illustrated uz natpis “Odabrani” (The Chosen One). Više od dvije decenije poslije ne samo da je opravdao golema očekivanja nego je postao zaštitno lice NBA lige u razdoblju nakon Michaela Jordana.

James ima doživotni sponzorski ugovor s Nikeom, a nedavno je među svoje partnere uvrstio i Polymarket, platformu za predviđanje ishoda događaja, od koje prema medijskim izvještajima zarađuje oko 15 miliona dolara godišnje.

Četrdesetjednogodišnji košarkaš, koji danas igra za Philadelphia 76-erse, jedan je od suosnivača medijske produkcijske kompanije SpringHill Company. Njena je vrijednost 2021. procijenjena na 725 miliona dolara, a prošle se godine spojila sa firmom Fulwell 73. Poslovni uspjesi izvan košarkaških terena pridonijeli su rastu Jamesova bogatstva, koje se danas procjenjuje na 1,4 milijarde dolara.

James također posjeduje manji vlasnički udio u Fenway Sports Groupu, a godinama je javno govorio o mogućnosti kupovine NBA kluba nakon završetka igračke karijere. Ipak, početkom ove godine povukao se od te ideje, prije nego što su se, prema medijskim izvještajima, procjene potrebnog ulaganja u novu NBA franšizu u Las Vegasu približile iznosu od devet milijardi dolara.

Ukupna zarada tokom karijere: 1,13 milijardi dolara

Sport: Golf

Dob: 56

Procijenjena ukupna zarada do 2027.: 1,14 milijardi dolara

Roger Federer, Foto: REUTERS/Tyrone Siu

Ukupna zarada tokom karijere: 1,11 milijardi dolara

Sport: Tenis

Dob: 45

Roger Federer bio je gotovo nepobjediv tijekom 2000-ih. Između 2003. i 2009. osvojio je 15 Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji, čime je srušio dotadašnji rekord Petea Samprasa, a karijeru je završio s ukupno 20 Grand Slam titula.

Iako su njegov rekord poslije nadmašili Rafael Nadal i Novak Đoković, nijedan od njegovih mlađih rivala nije ga uspio prestići po zaradi tokom karijere.

Zahvaljujući elegantnom i naizgled lakoćom obilježenom stilu igre, Federer je bio jedan od najomiljenijih tenisera među navijačima, ali i veoma traženo zaštitno lice velikih brendova poput Wilsona, Rolexa i Mercedes-Benza. Sponzorsku privlačnost zadržao je i nakon završetka profesionalne karijere 2022. godine.

Federer također posjeduje procijenjenih tri posto udjela u švicarskom proizvođaču sportske obuće On, čijim se dionicama trguje na berzi i čija tržišna vrijednost iznosi oko 11 milijardi dolara. Upravo mu je to ulaganje pomoglo da se 2025. godine pridruži Forbesovoj ljestvici svjetskih milijardera.

Ukupna zarada tokom karijere: 1,08 milijardi dolara

Sport: Boks

Dob: 49

Floyd Mayweather nije bez razloga dobio nadimak “Money”. Za borbu protiv Mannyja Pacquiaa 2015. godine zaradio je čak 240 miliona dolara, dok mu je okršaj s Conorom McGregorom 2017. donio 275 miliona dolara.

Godine 2015. postao je prvi aktivni sportista u historiji koji je u razdoblju od 12 mjeseci zaradio 300 miliona dolara, što bi, uz prilagodbu za inflaciju, danas iznosilo oko 420 miliona dolara.

Nakon borbe s McGregorom povukao se iz profesionalnog boksa s besprijekornim omjerom od 50 pobjeda i nijednog poraza, no nastavio je povremeno učestvovati u ekshibicijskim mečevima.

U septembru 2025. najavio je borbu protiv Mikea Tysona, ali su ti planovi poslije odgođeni. U februaru ove godine, dan prije 49. rođendana, objavio je da se namjerava vratiti profesionalnom boksu i ponovno odmjeriti snage s Mannyjem Pacquiaom. Međutim, i taj je meč odgođen na neodređeno vrijeme.

Mayweatherov novi promotor, CSI Sports Events, u međuvremenu je protiv njega podnio tužbu zbog kršenja ugovora.

Ukupna zarada tokom karijere: 1,06 milijardi dolara

Sport: Košarka

Dob: 38

Procijenjena ukupna zarada do 2027.: 1,17 milijardi dolara

Kevin Durant mogao bi u sezoni 2027./2028. prestići LeBrona Jamesa i postati košarkaš s najvećom ukupnom zaradom od igračkih ugovora u historiji NBA lige. Ako 38-godišnji igrač Houston Rocketsa odradi svoj dvogodišnji ugovor vrijedan 90 miliona dolara, ukupna zarada od plaća tokom karijere dosegnut će mu 591 milion dolara. Taj bi iznos mogao dodatno povećati ako sljedećeg ljeta iskoristi mogućnost prijevremenog raskida ugovora i ponovno izađe na tržište slobodnih igrača.

Durant, koji je 16 puta nastupio na NBA All-Star utakmici i dvaput proglašen najkorisnijim igračem NBA finala, zadržao je vrhunsku formu unatoč teškoj ozljedi Ahilove tetive zbog koje je propustio cijelu sezonu 2019./2020. Prošle je sezone prestigao Michaela Jordana i zauzeo peto mjesto na ljestvici najboljih strijelaca u historiji NBA lige.

Izvan košarkaških terena Durant je suosnivač medijske i zabavne kompanije Boardroom, a putem svoje investicijske firme 35V, koja upravlja njegovom porodičnom imovinom, ulaže u više od 100 kompanija. Među njima su i sportske organizacije poput odbojkaške lige League One Volleyball te ženskog fudbalskog kluba Gotham FC, koji nastupa u američkoj ligi NWSL.

Stephen Curry, Foto: Ron Chenoy-Imagn Images/Reuters

Ukupna zarada tokom karijere: 1,02 milijarde dolara

Sport: Košarka

Dob: 38

Procijenjena ukupna zarada do 2027.: 1,22 milijarde dolara

Za razliku od LeBrona Jamesa i Kevina Duranta, koji su već u srednjoj školi slovili za velike košarkaške talente, Stephen Curry imao je znatno drukčiji put do statusa NBA superzvijezde. Iako je njegov otac Dell ostvario dugu NBA karijeru kao odličan šuter, Curry je isprva prolazio gotovo nezapaženo. Pažnju je privukao tek sjajnim igrama na relativno malenom Davidson Collegeu, nakon čega je na NBA draftu 2009. godine izabran kao sedmi izbor.

Tokom proteklih 17 sezona u Golden State Warriorsima, Curry je osvojio četiri naslova NBA prvaka i dvaput bio proglašen najkorisnijim igračem lige (MVP). Svojim načinom igre promijenio je košarku i stekao status najboljeg šutera u historiji NBA lige.

Sada bi mogao postati prvi košarkaš u historiji koji će u jednoj sezoni zaraditi više od 200 miliona dolara. Tome će pridonijeti i novi sponzorski ugovor s kineskim proizvođačem sportske obuće Li-Ning, koji je potpisao nakon što je prošle godine iznenađujuće prekinuo dugogodišnju suradnju s Under Armourom.

Neymar, Foto: Shutterstock

Ukupna zarada tokom karijere: 960 miliona dolara

Sport: Fudbal

Dob: 34

Procijenjena ukupna zarada do 2027.: 1 milijarda

Neymar, najveća brazilska fudbalska zvijezda 2010-ih, sedam je godina zaredom zarađivao najmanje 85 milina dolara godišnje, nakon što je 2017. napustio Barcelonu i prešao u Paris Saint-Germain. Godine 2023. karijeru je nastavio u saudijskom Al Hilalu, no zbog povrede prednjeg križnog ligamenta koljena i zadnje lože odigrao je vrlo malo utakmica. Na kraju se 2025., vratio u Santos, klub u kojem je započeo karijeru.

Tridesetčetverogodišnji napadač uvršten je u brazilsku reprezentaciju za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, ali ga je povreda lista ograničila na manju minutažu. Uglavnom je ulazio s klupe, a Brazil je stigao do osmine finala.

Iako se posljednje dvije godine nije uspio plasirati među deset najplaćenijih fudbalera svijeta prema Forbesu, Neymar je i dalje veoma popularan u Brazilu te ima brojne sponzorske ugovore, među ostalima s Pumom, Red Bullom i Mercado Libreom. Zahvaljujući tim prihodima, nalazi se nadomak granice od milijardu dolara ukupne zarade tokom karijere.

Lewis Hamilton, Foto: Unicode Images, Unicode Images / Alamy / Profimedia

Ukupna zarada tokom karijere: 940 miliona dolara

Sport: Formula 1

Dob: 41

Procijenjena ukupna zarada do 2027.: 1,04 milijarde dolara

Lewis Hamilton uvjerljivo je najpopularniji vozač Formule 1, barem ako je suditi prema njegovih 44 milijuna pratitelja na Instagramu. Prošle je godine zaradio procijenjenih 100 miliona dolara, od čega 70 miliona na temelju ugovora s Ferrarijem, a dodatnih 30 miliona od osobnih sponzora, među kojima su EA Sports, Dior i Lululemon.

Prva sezona 41-godišnjeg Britanca u Ferrariju 2025. godine, nakon 12 godina provedenih u Mercedesu tokom kojih je osvojio šest naslova svjetskog prvaka, završila je razočaravajućim šestim mjestom u ukupnom poretku vozača.

Ipak, Hamilton je 2026,. ostvario znatno bolje rezultate te se šest utrka prije kraja sezone nalazi na trećem mjestu ukupnog poretka.

Bez obzira na konačni plasman, prihodi od vozačkog ugovora i sponzorskih saradnji trebali bi mu u idućim mjesecima omogućiti da premaši milijardu dolara ukupne zarade tokom karijere.

Hank Tucker, novinar Forbesa (link na originalan članak)