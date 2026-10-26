Anthropic otkrio koliko su bogati njegovi osnivači

Kompanija Anthropic, jedan od giganata u oblasti vještačke inteligencije, zvanično je u ponedjeljak ujutro podnijela dokumentaciju za izlazak na berzu, prvi put otkrivši vlasničke udjele svojih sedam suosnivača.

Prema proračunima Forbesa, svaki od suosnivača posjeduje približno 1,4 posto dionica kompanije, čija se vrijednost kreće od 13,1 milijardu dolara, koliko iznosi udio glavnog arhitekte Sama McCandlisha, koji ima 36 godina, do 13,8 milijardi dolara, koliko vrijede udjeli direktora za računarsku infrastrukturu, 39-godišnjeg Toma Browna, i rukovodioca istraživanja interpretabilnosti vještačke inteligencije 34-godišnjeg Chrisa Olaha.

Ove procjene zasnovane su na vrijednosti Anthropica od 965 milijardi dolara, utvrđenoj tokom posljednje privatne investicione runde u maju.

Forbes procjenjuje da vlasnički udio izvršnog direktora kompanije Darija Amodeija, koji ima 43 godine, vrijedi 13,6 milijardi dolara, dok je udio njegove sestre Danijele Amodei, 39-godišnje predsjednice kompanije i predsjedavajuće njenog odbora, procijenjen na 13,7 milijardi dolara.

Njih dvoje su najpoznatiji među sedam suosnivača Anthropica.

U dokumentaciji se navodi da su upravo Dario i Danijela jedini suosnivači koji su, zajedno sa drugim rukovodiocima, zaposlenima i investitorima, učestvovali u prodaji dionica ukupne vrijednosti 4,7 milijardi dolara u aprilu 2026. i 157 miliona dolara u junu 2025. godine.

CEO Anthropica Dario Amodei, Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Nije poznato koliko su tačno dionica brat i sestra Amodei prodali tokom tih transakcija.

Među drugim istaknutim osobama koje su prodavale dionice bili su finansijski direktor Krishna Rao, koji se kompaniji pridružio 2024. godine, i Holden Karnofsky, suprug Danijele Amodei.

Vrijednost udjela osnivača mogla bi premašiti 20 milijardi dolara

Preostala dvojica suosnivača, direktor za javnu dobrobit 38-godišnji Jack Clark i glavni naučni direktor Jared Kaplan (42), posjeduju udjele čija se vrijednost procjenjuje na po 13,7 milijardi dolara.

Forbes je ranije procjenjivao da svaki od sedam suosnivača Anthropica posjeduje po 1,6 posto kompanije, odnosno udio vrijedan 15,5 milijardi dolara, na osnovu privatne investicione runde održane u maju.

Kompanija još nije objavila cijenu po kojoj će ponuditi dionice tokom inicijalne javne ponude (IPO).

Međutim, prema medijskim izvještajima, Anthropic nastoji da ostvari tržišnu procjenu između 1,5 i dva biliona dolara.

Ukoliko bi dostigao takvu vrijednost, bogatstvo svakog od njegovih suosnivača premašilo bi 20 milijardi dolara.

Svaki od suosnivača Anthropica obavezao se da će „80 posto svog ličnog vlasničkog udjela u Anthropicu posvetiti filantropskim ciljevima“.

Ipak, u prospektu za izlazak na berzu napominje se da ove obaveze mogu biti povučene i da nisu pravno obavezujuće.

Dva filantropska fonda, poznata kao donor-advised funds (DAF), trenutno posjeduju dionice Anthropica vrijedne oko 260 miliona dolara, prema procjeni vrijednosti kompanije iz majske investicione runde.

Nije poznato koliko je dionica svaki od suosnivača donirao tim fondovima.

Međutim, Dario Amodei ima isključivo pravo glasa na osnovu dionica koje ti fondovi posjeduju.

Sedam osnivača posjeduje oko deset posto kompanije, ali kontroliše većinu glasova

Iako sedam suosnivača zajedno posjeduje svega oko deset posto dionica Anthropica, oni imaju zajedničko vlasništvo nad jednom posebnom dionicom koja ne donosi ekonomsku korist, ali omogućava kontrolu nad 50,1 posto glasova dioničara kompanije.

Istovremeno, tijelo pod nazivom Long-Term Benefit Trust ima ovlaštenje da bira i razrješava većinu članova odbora direktora Anthropica.

Kompanija opisuje ovo tijelo kao „nezavisnu grupu povjerenika koji nemaju finansijski interes u kompaniji, a posjeduju stručnost u oblasti bezbjednosti vještačke inteligencije, nacionalne bezbjednosti, javnih politika i društveno odgovornog poslovanja“.

Anthropic osnovali bivši zaposleni OpenAI-ja

Anthropic je osnovan 2021. godine, kada je sedam zaposlenih napustilo OpenAI, kompaniju za razvoj vještačke inteligencije čiji su suosnivači milijarderi Sam Altman i Greg Brockman.

OpenAI je tokom posljednje privatne investicione runde, održane u martu, procijenjen na 852 milijarde dolara.

Prema medijskim izvještajima, kompanija je u procesu prikupljanja dodatnog kapitala od privatnih investitora, uz procjenu vrijednosti od 1,25 biliona dolara.

Očekuje se i da će OpenAI u bliskoj budućnosti izaći na berzu.

Priča se i dalje razvija.

Iz Anthropica nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.

Matt Durot, Forbes, Link originalnog članka