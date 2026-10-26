Odlazak u opoziciju nakon 14 godina vlasti u Srbiji

Nakon 14 godina vladavine Srpske napredne stranke (SNS) predvođene Aleksandrom Vučićem, Srbija je u nedjelju 25. oktobra, na vanrednim parlamentarnim izborima izabrala novu vlast. Prema dosada, objavljenim rezultatima, “Studentska lista – Studenti pobjeđuju” će u parlamentu, koji broji 250 zastupničkih mjesta, imati između 135 i 140 mandata, dok će Vučićeva Srpska napredna stranka (SNS) imati 105 mjesta.

Dosadašnji predsjednik Srbije, koji je predvodio listu SNS-a na ovim izborima, priznao je poraz iste izborne noći.

U septembru ove godine, Vučić je, piše Reuters, raspisao prijevremene izbore, nakon gotovo dvije godine studentskih protesta protiv korupcije i puzajućeg autoritarizma, protesti koji su eskalirali nakon pogibije 16 ljudi pri urušavanju nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu 2024. godine.

„Jasno je da smo izgubili ove izbore; pobijedila je Studentska lista”, izjavio je Vučić u televizijskom obraćanju.

Izlaznost na nedjeljnim izborima bila je rekordna, prve procjene govore da je premašila 70 %, što je prema mišljenju analitičara bilo ključno da se promijeni sadašnja vlast. Vučić koji je u dva navrata obavljao dužnost predsjednika Srbije, na ovim izborima bio je kandidat za premijera u slučaju da je njegova politička opcija odnijela pobjedu. Sada je, međutim, nejasno, koga će Studenstka lista delegirati za ovu poziciju. Studenti su na listi okupili ljude iz intelektualnog, privrednog i kulturnog života Srbije.

Pristalice izborne liste “Studentska lista – Studenti pobjeđuju” slave ispred zgrade Skupštine nakon što je

Aleksandar Vučić, kandidat za premijera Srpske napredne stranke (SNS), priznao poraz na parlamentarnim izborima u Beogradu, Srbija, 26. oktobra 2026., Foto: REUTERS/Uroš Arsić

Njihova lista od 250 uglavnom nepoznatih kandidata uključuje sveučilišne profesore, glumce i poljoprivrednike, a predvodi je kardiolog Ilija Srdanović, koji je nakon Vučićeve objave zaplakao.

Međutim, nejasno je, piše Reuters, ko će biti premijer i ko će provoditi studentski program za unutarnje reforme, čiji je cilj iskorijeniti korupciju i poboljšati obrazovni sistem. Politički analitičari predviđaju svojevrsnu čistku Vučićevih saveznika u policiji, sigurnosnim službama i ministarstvima. No, studenti su manje govorili o svojim vanjskopolitičkim ambicijama.

Kao što je to godinama činio Vučić, morat će, piše Reuters, balansirati u odnosima s Kinom; velikim ulagačem; Rusijom, tradicionalnim srpskim saveznikom i glavnim dobavljačem prirodnog plina; te Evropskom unijom, najvećim trgovinskim partnerom Srbije.