Hakeri šire špijunski virus korisnicima iPhonea: Dovoljan je samo skrol na omiljenom sajtu

Stotine web-sajtova sa desetinama miliona posjeta mjesečno nisu ni svjesni da su postali dio „mreže za distribuciju“ špijunskog softvera za iphone, upozoravaju istraživači.

Kriminalci koji kradu kriptovalute ciljaju korisnike iPhonea u velikom obimu. Koriste podmuklu vrstu sajber-napada za koji je dovoljno da žrtva pogleda oglas ili posjeti zaraženu eeb-stranicu, rekli su istraživači za Forbes. Prema njihovim navodima, stotine web-sajtova kompromitovani su u okviru ovog napada. U jednom slučaju oglas koji je distribuirao malver prikazivan je preko Instagrama.

„Korisnici ne posjećuju zlonamjerne web-sajtove. Ne rade ništa pogrešno. Samo skroluju i bivaju zaraženi“, kaže Rocky Cole. On je izvršni direktor i suosnivač startupa za mobilnu bezbjednost iVerify. Oni su istraživali bezbjednosne incidente nakon što je stručnjak za sajber-bezbjednost Scott Helme otkrio stotine zaraženih web-sajtova na kojima se izvršavao kod namijenjen napadima na iPhone uređaje.

Napadi su usmjereni na izvlačenje sredstava iz kripto-novčanika na kompromitovanim telefonima. Oni pokazuju da svaki korisnik Appleovih uređaja može postati žrtva jednostavnim pregledanjem sadržaja na društvenoj mreži na kojoj se pojavljuje zlonamjerni oglas, kaže Cole.

Ova otkrića objavljena su sedam dana nakon što su istraživači za nadzor iz organizacije Citizen lab saopštili da su uočili slične metode korištene za instaliranje špijunskog softvera kakav upotrebljavaju državne obavještajne službe na Windows računarima novinara Al Jazeere. U tom slučaju, kako se navodi, špijuni su sarađivali sa kompanijama iz sektora oglašivačke tehnologije. Cole kaže da sajber-kriminalci tiho sprovode slične napade na iphone uređaje sa operativnim sistemom iOS, tako što kompromituju ekosistem internet-oglašavanja.

Mreža za distribuciju virusa

Kriminalci su koristili neaktivne internet domene i napušteni programski kod kako bi ubacili eksploite za napade na iPhone uređaje na hiljade legitimnih web-sajtova, kaže Helme. On je izvršni direktor i osnivač kompanije Report URI, koja se bavi sajber-bezbjednošću. Kompanija je otkrila ovu kriminalnu kampanju i sprovela istraživanje u saradnji sa kompanijom iVerify.

Hakeri su distribuirali malver na najmanje 6.600 legitimnih web-sajtova koji zajedno bilježe 49 miliona posjeta mjesečno. Od tog broja, 248 web-sajtova sa ukupno osam miliona posjeta mjesečno direktno distribuira špijunski softver za iPhone. Praktično služe kao „mreža za distribuciju“ tog softvera, kaže Helme. Posjetioci ostalih kompromitovanih sajtova preusmeravaju se na veliki broj različitih spam-stranica.

Helme kaže da vjeruje da kriminalci, kojima je dao naziv grupa DeadTag, drugim kriminalcima prodaju mogućnost da posjetiocima tih sajtova prikazuju kakav god zlonamjerni sadržaj žele. Grupa svake sedmice registruje čak 10 novih domena na kojima postavlja svoj zlonamjerni kod.

Helme navodi da njegova kompanija pokušava da obavijesti zaražene web-sajtove o problemu, ali da se zbog njihovog velikog broja taj posao pokazuje kao veoma komplikovan. Zbog toga se sada obraća nacionalnim institucijama za sajber-bezbjednost kako bi koordinisao efikasnije obavještavanje ugroženih sajtova.

Kinezi?

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Jedan od klijenata grupe DeadTag, kaže on, jeste grupa koja se bavi provaljivanjem u iPhone uređaje pomoću dva takozvana eksploit kita. To su skupovi alata koji automatizuju iskorištavanje bezbjednosnih propusta. Vjeruje se da su ti alati procurili iz državnih obavještajnih agencija koje su ih koristile za upade u iPhone uređaje. Sajber-kriminalci koriste ove alate još od proljeća.

Apple je u prethodnim napadima zakrpama otklonio bezbjednosne propuste koje su ti alati iskorištavali. Hakeri zato namjerno biraju mete koje nisu ažurirale svoje uređaje. Helme je, međutim, pronašao dokaze u kodu hakera koji ukazuju na to da su bili spremni da ubace nove eksploite za novije, još nezakrpljene bezbjednosne propuste u sistemu iOS.

Apple i Meta nisu odgovorili na zahtjev za komentar do trenutka objavljivanja teksta.

Iako ni Cole ni Helme nisu bili sigurni odakle potiču hakeri iz grupe DeadTag niti njihovi klijenti, njihov programski kod bio je napisan na kineskom jeziku. Forbes je također pronašao dokaze da su brojni domeni koje hakeri koriste bili zaštićeni uslugom za web-bezbjednost sa sjedištem u Kini, namijenjenom zaštiti od sajber-napada.

Thomas Brewster, novinar Forbes