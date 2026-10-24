Stiže novi Mercedes AMG GT SUV sa 1.153 konjske snage i ubrzanjem do stotke za 2,4 sekunde

Mercedes će naredne godine početi prodaju svog novog automobila Mercedes-AMG GT SUV. Riječ je o potpuno električnom vozilu, koji u svojoj najsnažnijoj verziji GT 63, postiže maksimalnu snagu od 1.153 konjske snage. U svojoj najmodernijoj varijanti, Mercedes-AMG GT SUV ubrzava od 0 do 100 km/h za samo 2,4 sekunde, a od 0 do 200 km/h ubrzava za 6,8 sekundi. Elektronski ograničena maksimalna brzina iznosi 270 km/h.

Kako je objavio njemački proizvođač, novi model bit će dostupan u tri verzije: AMG GT 53, AMG GT 55 i AMG GT 63. Razlikuju se kako po opremi tako i u pogonskoj snazi i tehnologiji. Najmoćniji među njima je GT 63, koristi tri kompaktna elektromotora velike snage. Dva motora smještena su na zadnjoj osovini, dok treći pokreće prednje točkove kada su potrebni dodatna snaga i trakcija.

Foto: Mercedes

Za punjenje 80 % kapaciteta baterije potrebno približno 12 minuta

Druge dvije verzije; GT 55 dolazi sa 805 konjskih snaga, a GT 53 sa 536 KS.

Novi Mercedes ne igra samo na kartu snage već i brzine punjenja.Mercedes je razvio visokonaponsku bateriju sa tehnologijom od 800 volti, s direktnim hlađenjem cilindričnih ćelija, oslanjajući se na iskustva Formule 1.

Foto: Mercedes

Foto: Mercedes

Verzije GT 55 i GT 63 koriste bateriju kapaciteta 128 kWh, a GT 53 bateriju od 106 kWh. Prema preliminarnim fabričkim podacima, GT 63 može ostvariti do 700 kilometara dometa prema WLTP ciklusu, zavisno od konfiguracije i uslova vožnje.

Najveća snaga DC punjenja iznosi impresivnih 710 kW za GT 55 i GT 63, dok GT 53 podržava do 600 kW. Kod snažnijih verzija, ovisno o uslovima, potrebno je oko 12 minuta da bi se napunila baterija u kapacitetu od 10 do 80 posto.

Prepoznatljiva AMG estetika

Novi Mercedes-AMG GT SUV kojeg proizvođač najavljuje kao: Visokotehnološki SUV sa sportskim DNK-m, razvili su AMG inženjeri u Affalterbachu, sjedištu Mercedes-AMG-a, a njegov dizajn dolazi u prepoznatljivoj AMG estetici. Po prvi put u svojoj 59-godišnjoj historiji, Mercedes-AMG je, navodi Mercedes na svom sajtu, u potpunosti interno razvio SUV pune veličine. Novi Mercedes-AMG GT SUV je drugi model zasnovan na visokoperformansnoj arhitekturi AMG-a koji kombinuje dominantnu prisutnost SUV-a pune veličine sa uzbudljivim iskustvom vožnje sportskog automobila. Sportski položaj sjedenja, nisko težište i niska, dinamična silueta definišu njegov karakter bez ugrožavanja karakterističnih kvaliteta SUV-a.

Novi Mercedes-AMG GT SUV kojeg proizvođač najavljuje kao: Visokotehnološki SUV sa sportskim DNK-om, proizvodi se u u fabrici u Sindelfingenu u Njemčakoj, Foto: Mercedes

Kako navodi Mercedes, program vožnje AMGFORCE Sport+ dodatno poboljšava iskustvo vožnje. Autentično reproduciran zvuk snažnog AMG V8 ili karakterističnog AMG šestocilindričnog motora u svim njegovim nijansama, simulirane promjene brzina, vibracije sjedišta i prilagođeni dizajn ekrana doprinose AMG iskustvu vožnje.