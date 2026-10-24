Trump napao Vanity Fair zbog „lažnih vijesti“ o navodnim tajnim računima Jareda Kushnera u stranim bankama

Američki predsjednik Donald Trump stao je u petak u odbranu svog zeta Jareda Kushnera, odbacujući navode časopisa Vanity Fair, koji je objavio odlomak iz knjige koja uskoro izlazi, a u kojem se tvrdi da je Kushner imao tajne finansijske dogovore sa Izraelom, Saudijskom Arabijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Navodi o tajnim računima i stotinama miliona dolara

Optužbe na račun Kushnera uključuju navodno postojanje tajnih bankovnih računa za koje je bio ovlašćeni potpisnik, transfere stotina miliona dolara iz inostranstva i političke dogovore sa liderima Bliskog istoka.

Trump je tekst Vanity Faira nazvao „potpuno lažnom pričom“.

Prema izvještaju tog časopisa, otkrića su proistekla iz istrage holandskih istražitelja, koji su dobili pristup podacima sa Kushnerovog telefona zahvaljujući uhapšenom ruskom hakeru koji je pristao na saradnju sa istražiteljima. On im je omogućio pristup udaljenom serveru u Rusiji, na kojem su se nalazili snimci ekrana Kushnerovog telefona i podaci sa njega.

Holandski istražitelji su, kako se navodi, pratili Kushnerov telefon dok ga je koristio tokom 2018. godine.

Tom prilikom su otkrili da je pristupao bankovnom računu povezanom sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), na koji je humanitarna organizacija finansirana sredstvima vlade UAE prebacila 750 miliona dolara, navodi Vanity Fair.

Neimenovani izvor na kojeg se časopis poziva navodno je učestvovao u razgovorima sa izraelskim i emiratskim zvaničnicima o „tajnom finansijskom sporazumu između Kushnera, UAE i, barem u početku, Saudijske Arabije“.

Prema tvrdnjama tog izvora, Kushner je predsjedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedu bin Zayedu Al Nahyanu navodno obećao da će „promovisati njihove interese kod Trumpa ako budu učestvovali u fondu“.

Kushner je odbacio dio teksta objavljenog u četvrtak u kojem se sugeriše da je možda prekršio američke zakone time što navodno nije prijavio svoje aktivnosti povezane sa tim računom.

Takve optužbe nazvao je „potpuno suludim tvrdnjama koje nemaju nikakve veze sa stvarnošću“.

Vanity Fair navodi i da je Al Nahyan koristio još jedan bankovni račun namijenjen Kushneru, preko kojeg je, posredstvom Azerbejdžana, prebacio milijardu dolara u Izrael za Kushnera.

Časopis je takođe objavio tvrdnje da su predsjednici Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije plaćali za Kushnerov uticaj unutar američke administracije.

Kushner najavljuje pravne korake protiv časopisa

Jared Kushner, Foto: Shutterstock

Kushnerov advokat Chad Mizelle saopštio je da namjerava da pokrene pravni postupak protiv Vanity Faira.

„Nismo vidjeli nijedan vjerodostojan dokaz koji potkrepljuje bilo koju od ovih tvrdnji i postavljamo pitanje kakvu je nezavisnu provjeru Vanity Fair sproveo prije njihovog objavljivanja“, naveo je Mizelle u objavi na društvenoj mreži X u četvrtak.

Kushner je takođe oštro reagovao na navode časopisa.

„Ovo su nečuvene izmišljotine koje se predstavljaju kao istraživačko novinarstvo“, napisao je u četvrtak na X-u.

„Ovo nije novinarstvo. Ovo je mješavina fantazije, fikcije i propagiranja određenih stavova, koju je napisao neko ko je ili duboko poremećen ili djeluje sa zlonamjernim namjerama“, poručio je Kushner.

Kushnerovi poslovi na Bliskom istoku već pod istragom Kongresa

Kushner je već duže vrijeme pod lupom javnosti zbog mogućeg sukoba interesa između njegove uloge izaslanika američke administracije i privatnih finansijskih poslova.

Trumpov zet posjeduje investicionu kompaniju koja upravlja privatnim kapitalom (private equity), a koja je primila milijarde dolara od bliskoistočnih lidera i stranih državnih investicionih fondova.

Kushner je prošle godine postao milijarder, a njegovi poslovni aranžmani u međuvremenu su postali predmet istraga američkog Kongresa.

Demokratski kongresmen iz Kalifornije Robert Garcia pokrenuo je ovog mjeseca istragu Odbora za nadzor Predstavničkog doma o Kushnerovim poslovima, nakon izvještaja CNN-a.

U tom izvještaju se tvrdi da je Kushnerova investiciona kompanija postala najveći akcionar kompanije Phoenix Financial, koja ulaže u preduzeća koja snabdijevaju Izrael vojnom opremom.

Kushner, koji je uključen u mirovne napore između Izraela i Gaze, odbacio je izvještaj CNN-a.

Prema njegovim riječima, CNN je sugerisao da je njegov diplomatski angažman na Bliskom istoku „na neki način donio korist ulaganjima u izraelske odbrambene kompanije“.

Antonio Pequeño IV, Forbes

Trump Blasts Vanity Fair Over ‘Fake News’ On Jared Kushner’s Alleged Undisclosed Foreign Bank Accounts