Slavni sportista učestvovao u kreiranju ekskluzivnog luksuznog sata, njegova cijena je vrtoglava

U saradnji sa švicarskim proizvođačem luksuznih satova, kreirana je ekskluzivna kolekcija od samo 97 komada, sa posebnim detaljima koji odaju počast sportskoj karijeri njenog tvorca.

Uprkos porazu Philadelphia Eaglesa od Carolina Panthersa rezultatom 25-14, Saquon Barkley je imao razloga za slavlje. Zvijezda američkog fudbala, koji je propustio utakmicu zbog povrede tetive koljena, ujedno je i ambasador švicarskog proizvođača luksuznih satova H. Moser & Cie. U Philadelphiji su on i predstavnici brenda zvanično predstavili prvi zajednički model sata – Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton Aventurine Saquon Barkley Edition, čija je cijena 99.600 dolara. Bit će proizvedeno samo 97 primjeraka.

Barkley, koji je zvanično postao zaštitno lice brenda prošlog oktobra, učestvovao je u dizajniranju novog sata. Model kombinuje njegovu sklonost prema satovima sa otvorenim mehanizmom i vrhunsku tehnologiju izrade satova po kojoj je H. Moser & Cie. poznat.

Zvijezda američkog fudbala Saquon Barkley želio je sat koji bi se podjednako dobro slagao s odijelom, ali bi bio i dovoljno praktičan za trening, Foto: H. Moser & Cie.

Za svoju prvu saradnju s brendom, odabrao je Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton, čiji otvoreni dizajn otkriva složeni mehanizam sata i omogućava uvid u njegov rad. Također je želio multifunkcionalan sat koji bi se mogao nositi uz odijelo, u ležernijim prilikama, pa čak i tokom treninga.

„Oduvijek su me privlačili satovi s otvorenim mehanizmima. Volim vidjeti složenost njihovog rada, a istovremeno sam sat održavati jednostavnim i nenametljivim“, rekao je Barkley.

Luksuzni sat s ličnim detaljima

Novi model ima kućište od nehrđajućeg čelika promjera 42,8 milimetara. Pokreće ga potpuno otvoreni automatski mehanizam HMC 811, opremljen letećim turbijonom od jedne minute i posebnom cilindričnom oprugom koja doprinosi preciznosti sata.

Složeni mehanizam, vidljiv kroz brojčanik, pruža najmanje 74 sata rezerve snage. Kupolasti aventurin podbrojčanik stvara efekat tamnoplavog zvjezdanog neba, što je u kontrastu s izloženim mehaničkim dijelovima.

Sat također sadrži nekoliko ličnih detalja posvećenih Barkleyju. Limitirano izdanje od 97 komada simbolizira njegovu godinu rođenja, 1997., dok brojevi 2 i 6 na brojčaniku svijetle različitom bojom u mraku zahvaljujući Super-LumiNova premazu. Ovo je omaž broju 26 koji Barkley nosi na dresu Eaglesa.

Sat dolazi s bijelim gumenim remenom i vodootporan je do dubine od 120 metara, naglašavajući njegov sportski karakter uprkos sofisticiranom mehanizmu.

Sve više saradnji između luksuznih brendova i sportskih zvijezda

Ova saradnja je još jedan primjer sve istaknutijeg trenda u kojem proizvođači luksuznih satova razvijaju modele ograničenih izdanja sa poznatim sportistima, prevazilazeći tradicionalne ambasadorske i sponzorske ugovore.

H. Moser & Cie. nije stranac ovakvim projektima. Švicarski brend je već sarađivao s drugim proizvođačima satova na posebnim izdanjima, a 2025. godine predstavio je model Streamliner Tourbillon u ograničenom izdanju s vozačem Formule 1 Pierreom Gaslyjem.

Roberta Naas, saradnica Forbesa (link do originalnog članka)