Sada možete pohraniti svoje imunološke ćelije koje bi vas jednog dana mogle spasiti, evo koliko to košta

Biotehnološki startup pokrenuo je uslugu koja omogućuje dugoročno čuvanje ćelija na ekstremno niskim temperaturama, računajući na buduća medicinska otkrića. No njihova stvarna korist zasad je neizvjesna.

Vaše imunološke ćelije ključne su za zdravlje. Bore se protiv bolesti i pomažu u obnovi tkiva. A upravo su sada mlađe nego što će ikada više biti.

Zahvaljujući novoj usluzi biotehnološkog startupa Cellino iz Cambridgea u američkoj saveznoj državi Massachusetts, sada ih možete pohraniti za budućnost, i to jednostavnim vađenjem krvi. Pohrana imunoloških ćelija otvara mogućnost njihove buduće primjene za poboljšanje zdravlja, bilo za pet ili dvadeset godina.

Imunološki sistem veoma je složen i naučnici još uvijek ne razumiju u potpunosti kako funkcionira. No poznato je da se s vremenom mijenja pod utjecajem starenja i faktora okoline. Pohrana imunoloških ćelija mogla bi ljudima omogućiti da jednog dana iskoriste buduća naučna otkrića.

“Mnogi od nas žele preuzeti veću kontrolu nad vlastitim zdravljem”, izjavila je za Forbes Nabiha Saklayen, suosnivačica i izvršna direktorica Cellina. “Vjerujem da budućnost zdravlja leži u dubljem razumijevanju ljudskog organizma, a imunološke ćelije idealna su polazna tačka zbog svojih iznimnih svojstava.”

Čuvanje na -150 Celzijevih stepeni

Usluga pohrane ćelija poslovat će pod nazivom Reservoir, kao zasebna firma unutar Cellina, odvojena od njegove osnovne djelatnosti proizvodnje staničnih terapija.

Cijena vađenja krvi i očuvanja stanica iznosi 5000 dolara (oko 4500 eura), uz dodatnih 240 eura godišnje za njihovu pohranu. Troškove ne pokriva zdravstveno osiguranje.

Naučnici Reservoira izdvajaju imunološke ćelije iz krvi, nakon čega ih šalju u zaštićeno skladište na američkom Srednjem zapadu, gdje se kriogeno čuvaju na temperaturi od minus 150 Celzijevih stepeni.

Usluga već ima jednog poznatog korisnika: investitora rizičnog kapitala Vinoda Khoslu, koji zauzima prvo mjesto na ovogodišnjoj Forbesovoj listi Midas najuspješnijih ulagača rizičnog kapitala. Njegova firma Khosla Ventures ujedno je jedan od investitora u Cellino.

Nabiha Saklayen, suosnivačica i direktorica Cellina, na konferenciji TechCrunch Disrupt 2026. održanoj 15. oktobra u San Franciscu, Foto: Kimberly White / Getty images / Profimedia

Saklayen (37) je također pohranila vlastite imunološke ćelije. Tu pogodnost nudi i zaposlenicima firme, a vjeruje da bi njen primjer mogli slijediti i drugi poslodavci.

Upoređuje to s praksom velikih tehnoloških kompanija koje su prije više od deceniju počele zaposlenicama nuditi zamrzavanje jajnih ćelija kao dodatnu pogodnost. Ipak, zasad se nijedna druga kompanija nije uključila u program.

Očekuje da će usluga privući entuzijaste iz Silicijske doline zainteresirane za dugovječnost, ali i osobe koje bi se u budućnosti mogle podvrgnuti kemoterapiji ili uzimati lijekove koji potiskuju imunološki sistem.

Hoće li pohranjene ćelije zaista biti korisne?

Saklayen nije željela govoriti o konkretnim mogućnostima buduće primjene imunoloških ćelija, pozivajući se na propise američke Agencije za hranu i lijekove (FDA).

Reservoir svoju uslugu ne oglašava kao način liječenja bilo koje bolesti ili zdravstvenog stanja. To znači da korisnici sami odlučuju hoće li pohraniti ćelije na temelju pretpostavke da bi im jednog dana mogle biti korisne.

“Omogućujemo potrošačima pristup ovakvom načinu pohrane vlastitih ćelija. Dosad se to uglavnom radilo u akademskim medicinskim centrima ili klinikama specijaliziranima za dugovječnost”, objašnjava Saklayen.

Od Harvarda do ulaganja vrijednih 96 miliona dolara

Saklayen i Marinna Madrid (35), danas direktorica za proizvode i regulatorna pitanja, osnovale su Cellino 2017. godine, nakon što su se upoznale tokom doktorskog studija na Harvardu.

Njihov je cilj bio razviti tehnologiju za proizvodnju personaliziranih ćelijskih terapija koje se temelje na vlastitim ćelijama pacijenata.

Automatizacijom procesa koji je tradicionalno složen i zahtjevan, Cellino želi takve terapije učiniti jeftinijima i dostupnijima. Obje osnivačice našle su se 2019., na Forbesovoj listi 30 Under 30 u kategoriji zdravstva.

Alex Morgan, partner u investicijskoj firmi Khosla Ventures, upoređuje temeljnu tehnologiju Cellina s prvim Jacquardovim tkalačkim stanom, koji je pomoću bušenih kartica pretvorio proizvodnju tekstila iz zanatske djelatnosti u industrijski proces. Cellino, smatra, pokušava učiniti nešto slično u biologiji.

“Nabiha je zapravo razvila svojevrsni Jacquardov tkalački stan za tkiva”, kaže Morgan. “Nikada prije nismo vidjeli ništa takvih mogućnosti.”

Cellino je dosad prikupio 96 miliona dolara ulaganja rizičnog kapitala, među ostalim od firmi 8VC, Felicis i Khosla Ventures.

Osim toga, kompanija je sklopila ugovor vrijedan 25 miliona dolara s američkom saveznom Agencijom za napredne istraživačke projekte u zdravstvu (ARPA-H).

Cilj je razviti modularnu tehnologiju proizvodnje koja bi personalizirane ćelijske terapije, izrađene od vlastitih ćelija pacijenata, učinila pristupačnijima i dostupnijima.

Prema procjeni baze podataka PitchBook, Cellino je nakon posljednjeg prikupljanja vlasničkog kapitala 2022. godine dosegnuo vrijednost od 140 miliona dolara.

Sve veći interes za očuvanje ćelija

Posljednjih godina sve je više ljudi počelo postavljati pitanja o mogućnostima očuvanja vlastitih stanica, a Cellino je odlučio odgovoriti na tu potražnju, kaže Saklayen.

“Svi mi kao potrošači želimo imati veću kontrolu nad vlastitom budućnošću. Ljudi razmišljaju o onome što dolazi. Nose pametne prstenove Oura, rade krvne pretrage putem Function Healtha, a očuvanje stanica postaje još jedna važna kategorija”, objašnjava.

Reservoir u početku nudi vađenje krvi u klinikama na šest lokacija u tri američke savezne države, uključujući San Francisco, Los Angeles, Miami i New York. Dostupno je i vađenje krvi kod kuće, a popis gradova u kojima se ta usluga pruža postupno se širi.

Korisnici ostaju vlasnici svojih pohranjenih imunoloških ćelija. One se mogu izdati isključivo na njihov zahtjev, uz odobrenje liječnika.

“Mislim da postoji nekoliko zanimljivih razloga za takvu odluku”, kaže Morgan iz Khosla Venturesa, koji također planira pohraniti vlastite imunološke ćelije.

“Nikada više nećete biti mlađi nego što ste danas. Vidjet ćemo šta donosi budućnost i kakve će se mogućnosti primjene pojaviti.”

Iako je Reservoir dosad poslovao daleko od očiju javnosti, Saklayen tvrdi da je za uslugu već zainteresirano nekoliko stotina ljudi koji su za nju saznali usmenom preporukom.

Sada, kada je usluga službeno predstavljena, i sama iščekuje reakciju tržišta.

“Jednako me kao i vas zanima koliki ćemo interes privući”, zaključuje.