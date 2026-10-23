Šest najbogatijih ljudi na svijetu izgubilo je u četvrtak 130 milijardi dolara, evo šta se dogodilo

Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg i još trojica milijardera pretrpjeli su ogromne finansijske gubitke za samo nekoliko sati, a neki su izgubili i desetine milijardi dolara.

Šest najbogatijih ljudi na svijetu izgubilo je u četvrtak ukupno 130 milijardi dolara nakon naglog pada dionica tehnoloških kompanija, potaknutog obnovljenim sumnjama investitora u održivost stotina milijardi dolara koje kompanije ulažu u infrastrukturu vještačke inteligencije.

Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin, Michael Dell i Mark Zuckerberg pretrpjeli su ukupne gubitke od čak 130 milijardi dolara, dok su dionice Tesle, SpaceX-a, Amazona, Googlea, Della i Mete pale.

Muskovo bogatstvo palo je za 74 milijarde dolara na 914,7 milijardi dolara zaključno s četvrtkom poslijepodne. Dionice SpaceX-a pale su za gotovo 9 posto, uprkos tome što je kompanija u utorak izvijestila o povećanju prihoda od 161 posto u odnosu na prethodnu godinu. Investitori su zabrinuti zbog manjka novčanog toka od 35 milijardi dolara, kao i Muskove potvrde da kompanija razmatra spajanje s Teslom.

Pad dionica

Dionice Tesle su također pale za 2 posto, iako je kompanija neočekivano generirala 1,5 milijardi dolara slobodnog novčanog toka u trećem kvartalu. Tesla je također smanjila planirane kapitalne izdatke za ovu godinu s više od 25 milijardi dolara na 20 milijardi dolara, dok investitori čekaju više informacija o njenim projektima u oblasti vještačke inteligencije i robotike.

Jeff Bezos , osnivač Amazona i druga najbogatija osoba na Forbesovoj listi milijardera, izgubio je 11 milijardi dolara. Dionice Amazona pale su za gotovo pet posto, nakon šire rasprodaje dionica povezanih s tehnologijom i umjetnom inteligencijom.

Suosnivači Googlea Larry Page i Sergey Brin, koji zauzimaju treće i četvrto mjesto na listi najbogatijih, izgubili su zajedno 15 milijardi dolara nakon što su dionice Googlea pale za više od tri posto.

Michael Dell, peti najbogatiji čovjek na svijetu, izgubio je 12 milijardi dolara, dok su dionice Dell Technologiesa pale za sedam posto.

Mark Zuckerberg je izgubio 18 milijardi dolara nakon što su dionice Mete pale za 8 posto. Pad je uslijedio nakon što je kompanija povećala svoju donju procjenu kapitalnih ulaganja za 5 milijardi dolara, sada očekujući investicije u rasponu od 135 do 145 milijardi dolara.

Zašto su investitori zabrinuti?

Nakon što su Meta i Tesla u srijedu objavili svoje rezultate za treći kvartal, među investitorima su se pojavile dvije različite zabrinutosti vezane za ulaganja u umjetnu inteligenciju.

Meta je prijavila rast prihoda od 26 posto u odnosu na prethodnu godinu i kapitalne izdatke od 34,9 milijardi dolara tokom kvartala. Kompanija je također smanjila planirana ulaganja, što postavlja pitanje hoće li se tako veliko trošenje na vještačku inteligenciju isplatiti na dugi rok.

S druge strane, Tesla je iznenadila investitore generiranjem 1,5 milijardi dolara slobodnog novčanog toka, dok su analitičari očekivali odliv od 4,9 milijardi dolara. Međutim, smanjenje godišnjeg plana kapitalnih izdataka s više od 25 milijardi dolara na 20 milijardi dolara izazvalo je zabrinutost da kompanija sporije od očekivanog razvija projekte vezane za vještačku inteligenciju i robotiku.

Koliko je njihovo bogatstvo sada?

Prema procjenama Forbesa, zaključno s 15:00 sati po istočnom vremenu u četvrtak, Muskovo bogatstvo iznosilo je 917,6 milijardi dolara, što je znatno manje nego dan ranije, kada je nakratko povratio status milijardera.

Bezosovo bogatstvo se procjenjuje na 370,4 milijarde dolara, Pageovo na 266,9 milijardi dolara, Brinovo na 245,7 milijardi dolara, Dellovo na 236,6 milijardi dolara, a Zuckerbergovo na 221,5 milijardi dolara.

Fiona Riley, novinarka Forbesa (link do originalnog članka)